Железной дороге подвезли сценарии

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Аналитики продолжают пытаться предсказать итоги работы железных дорог в этом году в условиях постоянных перемен. В Rollingstock смоделировали шесть сценариев — в наиболее оптимистичном, когда боевые действия на Украине кончаются уже в мае, погрузка ОАО РЖД даже вырастет по итогам года на 0,1%. Самый пессимистичный сценарий, в котором боевые действия продлятся весь год, а в Азии и России начнется очередная волна пандемии, погрузка упадет более чем на 20%. Производство вагонов в РФ, впрочем, падает во всех сценариях: от 23% до 57%. ОАО РЖД, по данным “Ъ”, рассматривает вариант падения погрузки по итогам года на 5%. Другие аналитики полагают более вероятным снижение в пределах 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Отраслевое издание Rollingstock смоделировало шесть сценариев работы железнодорожного транспорта, в том числе динамики погрузки и выпуска подвижного состава, в 2022 году. Издание основывалось на 13 факторах — от длительности боевых действий на Украине и санкционного давления до динамики пандемии.

В наиболее оптимистичном сценарии, предполагающем окончание военных действий уже в мае, снятие санкций в августе и взаимное открытие портов в июле, а также рост цен на уголь на мировом рынке на 50–100%, погрузка на сети ОАО РЖД даже вырастет — на 0,1% к 2021 году.

В критическом сценарии, когда военные действия продлятся весь год, будет наблюдаться пандемия коронавируса в Азии и массовые вспышки в России, а уже в июне последует полный отказ от отечественных товаров на мировых рынках, погрузка упадет на 21,5%, причем примерно на 30% снизится погрузка угля и нефтяных грузов и на 43,3% — погрузка зерна на фоне низкого сбора урожая.

При этом во всех сценариях Rollingstock выпуск грузовых вагонов падает. Снижение составляет от 23,1% (48,5 тыс. единиц) в позитивном сценарии до 57,4% (26,9 тыс. единиц) в критическом.

Само ОАО РЖД не дает официального прогноза по погрузке. Глава компании Олег Белозеров 24 мая сообщил, что по итогам месяца погрузка может упасть на 5%. Это соответствует апрельской динамике. За январь—апрель погрузка снизилась на 1,1%, до 410,3 млн тонн. По данным “Ъ”, рабочий прогноз монополии по итогам 2022 года — снижение погрузки на 5% к 2021 году, или на 95,1 млн тонн к годовому плану, до 1218 млн тонн.

Сценарий Rollingstock, близкий к этому прогнозу, предусматривает падение погрузки на 4,2% при окончании военных действий в сентябре, сохранении негативной геополитической обстановки до октября-ноября и отсутствии пандемии в России на фоне сохранения напряженной эпидемиологической обстановки в Азии в апреле-мае.

Сценарий предусматривает полный отказ от отечественных товаров «недружественными» странами в июле, а частичное снятие ограничений и санкций ожидается после сентября 2022 года. Производители основных комплектующих возобновят свою деятельность на территории России только в декабре 2022 года. При этом будет действовать параллельный импорт, сроки службы подшипников для вагонов будут увеличены и появятся новые поставщики из «дружественных» стран, поясняют в Rollingstock. Выпуск вагонов в этом сценарии сократится на 35,6%, до 40,6 тыс. единиц.

По прогнозу ИПЕМ, говорит замгендиректора института Владимир Савчук, погрузка по итогам года снизится на 2–7% в зависимости от динамики санкционного давления и скорости адаптации логистических цепочек, которая, по расчетам ИПЕМ, займет три-шесть месяцев, а также инфраструктурных ограничений на наиболее востребованных направлениях перевозок. Выпуск грузовых вагонов даже с учетом серьезного снижения в апреле составит не менее 45–50 тыс., полагает господин Савчук.

Спрос на подвижной состав в сегменте полувагонов будет стабильным с поправкой на сложности с комплектующими для инновационных полувагонов, прогнозирует он, на фитинговые платформы спрос будет снижаться, а, например, на крытые вагоны он вырастет под влиянием дефицита контейнерного оборудования.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает наиболее вероятным снижение погрузки на 6–7% по итогам года, и в этом сценарии окончание военных действий в 2022 году не предполагается. Другой вопрос, говорит он, что ключевым показателем с точки зрения задействования парка, доходов ОАО РЖД и операторов является грузооборот, а его снижение с учетом перераспределения грузопотоков на восток и роста среднего расстояния не превысит 3%. Рост грузооборота за четыре месяца составляет 2,6%, отмечает он. Само ОАО РЖД, по информации “Ъ”, прогнозирует снижение грузооборота на 6,3%, до 3,11 трлн тонно-км, по итогам года, но господин Бурмистров считает эти расчеты слишком пессимистичными и не вполне учитывающими изменения географии отправок во втором полугодии. Что касается выпуска вагонов, то оптимистичный сценарий «Infoline-Аналитики» — 49 тыс. единиц, пессимистичный — порядка 38 тыс. Последний сценарий, считает господин Бурмистров, не слишком вероятен, учитывая, что за январь—апрель выпущено около 19 тыс. вагонов, ключевая ставка ЦБ, от которой зависят ставки по договорам лизинга, постепенно снижается, а в некоторых сегментах — например, крытых вагонов — наблюдается острейший дефицит.

Наталья Скорлыгина