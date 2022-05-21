Ввоз в законе

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Правительство оперативно донастраивает запущенный в начале мая механизм параллельного импорта — в Госдуму внесен законопроект, страхующий российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. То, что такой импорт не является нарушением закона, будет закреплено уже на уровне закона — юристы отмечают, что это позволит устранить существующую сейчас конкуренцию правовых норм и предоставит импортерам расширенные гарантии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым намерено «закрыть» вопрос ответственности бизнеса за параллельный импорт. Напомним, ввоз товаров без разрешения правообладателя и в обход официальных дистрибуторов был легализован в начале мая, когда Минпромторг опубликовал список продукции, для которой отменяется запрет на параллельный импорт — это около 50 категорий товаров (см. “Ъ” от 6 мая).

До этого в марте был принят закон, наделяющий правительство временными антикризисными полномочиями, среди которых и было право устанавливать своими актами перечень товаров, в отношении которых не применяются отдельные положения Гражданского кодекса (ГК) о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Такой порядок легализации параллельного импорта был избран для оперативности — постановления правительства принимаются быстрее, чем законы, которые должны получить одобрение обеих палат Федерального собрания и подпись президента. Возможные последствия такого «реактивного» нормотворчества обеспокоили бизнес — разрешение параллельного импорта постановлением правительства, а не законом оставляет возможность привлечения к ответственности за ввоз контрафакта (см. “Ъ” от 19 мая).

Внесенным в Госдуму проектом предлагается записать в законе, в котором предусмотрены антикризисные полномочия правительства, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением. Касается это «освобождение» только параллельного импорта товаров, включенных в перечень Минпромторга.

Такая формулировка предполагает широкое толкование — в Минэкономики, разработавшем проект, отмечают, что на предпринимателей, участвующих в импорте, перевозке и хранении «параллельных» товаров, не будет распространяется не только гражданская, но также административная и уголовная ответственность. Сделано это, добавляют в ведомстве, чтобы «защитить их на случай, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд». Риски эти существенны — например, незаконное использование бренда может обернуться административным штрафом до 200 тыс. руб. с конфискацией товара, а незаконное использование изобретений и промышленных образцов — сроком до пяти лет лишения свободы.

Адвокат адвокатского бюро Asterisk Дмитрий Венгерский поясняет, что правительство не наделено полномочиям приостанавливать действие положений ГК — в силу п. 2.1. ст. 3 кодекса это возможно только на основании законов. Теперь, полагает он, власти «по сути, приводят меры оперативного регулирования в соответствие с иерархией нормативных правовых актов» — это также минимизирует риски оспаривания постановления правительства в Конституционном суде.

Источник “Ъ” в одном из маркетплейсов отмечает, что инициатива позволит снять риски при параллельном импорте в случае использования товарных знаков без разрешения правообладателей. Как поясняет адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова, «законопроект предоставляет повышенные гарантии защиты будущим импортерам, страхуя их не только от гражданской, но и административной, а также уголовной ответственности, хотя их интересы и в текущем регулировании защищены — с высокой вероятностью суды будут становиться на их сторону». Однако, полагает она, необходимо дополнить проект условиями, при которых такие гарантии прекращают свое действие,— более того, текущая формулировка не проясняет, как правообладателю, желающему самостоятельно реализовывать в РФ попавший в перечень товар, защитить свои права.

Евгения Крючкова