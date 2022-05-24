Генерал заключил сделку с прокурором и «Мерцанием»

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В Московском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил России Андрея Кобана, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Выступившая на процессе гособвинитель сообщила, что в ноябре прошлого года он получил от срывавших оборонный заказ руководителей АО «Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"» (ННИИРТ) 5 млн руб. за лоббирование их интересов. Оказавшись под стражей, генерал полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, в связи с чем его дело рассматривается в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кобан

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Андрей Кобан

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В начале заседания гособвинитель поинтересовалась у подсудимого Кобана, подтверждает ли он данные на следствии показания и признание вины. Когда генерал ответил утвердительно, прокурор зачитала заключенное с ним досудебное соглашение о сотрудничестве, еще раз пояснив наложенные на него обязанности.

Из текста соглашения следовало, что Андрей Кобан сообщил следствию об иных лицах в руководстве ННИИРТ, причастных к даче взятки, что дало ему возможность перейти к упрощенному рассмотрению дела в суде. Однако были они привлечены к уголовной ответственности или нет, гособвинитель не уточнила. Известно, что непосредственные взяткодатели пошли по делу в качестве свидетелей. Пояснив подсудимому его права и обязанности, прокурор огласила описательную часть обвинительного заключения.

Из нее следовало, что умысел на получение взятки у Андрея Кобана возник после того, как осенью 2021 года ему стало известно о срыве ННИИРТ оборонного заказа на разработку оборудования для радиолокационных станций слежения за аэродинамическими и баллистическими объектами под кодовым названием «Мерцание».

Переговорив по телефону с руководством ННИИРТ, генерал Кобан пригрозил за неисполнение договора штрафными санкциями, репутационными издержками и сокращением дальнейшего финансирования работ. Но не добившись конкретных сроков исполнения договоров, Андрей Кобан предложил тогдашнему гендиректору ННИИРТ Григорию Егорочкину и главному конструктору по одному из направлений института Александру Бомштейну решить проблему за взятку.

17 ноября генерал Кобан, получив в своем кабинете от них 5 млн руб. и положив деньги в сейф, сразу отправился к руководству департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа, где попросил о переносе сроков выполнения третьего этапа госконтракта на выполнение ОКР «Мерцание». Однако ни он, ни взяткодатели не знали, что за их действиями следили оперативники департамента военной контрразведки ФСБ России, задержавшие господ Егорочкина и Бомштейна. Они сообщили, что генерал вымогал крупную сумму, которую и получил от них. 20 ноября 2021 года Андрей Кобан был задержан, а из его сейфа изъяты деньги.

В связи с признанием им вины по соответствующей ч. 6 ст. 290 УК и заключением с прокуратурой сделки генерал был переведен из СИЗО под домашний арест. Его, а также предполагаемых взяткодателей со службы уволили.

Когда судья Вадим Корчагин поинтересовался у подсудимого, понятно ли ему обвинение, генерал ответил коротко: «Так точно!»

Затем были оглашены документы, характеризующие подсудимого. Из них следовало, что обвиняемый награжден орденами «За военные заслуги» и Александра Невского, имеет четыре благодарности от президента России за заслуги в укреплении обороноспособности страны.

«С учетом особого порядка надеемся обойтись штрафом и запретом занимать определенные должности»,— сказал “Ъ” адвокат генерала Максим Водяницкий.

Алексей Соковнин