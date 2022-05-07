Генерал сдался правосудию

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Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела о взятке, полученной от коммерсантов теперь уже бывшим начальником радиотехнических войск воздушно-космических сил (ВКС) России Андреем Кобаном. Его уголовное дело уже передано в Московский гарнизонный военный суд (МГВС) для рассмотрения по существу. Раскаявшийся и полностью признавший свою вину генерал-майор в отставке Кобан надеется, что приговор будет не слишком строгим.

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Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Андрей Кобан

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным МГВС, уголовное дело обвиняемого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Андрея Кобана поступило в суд из Главной военной прокуратуры, а затем было передано для рассмотрения опытнейшему судье Вадиму Корчагину. Дата начала процесса еще не назначена, однако уже сейчас можно предположить, что разбирательство не займет много времени.

Как сообщил “Ъ” защитник генерала Максим Водяницкий, еще в апреле его клиент, отсидев к этому времени в СИЗО «Матросская Тишина» около пяти месяцев, пошел на сотрудничество со следствием: полностью признал свою вину, раскаялся и дал исчерпывающие показания об обстоятельствах получения взятки. В связи с этим необходимость его дальнейшего содержания под стражей отпала, и 15 апреля следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР попросил 235-й гарнизонный военный суд изменить обвиняемому обычный арест на домашний, что и было сделано.

Стоит отметить, что, несмотря на признание вины, заручиться какими-то гарантиями на смягчение приговора раскаявшемуся не удалось. Заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой генерал не смог, поскольку ему просто нечего было предложить взамен: в уголовном деле он единственный фигурант. Рассмотреть дело в особом судебном порядке, без судебного следствия и исследования доказательств, тоже оказалось невозможно с учетом особой тяжести инкриминируемого Андрею Кобану преступления. Таким образом, генералу остается лишь надеяться, что суд в соответствии со ст. 61 УК РФ сочтет его раскаяние «явкой с повинной и активным способствованием раскрытию и расследованию преступления» и не станет наказывать повинившегося слишком строго. «Рассчитываем на справедливый и гуманный приговор»,— сказал “Ъ” адвокат Водяницкий.

Напомним, проблемы у начальника радиотехнических войск ВКС России Кобана возникли после его конфликта с представителями АО «Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"» (ННИИРТ). Осенью 2021 года генерал напомнил коммерсантам о сроках исполнения секретного государственного оборонного контракта на разработку оборудования для радиолокационных станций слежения за аэродинамическими и баллистическими объектами под кодовым названием «Мерцание». Урегулировать возникшую проблему по телефону сторонам не удалось, и 17 ноября гендиректор ННИИРТ Григорий Егорочкин и главный конструктор «профильного» направления Александр Бомштейн прилетели в Москву.

Как следует из материалов уголовного дела, все трое встретились в кабинете Андрея Кобана в главкомате ВКС на Знаменке, а вскоре после переговоров генерал отправился к коллегам из департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа с ходатайством о переносе сроков исполнения госконтракта на «Мерцание». Тем временем обоих нижегородцев задержали оперативники департамента военной контрразведки ФСБ РФ, и те на первом же допросе признались, что получили отсрочку за вознаграждение в 5 млн руб., переданное представителю заказчика от лица Минобороны Кобану. По версии взяткодателей, эту сумму генерал потребовал от них за «лоббирование интересов АО при выполнении работ для радиотехнических войск и содействие в приемке ОКР "Мерцание"», угрожая в противном случае штрафными санкциями за просрочку и сокращением финансирования.

Тремя днями позже уже следователи ГВСУ СКР вместе с чекистами обыскали рабочий кабинет генерала Кобана, а обнаружив в его сейфе всю заявленную коммерсантами сумму, задержали хозяина и в тот же день добились его ареста в военном суде. Взяткополучатель стал обвиняемым по соответствующей статье УК РФ и еще на стадии предварительного следствия был снят с должности приказом замминистра обороны и уволен с военной службы по собственному желанию. Взяткодатели с учетом их быстрого и деятельного раскаяния избежали уголовной ответственности, получив статусы свидетелей по делу. Однако сохранить свои должности в ННИИРТ им тоже не удалось. Так, всего через три дня после ареста генерала Кобана акционеры нижегородского института в экстренном порядке расторгли трудовой договор с гендиректором АО Егорочкиным, проработавшим в этой должности более десяти лет. В ННИИРТ от комментариев воздержались.

Сергей Машкин