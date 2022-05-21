Евросоюз вынимает штепсель

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Поставки электроэнергии из России в Евросоюз полностью останавливаются. Экспорт в Финляндию прекратился неделю назад, а в Латвию, Литву и Эстонию завершится в воскресенье. Торги приостанавливаются из-за невозможности проведения денежных расчетов. Евросоюз был самым крупным и рентабельным рынком для «Интер РАО»: в прошлом году компания поставила туда 13 млрд кВт•ч. Найти замену этому направлению вряд ли получится, полагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg / Getty Images Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg / Getty Images

Евросоюз полностью прекращает покупку российской электроэнергии. В воскресенье, 22 мая, российская «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии) полностью прекратит поставки электроэнергии в страны Балтии. Европейская биржа Nord Pool решила остановить торговлю с дочерними компаниями «Интер РАО», сообщил литовский сетевой оператор Litgrid. В «Интер РАО» подтвердили, что получили уведомление от биржи о приостановке торгов «в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии». Неделю назад, 14 мая, по той же причине были приостановлены и торги с Финляндией (см. “Ъ” от 13 мая).

Финляндия и страны Балтии — самый крупный и рентабельный рынок для «Интер РАО». В 2021 году компания поставила туда около 60% от всего объема зарубежных продаж, или почти 13 млрд кВт•ч. Экспорт в Финляндию в 2021 году увеличился в 3,1 раза, до 8,17 млрд кВт•ч, в страны Балтии — на 37%, до 4,7 млрд кВт•ч. Финансовые показатели за прошлый год «Интер РАО» не публиковала, нет информации и об объемах поставок в ЕС с начала текущего года.

По оценкам собеседников “Ъ”, объем экспорта в Финляндию с начала года мог составить 3,2–3,5 млрд кВт•ч, что близко к рекордным показателям компании. Согласно отчету группы Inter RAO Lietuva, которая торгует электроэнергией в странах Балтии, поставки за три месяца 2022 года во всех странах присутствия упали на 37,2% год к году, до 1,61 млрд кВт•ч. Такое резкое снижение поставок в этом направлении, вероятно, связано с искусственными ограничениями перетоков со стороны стран Балтии. Выручка Inter RAO Lietuva за первый квартал текущего года упала на 17,7%, до €100,7 млн. Чистая прибыль составила €7,88 млн, сократившись на 0,5%.

Из-за падения экспортных поставок снизится спрос на электроэнергию внутри РФ, что должно привести к сокращению цен на рынке на сутки вперед (РСВ, основной конкурентный сектор торговли электроэнергией).

Однако объем поставок в ЕС — это лишь 1% от всего российского потребления, отмечает Сергей Роженко из КПМГ. Поэтому он не ожидает существенного сокращения цен внутри РФ, хотя заметное снижение может произойти в регионах, откуда шла поставка за рубеж.

При этом закрытие российского экспорта негативно отразится на ценах в Евросоюзе. Например, уже на этой неделе цены в Финляндии и странах Балтии, согласно данным Nord Pool, резко выросли, превысив 20 мая €244 за 1 МВт•ч. Для сравнения: одноставочная оптовая цена первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал) в марте составляла 2,7 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а во второй (Сибирь) — 2,2 тыс. руб.

Найти покупателей на такой объем выпадающего экспорта вряд ли удастся. По мнению Сергея Роженко, одно из самых вероятных направлений для наращивания экспорта — Казахстан, где будет сохраняться энергодефицит еще от двух до пяти лет, в особенности зимой. Однако продажа электроэнергии в эту страну будет намного менее маржинальна, чем в ЕС, отмечает аналитик. Еще одно возможное направление — Китай, однако существенно увеличить поставки туда пока нет технической возможности. В прошлом году экспорт в КНР составил около 4 млрд кВт•ч при технической возможности около 6 млрд кВт•ч. При этом рентабельность поставок в КНР для «Интер РАО» ограничивается российским государством на уровне 5%.

Полина Смертина