Азиатский фронт Джо Байдена

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Президент США Джо Байден, продолжающий азиатское турне, в воскресенье прибыл в Токио с визитом, главной темой которого станет строительство региональных альянсов для сдерживания Китая. Помимо укрепления оборонного сотрудничества США создают альянс в рамках Индо-Тихоокеанского экономического соглашения вместо Транстихоокеанского партнерства, из которого вышел предыдущий президент Дональд Трамп. Инициатива Джо Байдена, которую в ходе его визита в Сеул первой поддержала Южная Корея, призвана построить цепочки поставок стратегически важных товаров, не зависящую от Китая. Однако открытие азиатского фронта против Пекина выглядит трудноосуществимой задачей в связи с нежеланием большинства государств вступить в торгово-экономическую войну со своим главным партнером — КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США готовы к более тесному партнерству с южнокорейским бизнесом (на фото: глава Hyundai Motor Group Ыйсан Чонг и американский президент Джо Байден)

Фото: Jonathan Ernst, Reuters США готовы к более тесному партнерству с южнокорейским бизнесом (на фото: глава Hyundai Motor Group Ыйсан Чонг и американский президент Джо Байден)

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Ты записался на войну с Китаем?

Визит в Токио, куда президент США Джо Байден прибыл после завершения трехдневного визита в Сеул, станет заключительной частью его первого азиатского турне на посту главы Белого дома. Японская программа главы Белого дома в понедельник предусматривает аудиенцию у императора Нарухито, после которой пройдут встреча с премьер-министром Фумио Кисидой и церемония запуска нового многостороннего механизма торгово-экономического сотрудничества в регионе, получившего название Индо-Тихоокеанское экономическое рамочное соглашение (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF). Завершит же поездку Джо Байдена во вторник саммит лидеров четырехстороннего диалога по безопасности Японии, США, Индии и Австралии (Quadrilateral Security Dialogue).

Накануне встреч Джо Байдена в Токио члены его команды делают акцент на том, что в нынешней геополитической ситуации контакты с ключевыми союзниками и партнерами становятся для Вашингтона актуальными как никогда. Российская спецоперация на Украине и война санкций с Москвой, сопровождающаяся давлением на Китай и ведущие азиатские государства, на фоне экономических последствий пандемии вынуждают США к более глубокому переосмыслению национальной безопасности и экономических союзов.

По мнению администрации США, нехватка компьютерных чипов, автомобилей и многих других товаров может быть устранена как за счет увеличения производства внутри страны, так и с помощью надежных союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Белом доме исходят из того, что список этих союзников должен быть максимально широким и включать не только Японию и Южную Корею, но и Индию, а также государства Юго-Восточной Азии, с лидерами которых в начале мая Джо Байден провел в Вашингтоне саммит США—АСЕАН. Как заявила сопровождающая президента в поездке министр торговли Джина Раймондо, азиатские партнеры демонстрируют «большой спрос» на новую наступательную экономическую стратегию США.

Индо-Тихоокеанское экономическое соглашение, инициативу которого Джо Байден впервые огласил в октябре прошлого года, представляет собой рамочную платформу делового сотрудничества, призванную более тесно связать страны региона с помощью общих стандартов в таких областях, как устойчивость цепочек поставок товаров, чистая энергетика, инфраструктура и цифровая торговля. Используя инструмент IPEF, США рассчитывают создать новый механизм торгово-экономической экспансии, утраченный после того, как предыдущий президент Дональд Трамп вышел из многонационального торгового соглашения с длинным названием «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве», сочтя, что оно не отвечает американским интересам. В итоге бенефициаром этого решения оказался Китай, еще больше укрепивший свои позиции в регионе и ставший для многих его государства ведущим деловым партнером.

Между тем предлагаемая государствам региона «экономическая дружба» против Китая вызывает сдержанную реакцию во многих странах, учитывая, что США предпочитают игру в одни ворота и не готовы пойти на шаги, расширяющие будущим партнерам по IPEF доступ к американским рынкам.

Примечательно, что на церемонии запуска IPEF, в которой примут участие японский премьер Фумио Кисида и премьер-министр Индии Нарендра Моди, не будут представлены не менее половины из десяти «азиатских тигров» АСЕАН.

«Это не прохладная, а прагматичная реакция, учитывая, что дивиденды от IPEF, в число которых могло бы войти снижение Вашингтоном торговых тарифов для азиатских партнеров, пока не просматриваются»,— признался представитель Министерства финансов Японии, которого цитирует агентство.

Сеул в американском строю

Между тем образцово-показательным примером связей азиатских союзников с США, готовых безоговорочно играть в игру Вашингтона и не задавать неудобных вопросов, стал завершившийся в воскресенье трехдневный визит Джо Байдена в Сеул. Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, вступивший в должность 10 мая этого года, полон решимости дать новый старт отношениям с Вашингтоном, достигшим низшей точки при предыдущем президенте США Дональде Трампе.

Напомним, что в последние годы связи союзников осложнились в связи с продолжительным спором об условиях оплаты американского военного присутствия в Южной Корее и неготовностью Вашингтона предоставить Сеулу больше самостоятельности в контактах с Северной Кореей.

Однако визит Джо Байдена в Сеул показал, что новой стратегии разблокирования отношений с Пхеньяном у него нет.

Отвечая на вопрос журналистов, что бы он хотел передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который, как ожидается, может провести ракетное или ядерное испытание в ближайшие дни, Джо Байден был предельно краток: «Привет. Точка».

При этом он подтвердил готовность обеспечить безопасность Южной Кореи с помощью «расширенных средств сдерживания», которые могут включать размещение на территории союзника «всех типов оборонительных средств, включая ядерные, обычные и системы ПРО».

На этом фоне по итогам состоявшейся в минувшую субботу американо-южнокорейской встречи в верхах на совместной пресс-конференции с Джо Байденом Юн Сок Ёль заявил об активной поддержке Индо-Тихоокеанского экономического соглашения. Он сообщил о готовности Сеула «ответственно и инициативно выполнять ту роль», которую президент Байден ждет от Южной Кореи, назвав его инициативу IPEF важным шагом к построению порядка в регионе, основанному «на правилах», и пообещал, что этот порядок Южная Корея будет строить вместе с США.

Азиатскими передовиками IPEF станут такие гиганты южнокорейского бизнеса, как Hyundai Motor Group, которая планирует инвестировать в США $5,5 млрд до 2025 года в таких сферах, как робототехника, искусственный интеллект, создание беспилотных автомобилей, и Samsung, объявивший о намерении построить производство в Техасе стоимостью $17 млрд.

Сергей Строкань