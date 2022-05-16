Энергетика должна быть экономной

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Власти РФ пошли навстречу некоторым предложениям главы «Роснефти», секретаря президентской комиссии по ТЭК Игоря Сечина по снижению цен на электроэнергию для промышленности. Как выяснил “Ъ”, оплату резерва неиспользуемых электросетей, от которой «Роснефть» предлагала полностью отказаться, могут ввести только в пилотных регионах. Владимир Путин также поручил правительству проанализировать возможность регулирования тарифов для АЭС, снижения платежей для простаивающих ТЭС и нерыночных надбавок на энергорынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Пресс-служба Президента России Президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продолжить проработку отдельных мер по сдерживанию роста цен на электроэнергию, как этого просил глава «Роснефти» Игорь Сечин (см. “Ъ” от 18 января). Так, Владимир Путин согласился продолжить проработку вопроса введения платы за использование сетевого резерва, но пока ограничиться пилотными регионами, для которых эта проблема наиболее актуальна, следует из резолюции на письме помощника президента Максима Орешкина от 30 апреля (есть у “Ъ”).

Глава «Роснефти» писал президенту, что за последние пять лет баланс экономических интересов на энергорынке нарушен в пользу производителей энергии и сетевых компаний. Как отмечается в письме Максима Орешкина, в правительстве подтверждают актуальность большинства проблем, поднятых господином Сечиным. В частности, тот предлагал отказаться от инициативы по оплате потребителями сетевого резерва — закрепленных за ними, но мало используемых трансформаторных мощностей.

Инициатива обсуждается уже почти четыре года и так и не находит поддержки со стороны промышленных потребителей. В письме господин Орешкин, ссылаясь на данные Минэнерго, отмечает, что инициатива не приведет к росту выручки сетевых организаций и общей нагрузки на потребителей, а стоимость услуг по передаче электроэнергии для потребителя, у которого отсутствует неиспользуемый резерв, снизится. По словам собеседников “Ъ”, наиболее проблемными с точки зрения простаивающих мощностей считаются Пензенская и Астраханская области, но решения о том, что именно они станут пилотными регионами, нет.

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что сейчас содержание построенной по заявкам потребителей и неиспользуемой мощности учитывается в общем тарифе для всех потребителей и данный вопрос требует урегулирования.

«Однако при внедрении соответствующих механизмов должны быть исключены новые риски для сетевых организаций, в частности, в отношении корректного определения необходимой валовой выручки, загрузки центров питания и фактически потребляемой мощности»,— считают там.

Президент вновь отправил на проработку правительством инициативу господина Сечина о введении тарифного регулирования для АЭС «Росэнергоатома» (РЭА). АЭС продают электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ), подавая ценопринимающие (бесценовые) заявки, их цена в итоге формируется на уровне более дорогих заявок ТЭС. Регулирование цен, по мнению Игоря Сечина, позволило бы исключить получение «экономически необоснованной прибыли» со стороны РЭА.

Господин Орешкин, ссылаясь на позицию Минэнерго, отмечает, что действующая модель формирования доходности в данном секторе является инвестиционным источником для последующего строительства и обновления АЭС и предлагает дополнительно проанализировать «особенности регулирования деятельности атомных электростанций на оптовом энергорынке». В «Росатоме» комментариев не предоставили.

Также на дополнительную проработку, по предложению Максима Орешкина, отправились вопросы о дифференциации оплаты мощности в зависимости от загрузки генерирующего оборудования, а также о механизмах увеличения привлекаемого на торги геноборудования.

Среди поручений также — в возможно короткие сроки утвердить методику ФАС по определению соответствия ценовых заявок при продаже электроэнергии требованиям экономической обоснованности. В ФАС сообщили, что завершают разработку алгоритма анализа ценовых заявок при продаже электроэнергии, который должен помогать лучше выявлять случаи манипулирования ценой. «Предлагаемый ФАС подход позволит не допустить существенного роста цен на РСВ и пресекать недобросовестные действия компаний, которые способны оказывать влияние на цены оптового энергорынка»,— сказали там.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что работают над поручениями президента, в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) отметили, что уже высказывали идею относительно дифференциации оплаты мощности: необходимо меньше платить за мощность менее востребованным электростанциям, а более востребованным — больше. Что касается надбавок, то регулятор «давно и последовательно выступает против введения новых, а также за то, чтобы искать максимально сбалансированные для всех участников рынка способы снижения имеющихся».

Глава «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев находит «печальным», «что главе государства приходится вмешиваться в вопросы, которые можно было урегулировать на уровне Минэнерго, но промышленники вынуждены годами этого добиваться».

Татьяна Дятел