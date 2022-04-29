Из песни прав не выкинешь

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Музыкальные мейджор-лейблы просят российские власти не торопиться с принятием проекта поправок к Гражданскому кодексу о принудительном лицензировании, которые позволят компаниям в России использовать новинки, несмотря на санкции. Участники рынка называют меру «непропорциональной», отмечая, что старые каталоги песен из стриминговых сервисов не изымаются, а на новые приходится только до 10%. Эксперты согласны, что мера «экстраординарная» и власти не будут спешить с ее принятием, но правообладателям в любом случае не избежать нелегального использования их песен в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ, объединяет Sony Music, Universal Music, Warner Music и другие компании) от 27 апреля в администрацию президента. В нем НФМИ высказалась против принудительного лицензирования музыки. Аналогичные письма, по данным “Ъ”, ассоциация направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в Минкульт, Минцифры и Минэкономики. В министерствах не ответили на запрос. Представитель вице-премьера сообщил, что письмо пока не поступало.

Инициативы, направленные на ослабление защиты интеллектуальной собственности в отношении иностранных правообладателей, «вызывают опасения», говорится в письме НФМИ. В частности, обсуждается введение принудительной лицензии в отношении объектов авторских и смежных прав: проект поправок к ГК (есть у “Ъ”), по словам источников на рынке, продвигают организации по коллективному управлению правами (ОКУП), включая Российское авторское общество (РАО).

Проект предполагает, что, если правообладатель из «недружественного» государства отказывает российскому лицензиату в праве распространять его произведения, последний может обратиться в суд с иском об их предоставлении. Суд, по замыслу авторов документа, встанет на сторону истца, если правообладатель не докажет, что отказ «обусловлен уважительными причинами».

Новые релизы зарубежных артистов (их поставки в РФ компании остановили, см. “Ъ” от 14 марта) составляют только 5–10% от общего объема рынка музыкального стриминга, остальную часть занимает существующий каталог, который не отзывался, поэтому введение принудительной лицензии — «непропорциональная мера», настаивают в НФМИ. Это может привести к «зеркальным мерам» в отношении российской музыки за рубежом, исключению стриминговых сервисов из магазинов приложений и развитию пиратства, предупреждают в НФМИ.

«Яндекс.Музыка» выступает за выстраивание долгосрочных отношений с партнерами, в том числе иностранными, подчеркнули в сервисе: «Инициатива о принудительных лицензиях несет риски для подобных партнерств и, соответственно, для интересов российских пользователей. Проект необходимо обсудить с индустрией». В «Звуке» (ранее «Сбер.Звук») и в «VK.Музыка» отказались от комментариев. В РАО не ответили на запрос.

Введение принудительной лицензии выглядит «исключительной мерой», поэтому вполне возможно, что госорганы прислушаются к НФМИ, отложив принятие инициативы или доработав ее, полагает адвокат Forward Legal Олег Шейкин: «В последние месяцы обсуждается немало экстраординарных инициатив, среди которых, например, национализация предприятий иностранных собственников. Государство не торопится принимать их». По сути все эти проекты направлены вовсе не на предоставление гражданам и бизнесу какой-то свободы использования авторских прав, а чтобы принудить иностранцев вернуться, считает зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов: «Поэтому всерьез это рассматривать не нужно».

Управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков напротив, уверен, что недовольство иностранных правообладателей не повлияет на разработку и принятие инициативы. Решение будет приниматься «исходя из целесообразности для российского потребителя», считает он. Даже если проект не будет принят, в России все равно появится «запрещенная» музыка, говорит юрист: «Собирать деньги за ее использование никто не сможет, а бороться с контрафактом суды вряд ли станут»

Валерия Лебедева