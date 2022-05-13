В Финляндию прекращен экспорт электронов

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Финляндия и Россия продолжают разрывать связи в области энергетики: российская «Интер РАО» с 14 мая приостановит поставки электроэнергии в страну из-за неплатежей на бирже Nord Pool. Финляндия считается ключевым зарубежным рынком для «Интер РАО». Финский электросетевой оператор тем не менее заявил, что может обойтись без российских поставок — сейчас их доля не превышает 10% от потребления. Источники “Ъ” считают, что ситуация экономически невыгодна обеим сторонам: «Интер РАО» она обойдется в 10–15% EBITDA, а Финляндии — в удорожание электроэнергии на 5–10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российская «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии) прекратит экспорт электроэнергии на ключевой для себя экспортный рынок Финляндии с 14 мая, сообщила 13 мая RAO Nordic Oy (финский трейдер «Интер РАО»). Поставки электроэнергии остановятся впервые за всю историю экспорта в эту страну, за исключением технических перерывов в летний сезон, когда Финляндия увеличивает дешевую выработку местных ГЭС.

Причиной остановки поставок стало прекращение платежей с финской стороны. Как сообщает RAO Nordic Oy, объемы электроэнергии, проданные на скандинавском энергорынке Nord Pool с 6 мая, до сих пор не были оплачены финской стороной, поэтому из-за отсутствия денежных средств компания не может оплатить импорт электроэнергии из России. По данным собеседника “Ъ”, знакомого с ситуацией, не заплатили только за финские объемы — проблем с платежами со стороны других потребителей Nord Pool нет.

«Угрозы достаточности электроэнергии в Финляндии нет»,— заявил финский оператор магистральных сетей Fingrid, уточнив, что из РФ в последнее время импортируется примерно 10% от общего потребления Финляндии.

По словам оператора, нехватки поставок из России компенсируют импортом из Швеции и собственной выработкой. Комментариев относительно прекращения платежей за российскую электроэнергию с финской стороны не последовало. Ожидается, что Финляндия полностью откажется от импорта электроэнергии из России в 2023 году. В апреле Fingrid сообщала, что ограничит пропускную способность интерконнекторов с Россией, в результате чего импортная мощность снизится с 1300 МВт до 900 МВт. Решение объяснялось «оценкой рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке».

Хельсинки постепенно останавливает всякое сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. Так, Финляндия разорвала контракт с «Росатомом» на строительство финской АЭС «Ханхикиви-1», отказалась платить за поставки российского газа в рублях, как того требует российское правительство, финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщала, что поставки в страну могут остановиться с 13 мая. Финская Fortum намерена в короткие сроки продать все российские активы и прекратить использование своего бренда в стране (см. “Ъ” от 13 мая).

Традиционно поставки в Финляндию, на энергорынок Nord Pool, считались для «Интер РАО» наиболее маржинальными, но в последние годы доходность направления и объемы снижались.

Исключением стал 2021 год, когда экспорт в страну вырос в три раза, до 8,17 млрд кВт•ч, при общем экспорте «Интер РАО» в 21,77 млрд кВт•ч. Скачок спроса на импорт из России во многом произошел из-за высоких цен на газ в Европе, а также стоимости квот за выбросы CO2. По данным Nord Pool, электроэнергия на сутки вперед в Финляндии на 14 мая стоит €109,8 за 1 МВт•ч, стоимость поставок из России составляет в среднем €50 за 1 МВт•ч.

Впрочем, собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией, считают, что остановка поставок неприятна для обеих сторон, а экономической логики в этих действиях мало. Так, не только «Интер РАО» потеряет до 10–15% своей EBITDA, Россия лишится устойчивого источника выручки и нагрузки, но и Финляндия потеряет в маневренности энергосистемы и ощутит удорожание электроэнергии: рост и без того высоких цен может составить до 5–10%. Тем не менее летом в Финляндии в коммерческую эксплуатацию введут новый атомный реактор «Олкилуото-3» на 1,6 ГВт, и его выработка закроет до 14% от годового потребления электроэнергии в стране.

Татьяна Дятел