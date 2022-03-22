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Китайские кошельки закрыты для Сбербанка

Крупнейший российский игрок теряет партнеров по переводам

Как стало известно “Ъ”, сервис переводов для физлиц со счетов в Сбербанке на кошельки одной из крупнейших в мире платежных систем — китайской Alipay — закрылся, перспективы возобновления работы неочевидны. Банк уже лишился возможности осуществлять денежные переводы по номеру телефона в Молдавию и Азербайджан, а также потерял крупного партнера из числа узбекских банков. Все больше иностранных банков опасаются напрямую работать через открытие корсчетов со Сбербанком, попавшим под санкции, пускай и не самые жесткие.

Фото: Aly Song / Reuters

Фото: Aly Song / Reuters

Из мобильного приложения Сбербанка исчезла возможность отправлять переводы на кошельки Alipay, хотя еще недавно (на 9 марта) сервис был доступен. Это существенно ограничило возможности перевода денежных средств физлицами из РФ в Китай. По экспертным оценкам, объем таких переводов (через банковские счета) составлял до введения санкций около $1 млрд в год, более половины его приходилось на Сбербанк.

С введением санкций возможность долларовых переводов для Сбербанка была закрыта, а расчеты рубль-юань пока не слишком распространены.

Сервис с электронными кошельками Alipay был альтернативой переводам со счета на счет.

«Спрос был высок, им пользовались для переводов средств на родину многочисленные китайцы, работающие в восточной части РФ, а также россияне в рамках так называемого серого импорта для оплаты поставок небольших партий товаров из Китая»,— говорит собеседник “Ъ” на платежном рынке.

Сбербанк запустил денежные переводы в Китай по номеру телефона 1 февраля. Alipay — одна из крупнейших платежных систем, ей пользуется свыше 460 тыс. компаний по всему миру.

Как сообщили “Ъ” в Сбербанке, сервис пополнения кошельков Alipay реализовался в партнерстве с Western Union (WU), и остановлен в связи с прекращением работы WU на территории РФ (см. “Ъ” от 11 марта).

На вопрос о перспективах возобновления переводов в Сбербанке и Alipay не ответили.

Китай не единственное направление, которого лишилась активно развиваемая собственная система денежных переводов Сбербанка (основана на расчетах через корсчета иностранных банков-партнеров). До санкций она составляла существенную конкуренцию системам денежных переводов, но сейчас постепенно теряет партнеров. Как сообщал “Ъ” 10 марта, из-за риска вторичных санкций Сбербанк лишился партнера по переводам в Азербайджане. Затем список стран, куда можно отправить перевод из Сбербанка по номеру телефона, покинули Китай и Молдавия, также банк потерял одного из крупных партнеров в Узбекистане — «Ипак Йули». Сейчас переводы в приложении банка по номеру телефона доступны лишь в семи странах (преимущественно СНГ).

В Сбербанке не стали отрицать остановку переводов в перечисленные страны. Но подчеркнули, что «переводы по номеру телефона в данные банки временно недоступны по техническим причинам на стороне этих банков-партнеров». Собеседники “Ъ” в этих банках наличие каких-либо именно технических трудностей отрицают.

По мнению экспертов, отказ иностранных партнеров от сотрудничества — реакция на попадание Сбербанка под санкции.

«Ограничения, наложенные на банк, делают невозможными открытия счетов для осуществления расчетов с другими банками—членами систем по переводу денег»,— говорит независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

Санкции США против Сбербанка не были блокирующими, его включили в список CAPTA. В результате банкам США предписано заблокировать его корреспондентские счета с 26 марта. Без особого разрешения OFAC американские финансовые институты не смогут открывать и обслуживать корсчета Сбербанка и его дочерних организаций, а также принимать трансакции с их участием.

Но работать с банком, как показывает практика, опасаются не только американцы. Дальнейшая динамика в сегменте трансграничных переводов, полагает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, будет определяться как усилением или ослаблением ограничений, так и «собственно экономическими факторами».

Ксения Дементьева, Максим Буйлов

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