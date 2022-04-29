Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из песни прав не выкинешь

Иностранные лейблы против принудительного лицензирования

Музыкальные мейджор-лейблы просят российские власти не торопиться с принятием проекта поправок к Гражданскому кодексу о принудительном лицензировании, которые позволят компаниям в России использовать новинки, несмотря на санкции. Участники рынка называют меру «непропорциональной», отмечая, что старые каталоги песен из стриминговых сервисов не изымаются, а на новые приходится только до 10%. Эксперты согласны, что мера «экстраординарная» и власти не будут спешить с ее принятием, но правообладателям в любом случае не избежать нелегального использования их песен в РФ.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ, объединяет Sony Music, Universal Music, Warner Music и другие компании) от 27 апреля в администрацию президента. В нем НФМИ высказалась против принудительного лицензирования музыки. Аналогичные письма, по данным “Ъ”, ассоциация направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в Минкульт, Минцифры и Минэкономики. В министерствах не ответили на запрос. Представитель вице-премьера сообщил, что письмо пока не поступало.

Инициативы, направленные на ослабление защиты интеллектуальной собственности в отношении иностранных правообладателей, «вызывают опасения», говорится в письме НФМИ. В частности, обсуждается введение принудительной лицензии в отношении объектов авторских и смежных прав: проект поправок к ГК (есть у “Ъ”), по словам источников на рынке, продвигают организации по коллективному управлению правами (ОКУП), включая Российское авторское общество (РАО).

Проект предполагает, что, если правообладатель из «недружественного» государства отказывает российскому лицензиату в праве распространять его произведения, последний может обратиться в суд с иском об их предоставлении. Суд, по замыслу авторов документа, встанет на сторону истца, если правообладатель не докажет, что отказ «обусловлен уважительными причинами».

Новые релизы зарубежных артистов (их поставки в РФ компании остановили, см. “Ъ” от 14 марта) составляют только 5–10% от общего объема рынка музыкального стриминга, остальную часть занимает существующий каталог, который не отзывался, поэтому введение принудительной лицензии — «непропорциональная мера», настаивают в НФМИ. Это может привести к «зеркальным мерам» в отношении российской музыки за рубежом, исключению стриминговых сервисов из магазинов приложений и развитию пиратства, предупреждают в НФМИ.

«Яндекс.Музыка» выступает за выстраивание долгосрочных отношений с партнерами, в том числе иностранными, подчеркнули в сервисе: «Инициатива о принудительных лицензиях несет риски для подобных партнерств и, соответственно, для интересов российских пользователей. Проект необходимо обсудить с индустрией». В «Звуке» (ранее «Сбер.Звук») и в «VK.Музыка» отказались от комментариев. В РАО не ответили на запрос.

Введение принудительной лицензии выглядит «исключительной мерой», поэтому вполне возможно, что госорганы прислушаются к НФМИ, отложив принятие инициативы или доработав ее, полагает адвокат Forward Legal Олег Шейкин: «В последние месяцы обсуждается немало экстраординарных инициатив, среди которых, например, национализация предприятий иностранных собственников. Государство не торопится принимать их». По сути все эти проекты направлены вовсе не на предоставление гражданам и бизнесу какой-то свободы использования авторских прав, а чтобы принудить иностранцев вернуться, считает зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов: «Поэтому всерьез это рассматривать не нужно».

Управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков напротив, уверен, что недовольство иностранных правообладателей не повлияет на разработку и принятие инициативы. Решение будет приниматься «исходя из целесообразности для российского потребителя», считает он. Даже если проект не будет принят, в России все равно появится «запрещенная» музыка, говорит юрист: «Собирать деньги за ее использование никто не сможет, а бороться с контрафактом суды вряд ли станут»

Валерия Лебедева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...