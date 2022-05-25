Контейнеры притормозили в апреле

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Участники контейнерного рынка отмечают резкое снижение его объемов в апреле. В зависимости от того, какие виды транспорта учитываются и включаются ли в статистику порожние контейнеры, падение могло составить до 26%. Основным драйвером стало уменьшение транзита на 35–40% как по железной дороге, так и с учетом морских и автомобильных перевозок. В железнодорожном сегменте в мае наблюдается некоторое восстановление, и есть перспективы улучшения ситуации в третьем квартале. При этом участники рынка с осторожностью строят прогнозы по году, говоря о возможности замедления падения до 5–10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По данным FESCO, контейнерный рынок РФ в апреле сократился на 26,1% по сравнению с апрелем 2021 года, до 414 тыс. TEU, сообщили в компании. «Импортные перевозки сократились на 24%, при этом объем отправок через сухопутные погранпереходы вырос на 43%,— рассказывают в FESCO.— Экспортные отправки сократились на 19% относительно апреля прошлого года, но по сравнению с мартом 2022 года экспорт вырос на 12%. Транзитные отправки сократились на 40%. Основное снижение произошло на направлении Азия—Европа». Внутренние перевозки остались на уровне прошлого года, уточняют в компании. По итогам четырех месяцев рынок сократился на 3,9%, до 1,97 млн TEU: на 4% упал импорт, на 10% — экспорт и транзит, а внутренние перевозки выросли на 13%.

В FESCO пояснили “Ъ”, что статистика включает перевозки только груженых контейнеров через порты, железной дорогой и автотранспортом.

«Мы ожидаем, что объем контейнерного рынка РФ по итогам мая будет примерно на уровне апреля, возможно, немного ниже»,— прогнозируют в FESCO.

ОАО РЖД сообщало, что перевозки в контейнерах по железной дороге в январе—апреле выросли на 5,7%, до 2,16 млн TEU. При вычете показателей за январь—март получается, что в апреле было перевезено 512 тыс. TEU груженых и порожних контейнеров, что на 6,3% меньше, чем в апреле 2021 года. Данные «РЖД Бизнес Актив» (контейнерный оператор ОАО РЖД) показывают, что снижение началось в апреле, составив 8% (до 498 тыс. TEU с учетом порожних контейнеров), а в январе—марте рынок рос.

В «Трансконтейнере» “Ъ” сообщили, что объем перевозок контейнеров по сети ОАО РЖД в апреле снизился год к году на 1,2%, до 535,3 тыс. TEU. «Основным драйвером снижения стал транзит (снижение на 34,2%, до 57,6 тыс. TEU)»,— отмечают в компании. Экспорт вырос на 0,8%, до 137,6 тыс. TEU, внутренние перевозки увеличились на 6,2%, до 215 тыс. TEU, импорт — на 8,5% (125 тыс. TEU), сообщили в «Трансконтейнере». При этом директор по развитию бизнеса в странах АТР «Трансконтейнера» Владимир Хлутков отмечал, что в мае транзитные перевозки начали восстанавливаться. «В течение последних месяцев мы видели тенденцию снижения транзитного грузопотока по трем основным коридорам, но в мае к апрелю фиксируем рост»,— сообщал он. Гендиректор ОТЛК ЕРА Алексей Гром также отмечал, что в апреле наблюдалось наибольшее падение транзита, но в первые две декады мая наметилось восстановление (см. “Ъ” от 24 мая).

В «РЖД Бизнес Актив» отмечают тренд на снижение контейнеризации грузов: ее уровень в апреле упал до уровня апреля прошлого года (4,5%), тогда как в январе—марте обгонял эти показатели. При этом в компании на своем примере показывают, что грузопотоки смещаются с запада на восток: если в январе на Западном полигоне было сосредоточено 60% перевозок компании и 35% — на Восточном, то в апреле это соотношение поменялось на 37% и 59% соответственно. В «РЖД Бизнес Актив» ожидают восстановления рынка с третьего квартала вследствие дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и удешевления заемного финансирования, нивелирования дефицита контейнеров путем их закупки и привлечения из Китая, частичного восстановления импорта и транзита вследствие завершения китайского локдауна и перезаключения контрактов с учетом новых курсов валют и других факторов.

Участники рынка пока стараются не делать прогнозы с учетом волатильности ситуации. Один из них ожидает, что снижение рынка может составить по итогам года порядка 5–10%.

Наталья Скорлыгина