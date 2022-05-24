Контент уходит от рубля

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Музыкальные мейджор-лейблы и онлайн-кинотеатры предупреждают российские власти о рисках новой формы расчета с иностранными правообладателями через специальный рублевый счет в банке. Лейблы опасаются, что в случае подписания соответствующего проекта указа президента правообладатели не смогут оперативно получать к этому счету доступ и платить российским работникам и артистам. Видеосервисы же боятся, что новый механизм приведет к массовому расторжению договоров на зарубежные фильмы и сериалы. Компании предлагают сделать расчеты через спецсчет правом, а не обязанностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ, объединяет Sony Music, Universal Music, Warner Music и другие компании) от 24 мая в администрацию президента. НФМИ описывает риски, связанные с инициативой создавать специальные рублевые счета для расчетов с иностранными правообладателями. В администрации президента не ответили на запрос “Ъ”.

Речь идет о проекте указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» (см. “Ъ” от 22 мая). По нему российские компании смогут рассчитываться с правообладателями, которые применили те или иные санкции в отношении РФ или поддержали их, с помощью специального рублевого счета, открытого должником на имя правообладателя. Как поясняли “Ъ” эксперты, инициатива позволит проводить платежи в условиях отключения России от SWIFT, при этом новые нормы распространятся на уже заключенные договоры.

Иностранные правообладатели заявили о приостановке только части работы в РФ (инвестиций в маркетинг) и продолжают исполнять обязательства по договорам, говорится в письме НФМИ. Если российских партнеров обяжут зачислять платежи только на спецсчет, а к последнему у правообладателей не будет доступа, они не смогут выплачивать зарплаты работникам, направлять гонорары российским авторам, артистам и контрагентам, предупреждают в ассоциации. Как пояснил “Ъ” гендиректор НФМИ Никита Данилов, для списания средств со спецсчета правообладатель должен получить разрешение у правительственной комиссии: «Пока мы не понимаем, как механизм будет работать».

НФМИ предлагает оставить возможность проводить расчеты через существующие счета правообладателей в российских банках, а также предусмотреть, что должник может открыть спецсчет только при условии подтвержденных нарушений со стороны правообладателя.

Ассоциация интернет-видео (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju, «Триколор» и др.) также подготовила комментарии к указу (есть у “Ъ”), в которых предлагает сделать расчеты через спецсчет «правом, а не обязанностью» для российских должников. Если российская компания испытывает сложности с переводом платежей в валюте или иностранный правообладатель не соблюдает обязательства перед ней, право на особую процедуру расчетов для нее необходимо, говорит гендиректор ассоциации Алексей Бырдин: «Но если это будет обязанность, из-за сложной правовой конструкции указа какой-то один игрок сможет вызвать цепную реакцию, и уже все российские компании будут обязаны платить иностранному партнеру по особой процедуре». Это создает риск массового расторжения договоров и лишит всех российских лицензиатов прав на иностранный контент, считает он, что приведет к падению спроса на услуги аудиовизуальных сервисов и операторов платного ТВ, а также «радикальному снижению» аудитории многих телеканалов.

Логика в опасениях правообладателей есть, подтверждает зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов: «Модель эскроу-счетов, которую предлагается распространять на иностранные компании, возможно, излишне применять к тем компаниям, которые продолжают вести деятельность в России». В то же время понятна идея удержания средств внутри страны на фоне возможного роста пиратства и увеличения числа штрафов для российских компаний, говорит эксперт. Снизить риски ухода крупных правообладателей из РФ в теории может исключение из проекта критерия связи с «недружественными» государствами, считает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Тогда введение нового порядка затронет меньшее количество правообладателей».

Валерия Лебедева