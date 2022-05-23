О годности срока давности

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Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу бизнесмена Вячеслава Рудникова, который отстаивает свое право на прекращение по реабилитирующим основаниям уголовного разбирательства, затянувшегося более чем на десять лет. Следователь был готов прекратить дело лишь в связи с истечением срока давности, что лишило бы обвиняемого права на возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием. Эксперт считает, что формальных препятствий к прекращению дела нет, но трудно заставить следствие признать ошибку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Рудников просит Конституционный суд разрешить закрыть его дело на его условиях

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Вячеслав Рудников просит Конституционный суд разрешить закрыть его дело на его условиях

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Конституционный суд проверит нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которые позволяют продолжать уголовное преследование неопределенно долгий срок даже после истечения срока давности преступления, по которому возбуждено дело. Поводом для проверки стала жалоба предпринимателя Вячеслава Рудникова, сообщается на сайте суда. Он оспаривает положения процессуального законодательства, которые позволяют не прекращать уголовное преследование в связи с истечением срока давности, если обвиняемый не соглашается с его прекращением по нереабилитирующим обстоятельствам.

Господин Рудников известен как учредитель и совладелец ряда компаний, в том числе IT-холдинга «Е-Стайл», в который также входит основанный в 1998 году интернет-портал KM.ru. В 2010 году бизнесмен создал ООО «КМ Медиа» (впоследствии — ООО «Спутник»), на базе которого позднее началась разработка национального интернет-поисковика «Спутник». В 2012 году 74,99% в «КМ Медиа» (ликвидирована в 2019 году) приобрела госкомпания «Ростелеком», а сам Вячеслав Рудников оказался фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Изначально он проходил по нему свидетелем, но затем было решено привлечь его в качестве обвиняемого. По версии следствия, бизнесмен вместе со своим знакомым Александром Фомченковым незаконно вывел из компании «КС Траст» активы в виде трех столичных офисных зданий, которые были проданы по заниженной цене.

Срок давности по инкриминируемой господину Рудникову статье истек в 2019 году, рассказал “Ъ” его адвокат Михаил Трепашкин. За это время, подсчитал он, суды трижды возвращали дело прокурорам в связи с неясностью и неконкретностью обвинения. И это неудивительно, полагает адвокат, ведь целью уголовного дела, по его словам, был рейдерский захват бизнес-активов Вячеслава Рудникова. В феврале 2020 года бизнесмен подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, поскольку за десять с лишним лет у следствия так и не появилось доказательств его вины. Но следователь соглашался прекратить дело только в связи с истечением срока давности, обещая в противном случае продолжить предварительное следствие, собрать дополнительные доказательства и предъявить новое обвинение.

Отказ следователя господин Рудников оспорил в суде, но безрезультатно: судебные инстанции последовательно пришли к выводу, что «прекращение возбужденного уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 78 Уголовного кодекса (в связи с истечением сроков давности.— “Ъ”), не допускается, если против этого возражает обвиняемый». Такая трактовка, по мнению заявителя, противоречит норме закона о недопустимости уголовного преследования после истечения сроков давности. Он просит Конституционный суд устранить такое противоречие. Это принципиальный вопрос, подчеркивает адвокат Трепашкин, ведь согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности означает отказ от права на возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием.

«Десять лет — это, конечно, беспредел»,— говорит руководитель экспертно-правовой службы уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Алексей Рябов. Он отмечает, что затягивание расследования — нередкая история, когда речь идет об уголовных делах против предпринимателей, и очень опасная. Российский бизнес по-прежнему не защищен от необоснованного уголовного преследования, несмотря на неоднократно вносившиеся в УПК поправки и разъяснения Верховного суда, констатирует эксперт.

С правовой точки зрения не существует никаких препятствий для того, чтобы следователю прекратить дело по реабилитирующим основаниям — например, за отсутствием состава или события преступления, отмечает адвокат Константин Ривкин: более того, он обязан это сделать, если у него отсутствуют доказательства виновности. Но это считается браком в работе, поэтому следователи всячески уклоняются от принятия подобных решений, поясняет юрист. Кроме того, расследуя дело какого-нибудь крупного хозяйственного холдинга, можно и до генерала дослужиться, рассуждает господин Ривкин: «Послал запрос куда-нибудь в Вануату, ждешь, а тем временем выслуга идет, зарплата ежемесячно, награды вручают…» Так что заявитель совершенно обоснованно ставит вопрос перед Конституционным судом, полагает адвокат: такое положение дел фактически лишает обвиняемого права на судебную защиту, и даже если он считает, что способен доказать свою невиновность, ему отказано в возможности это сделать.

Анастасия Корня