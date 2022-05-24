Транзит расширился в Достыке

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Одно из узких мест китайско-европейского транзита в казахстанском Достыке на границе с Китаем заметно расширилось: терминал казахстанской PTC Holding в Достыке удвоил мощности до 320 тыс. TEU. Пока основную часть этих мощностей загружает транзит контейнеров через Россию маршрутами российско-казахстанско-белорусской ОТЛК ЕРА. Участники рынка отмечают, что в первые месяцы года наблюдался спад транзита, достигший минимума в апреле, но видят его восстановление в мае, в том числе на фоне роста отгрузок контейнеров из Китая в РФ и в обратном направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Казахстанская PTC Holding запустила вторую очередь терминала Dostyk TransTerminal на станции Достык, где идет перегрузка с узкой китайской колеи на широкую российскую, увеличив его мощность с 160 тыс. до 320 тыс. TEU. Первая очередь была запущена в июле 2021 года. Основным партнером холдинга выступила ОТЛК ЕРА — СП российских, белорусских и казахстанских железных дорог, развивающее контейнерный транзит Европа—Китай—Европа через территории стран-акционеров. На ОТЛК в 2021 году пришлось более 90% перевалки терминала — 96,5 тыс. TEU, еще 10 тыс. TEU перевалили структуры самого PTC Holding. Вторая очередь, а также построенный компанией железнодорожный разъезд и пути в обход станции Достык позволят терминалу обрабатывать не шесть, а 12 поездов в сутки с перспективой увеличения до 15.

Как пояснил председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев, уже через месяц после ввода в строй первой очереди компания поняла, что ее недостаточно и объемы перевалки с колеи на колею будут расти. При этом 2022 год начался со снижения объемов. По мнению гендиректора ОТЛК ЕРА Алексея Грома, «определенную коррекцию» видно и сейчас. «Но, скажем так, у нас нет ни одного клиента, который бы полностью "зачехлил" эту историю,— сказал он “Ъ”.— Есть объективное снижение, и оно связано с перевозками из Европы в Китай. Но есть ощущение, что в апреле мы нащупали дно, и сейчас даже по первым двум декадам мая мы видим, что потихонечку объем начинает восстанавливаться». С ним согласен и Тимур Карабаев. «Понятно, что мы ставили себе прогнозы на 2022 год, но он начался с небольшого снижения,— сообщил он “Ъ”.— Сначала был китайский Новый год, затем опять началась пандемия, в результате в апреле мы просели по объемам, но сейчас, в мае, мы видим, что рынок начал восстанавливаться и все больше начинает набирать обороты».

Тимур Карабаев отмечает рост перевозок на Россию в этом году. «Когда мы в прошлом году запускали первую очередь терминала, то первые поезда шли транзитом на Европу,— говорит он.— Этот же год знаменуется большим ростом грузоперевозок непосредственно на Россию. Сегодня на Московский узел идет очень большое количество поездов, и тенденция увеличения продолжается». Второе отличие, по его словам, в том, что сейчас грузы пошли не только в направлении Китай—Европа, но и из России на Китай. «Есть проект по машинокомплектам, сейчас есть проект по деловой древесине»,— пояснил Тимур Карабаев. Интерес россиян к экспорту леса в Китай через Достык подтвердил и первый заместитель директора алматинского отделения ТОО «КТЖ—Грузовые перевозки» Нуржан Курманалиулы. «Сейчас ведем переговоры с китайской стороной, чтобы перегружать лес на данном терминале в контейнерах. Вроде бы понимание китайской стороны в этом вопросе есть, и я думаю, что в ближайшем будущем мы будем перегружать контейнеры с лесом,— сказал он.— Тем более что леса сейчас много идет из РФ: на сегодняшний день мы почти по три состава в сутки сдаем леса по широкой колее Китаю».

Как писал “Ъ” 17 мая, в марте на фоне спецоперации на Украине и закрытия европейского рынка российские лесопромышленники переориентировали поставки в Китай, причем именно Казахстан стал основным транзитным маршрутом.

При этом участники рынка не верят в перспективу закрытия границ ЕС для железнодорожного транзита. «Честно говоря, вообще закроют — это не совсем реалистичный сценарий,— говорит Тимур Карабаев.— Остановить транспортную артерию — это плохо не только для России и стран СНГ, но и для Европы. Сегодня машинокомплекты BMW, Mercedes, Audi едут в Китай в сервисе ОТЛК». Остановить железнодорожное сообщение «практически невозможно», считает он. А Алексей Гром говорит, что «не верит в апокалиптические прогнозы».

Александр Константинов, Нур-Султан