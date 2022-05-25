Paysend и ныне тут

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Как выяснил “Ъ”, иностранная система денежных переводов Paysend, формально объявившая об уходе из России, на самом деле продолжила работу в стране, воспользовавшись серьезным снижением конкуренции. Опрошенные “Ъ” участники рынка отмечают, что наиболее активно Paysend развивает переводы между Россией и Китаем, объемы которых стабильно растут. Причем на этом направлении система потеряла не только западных, но и серьезного российского соперника — с него ушел Сбербанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участники платежного рынка рассказали “Ъ”, что система Paysend решила продолжить работу в России, предлагая перевод средств за рубеж. Официально Paysend объявила, что покидает страну, почти одновременно с Western Union (WU), Visa и Mastercard — в первой декаде марта. «Когда мы основали Paysend, миссией было объединить людей и сблизить семью и друзей, даже если они могут быть физически разделены по всему миру,— говорилось в сообщении Paysend.— Вторжение России в Украину показывает суровую реальность того, насколько трудной может быть реализация такой простой концепции. В связи со сложившимися обстоятельствами мы приняли решение немедленно приостановить все переводы в РФ».

Paysend создана основателем системы денежных переводов «Контакт» Абдулжелилом Абдулкеримовым, но достаточно популярна на Западе и выступает лицензированным поставщиком услуг денежных переводов в США (NMLS ID: 2048617), программу спонсирует Central Bank of Kansas City. Компания позиционирует себя как международная (ее головной офис располагается в Лондоне), позволяет переводить средства с карты на карту, на электронные кошельки Alipay, по номеру телефона.

«Мы стали первыми в отрасли, кому удалось предложить решение для международных переводов с карты на карту, тем самым позволив отправлять деньги между 12 млрд карт по всему миру — Mastercard, Visa, China UnionPay и картами местных платежных систем,— утверждается на сайте системы.— Paysend в настоящее время обслуживает более 4 млн клиентов и 17 тыс. малых и средних предприятий и работает более чем в 60 странах по всему миру, а количество стран-получателей превышает 110».

Между тем, несмотря на заявление об остановке обслуживания в России, система продолжает его. Согласно русскоязычному сайту, для отправки средств доступны 49 стран, для получения — 90. В РФ Paysend работает через НКО «Платежи и расчеты» (на сайте указана в качестве одного из основных партнеров), у которой есть действующая лицензия ЦБ. В НКО и самой Paysеnd на вопросы “Ъ” о деятельности системы в России не ответили.

«Россияне активно использовали сервис Paysend, а сейчас, в условиях проблем с трансграничными переводами, его востребованность усилилась,— отмечает глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.— В такой ситуации нормальный бизнес-подход состоит в том, чтобы зарабатывать деньги. А заявления остаются заявлениями».

Тем более что с уходом WU и ослаблением позиций Сбербанка в сегменте денежных переводов на отдельных направлениях у Paysend просто не осталось серьезных конкурентов, подчеркивают источники “Ъ” среди участников рынка. Компания, в частности, стала одним из крупнейших игроков в переводе средств в Китай, особенно на фоне отказа от этого рынка Сбербанка (см. “Ъ” от 22 марта), что создало «огромные перспективы роста» говорит один из собеседников “Ъ”.

По неофициальным экспертным оценкам, объем таких переводов только физлиц (через банковские счета) составлял даже до введения санкций, ограничивших импорт из западных стран, около $1 млрд в год. Сейчас товарооборот, а значит и платежи между странами выросли. Как сообщало 9 мая Главное таможенное управление КНР, товарооборот России и Китая в январе—апреле вырос год к году на 25,9%, превысив $51 млрд. Примерно 70% стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Но малый бизнес и граждане в условиях ухода из России многих европейских, американских и японских производителей и ритейлеров занимают в нем все более значительную долю.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов