Депутаты приготовили ответы

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Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, позволяющий запрещать в России иностранные СМИ в ответ на аналогичные действия других стран и дающий Генпрокуратуре право внесудебного отзыва лицензии у отечественных СМИ за публикацию противоправной информации. Вопросы к документу возникли только у КПРФ, которая опасается закрытия независимых СМИ. А вот авторов также одобренного в первом чтении проекта о введении внешнего управления в покинувших РФ компаниях коммунисты, наоборот, раскритиковали за нерешительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Соавторами поправок, позволяющих запрещать в России иностранное СМИ в случае, если в стране, где оно зарегистрировано, было запрещено российское СМИ, выступили депутаты всех фракций, кроме КПРФ, во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»). Согласно проекту, решение о запрете принимается генпрокурором или его заместителями и влечет за собой запрет на распространение и хранение материалов запрещенного СМИ, а также прекращение аккредитации его корреспондентов.

Документ содержит санкции и для российских СМИ в случае их «противоправных действий». Он расширяет перечень видов противоправной информации, в который предложено включить дискредитацию вооруженных сил, призывы к воспрепятствованию их использования и к введению санкций в отношении России, ее граждан и юрлиц. Новая статья закона о СМИ наделяет генпрокурора и его заместителей правом признать регистрацию СМИ недействительной или прекратить действие лицензии на вещание в случае распространения им «недостоверной информации» (до сих пор это было возможно только через суд).

Один из авторов, Андрей Луговой (ЛДПР), сообщил, что западные государства прекращают вещание российских СМИ, потому что «боятся правды», и наконец-то депутаты подготовили закон, позволяющий отвечать на подобные действия. Однако депутатов от КПРФ обеспокоила судьба изданий, которые «неумышленно» опубликовали противозаконный материал, а также возможное давление на партийные СМИ и закрытие независимых изданий. Пусть этим занимается суд, ответил господин Луговой и добавил: «Сначала закрываем, а потом судимся». Алексей Куринный (КПРФ) назвал такой симметричный ответ «грубым». В итоге КПРФ за инициативу не голосовала, но для ее одобрения хватило голосов других фракций (361 «за»).

Совсем по-другому были настроены коммунисты по отношению к еще одному законопроекту первого чтения — о внешнем управлении иностранными компаниями, ушедшими из России. Напомним, согласно инициативе единороссов, под внешнее управление может попасть компания, которая на 25% принадлежит лицу из «недружественного» государства и имеет «существенное значение» для экономики РФ. Решение о внешнем управлении принимается межведомственной комиссией при Минэкономики через Арбитражный суд Москвы.

Соавтор проекта Анатолий Выборный (ЕР) всячески подчеркивал, что депутаты в этом документе сохраняют базовые принципы института частной собственности и не идут по пути грубого отбора активов, чем занимаются другие страны. Алексей Куринный в ответ назвал этот законопроект «маленьким кусочком из нормального законопроекта, который бы назвался "национализация"». Его однопартиец Виктор Соболев возмущенно спрашивал единоросса, почему бы вместо того, чтобы ждать, когда вернется владелец из недружественной страны, просто не отобрать его акции и не передать российскому государству. «Нас со всех сторон шмонают, забрали золотовалютные резервы, а мы (говорим.— “Ъ”) "священная частная собственность"»,— поддержал коллегу Николай Коломейцев (КПРФ). С таким подходом согласились и в ЛДПР: Иван Сухарев предложил передать в собственность России объекты недвижимости «агрессивно настроенных в отношении России элементов» — например, квартиру с видом на Кремль украинского журналиста Дмитрия Гордона. Впрочем, эта критика не помешала единодушному принятию законопроекта («за» 415 голосов).

Мария Макутина