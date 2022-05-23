Врио губернаторов выложились в сеть

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Спустя две недели после «пакетной» отставки губернаторов их преемники дали понять, что стремительных управленческих решений от назначенцев весенней «волны» ждать не стоит. Как и большинство врио до них, новоиспеченные руководители «сохраняют заделы» предшественников, вводят системы KPI и выстраивают коммуникацию с населением через соцсети. Впрочем, перед ними все же стоит один нетипичный вызов — спасение экономики в условиях санкций, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио Губернатора Роман Бусаргин

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области Врио Губернатора Роман Бусаргин

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Наиболее активно к руководству регионом ожидаемо приступил врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, до назначения на новую должность работавший председателем саратовского правительства. Первым делом он совместил свой старый пост с новым, заявив, что здесь «должно быть единоначалие». Следом господин Бусаргин анонсировал изменение структуры правительства, в ходе которого под сокращение могут попасть до 20% чиновников, поручил доработать краткосрочную программу развития области «с учетом текущей экономической ситуации», а также потребовал внедрить систему KPI — ключевых показателей эффективности — для зампредов и министров. На ее создание врио губернатора отвел три недели. Единственным кадровым решением нового руководителя пока стало увольнение министра — председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Игоря Потапова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Рязанской области Павел Малков

Фото: Пресс-служба губернатора Рязанской области Врио губернатора Рязанской области Павел Малков

Фото: Пресс-служба губернатора Рязанской области

К идее создания рейтинговой системы оценки подчиненных вскоре пришел и врио губернатора Рязанской области Павел Малков. В отличие от господина Бусаргина, он решил ранжировать эффективность муниципалитетов — «чтобы видеть отстающих и определять лучшие практики». Резких кадровых шагов господин Малков пообещал не делать, дабы сохранить «все лучшее — наработки, проекты и, конечно же, людей». За две недели в должности бывший глава Росстата успел озаботиться состоянием дорог в Рязанской области и поддержанием экономической стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Кировской области Александр Соколов

Фото: Пресс-служба губернатора Кировской области Врио губернатора Кировской области Александр Соколов

Фото: Пресс-служба губернатора Кировской области

Врио губернатора Кировской области, экс-сотрудник администрации президента Александр Соколов тоже решил пока воздержаться от увольнений: на первом же совещании он заявил, что «все члены правительства и руководители органов исполнительной власти продолжат работу в прежнем составе». Впрочем, источники “Ъ” в правительстве региона утверждают, что сейчас готовится отставка премьера Александра Чурина, за которым «на выход» могут последовать и некоторые министры.

Господин Соколов сразу же взял на вооружение Telegram: создал канал, открыл комментарии, стал записывать обращения к жителям, под камеру общаться с подчиненными и выкладывать впечатления от прогулок по Кирову. Примерно тем же, но пока чуть менее активно, занимается и Павел Малков. При этом до Романа Бусаргина им обоим пока далеко: саратовский врио успел провести традиционно обязательный для губернаторов прямой эфир с жителями региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Томской области Владимир Мазур

Фото: Пресс-служба губернатора Томской области Врио губернатора Томской области Владимир Мазур

Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Второй экс-сотрудник АП из числа весенних назначенцев Владимир Мазур, ставший врио губернатора Томской области, пока мало чем выделяется на фоне коллег. Он практически сразу подписал срочные двухмесячные контракты с десятью заместителями, работавшими в старой команде, и поручил им в трехдневный срок представить анализ ситуации в своих сферах. В отставку пока ушел лишь вице-губернатор по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин — «в связи окончанием срока служебного контракта». Через неделю после назначения господин Мазур «вспомнил» про соцсети и оживил страничку во «ВКонтакте», которую вел еще на посту мэра Тобольска. Первый после трехлетнего перерыва пост собрал больше 400 комментариев. В тот же день врио губернатора завел Telegram-канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев

Фото: Правительство Республики Марий Эл Врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев

Фото: Правительство Республики Марий Эл

Самым «тяжелым на подъем» можно назвать врио главы Марий Эл Юрия Зайцева, ранее трудившегося на посту премьера Калмыкии. За две недели он успел отметиться поддержкой поправок к конституции республики, отменяющих ограничение на третий губернаторский срок, заявив, что «если человеку доверяют… пусть работает столько, сколько необходимо для граждан», а также встречей с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым. В свежеиспеченном Telegram-канале господин Зайцев похвастался званием почетного гражданина Калмыкии, которое ему присвоил бывший начальник, а теперь коллега Бату Хасиков.

О судьбе ушедших губернаторов по-прежнему ничего не известно.

Напомним, из пяти отставников только экс-глава Кировской области Игорь Васильев публично заявил о более или менее конкретных планах — «продолжить работу на федеральном уровне». По данным источника “Ъ” в правительстве региона, накануне отставки господин Васильев рассказал окружению о скором повышении, однако подробностей не привел. Среди возможных вариантов его трудоустройства обсуждается Совет федерации, полпредство или управление ФССП по Санкт-Петербургу. Сам Игорь Васильев в день отставки заявил журналистам, что доверяет этот вопрос президенту.

Двух «ветеранов» губернаторского корпуса — экс-руководителей Томской и Саратовской областей Сергея Жвачкина и Валерия Радаева — тоже «сватают» в Совфед. 13 мая «Ведомости» сообщили, что в верхнюю палату их могут делегировать преемники. Источник “Ъ” в правительстве Саратовской области подтверждает, что господин Радаев может стать сенатором, однако, по его данным, не от исполнительной, а от законодательной власти региона. А вот собеседник “Ъ” в администрации Томской области сомневается, что господин Жвачкин связывает будущее с Совфедом: «Он не настроен штаны протирать, человек самодостаточный».

Немногое известно и о планах бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова и экс-главы Марий Эл Александра Евстифеева. Прощаясь с жителями 10 мая, господин Любимов выразил надежду, что «в это сложное время сможет быть полезным стране на новой должности». Что это за должность, до сих пор неизвестно. Последние десять дней бывший губернатор даже не заходил на свою страничку во «ВКонтакте». А господин Евстифеев и вовсе удалил свой официальный Telegram-канал. О планах после отставки он даже не намекал.

По словам политтехнолога Евгения Минченко, сейчас назначенцы весенней «волны» решают стандартные задачи, которые стоят перед любым врио губернатора — произвести первое впечатление на жителей, выстроить отношения с элитами и грамотно «приземлиться» в регионе: «Это давно отработанная схема, не даром большинство новых руководителей — выпускники "школы губернаторов" (курсы при Высшей школе государственного управления РАНХиГС.— “Ъ”)». В то же время перед ними возникает и экстраординарный вызов — спасение экономики в условиях санкций, добавляет эксперт: «Наряду с общественно-политическими задачами будут возникать экономические и социальные».

Андрей Прах, корсеть “Ъ”