«Ночной охотник» разбился со скидкой

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Как стало известно “Ъ”, бывший командир авиационного полка Евгений Суходольский, осужденный на пять лет колонии за катастрофу вертолета Ми-28, также должен будет возместить Министерству обороны РФ (МО) ущерб от потери боевой машины. Правда, вместо полной стоимости вертолета почти в миллиард рублей Краснодарский гарнизонный военный суд постановил взыскать с экс-комполка всего 6 млн руб. Свое решение суд объяснил недопустимостью ухудшения материального положения семьи бывшего военнослужащего, МО не согласно и подало апелляционную жалобу.

Краснодарский гарнизонный военный суд (КГВС) взыскал с бывшего командира авиационного полка Евгения Суходольского в пользу Министерства обороны РФ 6 млн руб., судебный акт опубликован на сайте суда. Полковнику Суходольскому, который сейчас отбывает наказание за катастрофу вертолета Ми-28, предстоит выплатить компенсацию ущерба от потери боевой машины, которая разбилась в декабре 2019 года недалеко от города Кореновска (Краснодарский край). В своем иске МО РФ настаивало на взыскании с полковника Суходольского полной стоимости вертолета (979 млн руб.), военная прокуратура оценила ущерб несколько скромнее — 603 млн руб., поскольку уцелевшие запасные части можно использовать для ремонта других машин. Однако гарнизонный суд счел, что сумма взыскания с экс-комполка должна быть снижена до 6 млн руб.

По мнению суда, федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих» требует соблюдения справедливого баланса между имущественными правами военнослужащих и интересами общества и государства. «В рассматриваемом случае это означает, что применение к военнослужащему мер материальной ответственности не должно ставить его в крайне тяжелое материальное положение»,— говорится в решении КГВС. Суд принял во внимание финансовое и семейное положение Евгения Суходольского (престарелые родители, невысокий заработок жены), а также его заслуги перед Российской Федерацией: полковник Суходольский является ветераном боевых действий, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях в Чечне и Сирии, имеет две государственные и многочисленные ведомственные награды. Министерство обороны РФ не согласилось с решением КГВС и направило апелляционную жалобу, сообщается на сайте суда, до 30 мая другие участники процесса должны представить свои возражения.

На запрос “Ъ” в пресс-службу Минобороны по поводу судебного спора оперативный ответ получен не был. Как следует из решения КГВС, военное ведомство, настаивая на взыскании ущерба в объеме 979 млн руб., ссылалось на приговор суда по делу Евгения Суходольского, в котором признано право министерства на компенсацию именно в этой сумме.

Как ранее сообщал “Ъ”, 28 сентября 2021 года Евгений Суходольский был признан виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), Краснодарский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Суд установил, что 11 декабря 2019 года после незапланированной посадки вертолета Ми-28 за пределами аэродрома полковник Суходольский решил скрыть происшествие и по мобильному телефону приказал пилотам поднять машину в воздух, чтобы перегнать Ми-28 на аэродром. В условиях плохой видимости, сильного тумана, вертолет упал, оба пилота погибли, в ходе расследования выяснилось, что причиной аварии стали ошибки пилотирования. Евгений Суходольский не признал себя виновным и настаивал на том, что летчики действовали самовольно, не ставя его в известность о своих намерениях.

Однако причастность полковника к катастрофе доказали соединения мобильных телефонов и запись, полученная со средств объективного контроля системы «Шпион» стартового комплекса войсковой части, зафиксировавшая разговор командира полка с одним из пилотов. Заканчивалась она фразой «Давай, с Богом», произнесенной Евгением Суходольским, в которой фоноскопическая экспертиза нашла признаки принуждения к действию — необходимости перелета в часть.

Анна Перова, Краснодар