Из пива сливается импорт

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Геополитический кризис и сложности с логистикой привели к резкому падению доли и темпов продаж импортного пива в России. В апреле они снизились более чем на 30% год к году, а доля иностранных брендов в категории с начала года сократилась с 6,2% до 3,8%. Выиграть от ситуации могут в первую очередь небольшие и средние производители пива специальных сортов.

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Доля и темпы продаж импортного пива в России в апреле резко сократились на фоне логистических сложностей и геополитического кризиса, следует из обзора NielsenIQ. По оценкам аналитиков, если за последний год продажи импортного пива росли самыми высокими темпами в категории — на 22,4% в натуральном выражении, то в апреле сократились сразу на 30,7% год к году. А темпы продаж локальных марок выросли с 1,8% до 5,9% соответственно. В итоге с января доля импортного пива на рынке сократилась с 6,2% до 3,8%, а местного — выросла с 65,3% до 67,6%, подсчитали в NielsenIQ.

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Как отмечает руководитель группы по работе с алкогольными и табачными клиентами NielsenIQ Павел Фунтиков, уход части импортной продукции позволил укрепить позиции локальных брендов, но говорить о существенном расширении предложения местных пивоваров пока нельзя. В апреле на рынке было в среднем 105 товарных единиц продукции, что на две меньше, чем в среднем за год.

Снижение продаж импортного пива также привело к сокращению доли премиального сегмента, где в основном присутствовали иностранные марки, добавляет господин Фунтиков. По данным NielsenIQ, в апреле продажи высокого ценового сегмента сократились на 4,4% год к году, а доля премиума снизилась до 12,9% против 14,6% в январе. Продажи пива низкого ценового сегмента в апреле росли сразу на 6,9% год к году, а среднего — на 4,4%.

Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман говорит, что Бельгия, Голландия и Великобритания уже прекратили поставки пива в Россию, а оставшиеся пока Чехия и Германия не смогут заместить выпавшие сорта.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что заметнее всего — примерно в два раза — сократилась доля импорта в разливном сегменте. Для таких поставок требуется тесный контракт с производителем в том числе в вопросах таможенного оформления, а пустые кеги нужно отправлять обратно, что из-за удорожания логистики стало затратным, рассказывает он. По словам господина Желагина, приостановлен импорт всех массовых брендов, идет распродажа остатков, а точечные поставки марок небольших пивоварен продолжаются, что позволяет поддерживать разнообразие ассортимента.

И. о. президента AB InBev Efes (бренды Spaten, Velkopopovicky Kozel, «Старый мельник из бочонка», «Сибирская корона», «Клинское» и др.) Ораз Дурдыев подтверждает снижение доли импортного сегмента из-за разрыва логистических цепочек и ограничений, связанных с поставкой в РФ. По его словам, этот объем частично может быть замещен за счет локализации иностранных брендов при условии сохранения их качественных и вкусовых характеристик. В текущих условиях это помогает обеспечивать бесперебойность поставок и гарантировать доступность продукта, а также сглаживать ценовые эскалации, указывает господин Дурдыев.

В AB InBev Efes прогнозируют усиления тренда на локализацию разлива импортных брендов в РФ. Но Даниил Бриман отмечает, что переход на разлив по лицензии обычно негативно воспринимается потребителями и ведет к снижению доли марки на рынке.

По словам Николая Желагина, на фоне роста цен на импортное пиво в крупных торговых сетях на 30–50% приток спроса могут получить небольшие и средние российские производители, которые ранее не могли конкурировать с массовым импортом по цене.

Гендиректор «Волковской пивоварни» («Волковская», «Светлячок», «Волчок» и др.) и президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель подтверждает рост числа заказов со стороны ритейла и HoReCa на фоне сокращения импорта. По словам господина Бримана, наибольший потенциал будет у российских пивоваров, которые выпускают специальные сорта, такие как портер или стаут, пользующиеся повышенным спросом в барах и ресторанах и имеющие хорошую доходность.

Рост доли пива низкого ценового сегмента участникам рынка не кажется критическим. Как отмечает Даниил Бриман, тренд будет сдерживать двукратный рост затрат на сырье и материалы в пивоваренной отрасли. Если раньше нижняя граница розничной цены на пиво была около 29,9 руб. со всеми скидками, то сегодня показатель вырос до около 40 руб. за 0,45 л, указывает он. По его словам, число товарных единиц самого дешевого пива в магазинах в среднем также сократилось примерно с десяти до одной-двух позиций.

Николай Желагин говорит, что предпосылки для роста доли пива низкого ценового сегмента на фоне снижения доходов населения есть. Но сегмент пива среднего и высокого ценовых сегментов может получить дополнительный спрос за счет некоторых потребителей вина, ассортимент которого также может сильно измениться. Алкогольные дистрибуторы ждут снижения импорта в РФ на 20–40% в годовом выражении на фоне текущего кризиса (см. “Ъ” от 24 марта).

Анатолий Костырев