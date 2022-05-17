Содружество непереводимых

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Объем денежных переводов без открытия счета в страны СНГ в марте оказался минимальным за последние два года, средняя сумма перевода оказалась минимальной за всю историю наблюдений с 2005 года. Это связано как с резким ростом курса доллара, так и с уходом с российского рынка платежных систем и введенными ограничениями на трансграничные операции. Впрочем, платежные системы отмечают восстановление объемов переводов в страны СНГ в апреле—мае, связывая его с укреплением официального курса рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ЦБ, в марте через платежные системы из России в страны СНГ был отправлен минимальный объем средств за последние два года — $342 млн. Меньше было только в пандемийных марте—апреле 2020 года ($335 млн и $268 млн соответственно). До этого более низкий объем трансграничных переводов в страны СНГ был отмечен лишь в феврале 2016 года.

В компании «Юнистрим» отмечают сохранение влияния сезонного фактора. Действительно, в первом квартале объемы переводов в страны бывшего СССР традиционно ниже средних показателей за год, и 2022 год не стал исключением. Так, в январе объем оказался ниже $400 млн впервые с апреля 2020 года. В феврале, несмотря на рост объемов переводов, они проигрывали прошлогоднему показателю.

Обвал общего объема переводов в марте совпал и с резким падением средней суммы — до $156, минимального значения за всю историю наблюдений с 2005 года. На этом фоне переводы в дальнее зарубежье в марте выросли на 32%, до $74 млн, однако остались на 30% ниже значения прошлого года.

В мартовском падении объемов трансграничных переводов в страны СНГ наибольшую роль, по мнению представителей платежной системы «Золотая корона», сыграло падение курса рубля по отношению к ведущим валютам. Действительно, весь январь и большую часть февраля официальный курс рубля по отношению к доллару держался вблизи отметок 75–77 руб./$. В начале марта биржевой курс превышал 120 руб./$, а средневзвешенное значение было выше 100 руб./$.

Эксперты выделяют и ряд других факторов. Как отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер, в это время в России был введен контроль за перетоком капитала. Кроме того, по его словам, на этом рынке перестали работать международные платежные системы (см. “Ъ” от 16 марта) и ряд иностранных компаний по денежным переводам (см. “Ъ” от 11 марта): «Эти два основных фактора будут продолжать оказывать влияние».

В свою очередь, глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что «переводы средств в дальнее зарубежье в этот период — это в основном операции релоцирующихся либо готовящихся к релокации наших соотечественников. Небольшая величина прироста их объемов (в абсолютном выражении.— “Ъ”) по сравнению с прошедшими периодами связана с введенными ограничениями на трансграничные переводы».

Впрочем, укрепление российской валюты в апреле—мае уже привело к восстановлению рынка. «Со второго квартала объемы переводов начали восстанавливаться, и мы уже наблюдаем рост»,— сообщили в «Юнистрим». Средневзвешенный курс апреля был ниже 80 руб./$, а в конце месяца находился чуть выше 70 руб./$. К середине мая курс доллара закрепился ниже 65 руб./$. И в таких условиях перспективы рынка трансграничных переводов в страны СНГ, по мнению представителей «Юнистрима», выглядят вполне оптимистично.

По оценке Романа Прохорова, переводы мигрантов должны стабилизироваться: так как потребность в их услугах существенно не сократилась, то переводы в дальнее зарубежье будут сокращаться до момента отмены ограничений по трансграничным переводам. ЦБ 16 мая поднял лимит на перевод за рубеж для резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран до $50 тыс. в месяц. Однако это не коснулось переводов без открытия счета: они по-прежнему ограничены суммой $5 тыс. в месяц.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева