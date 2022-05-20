Льготы встали на таможне

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Как выяснил “Ъ”, представленный в апреле механизм отсрочки уплаты таможенных пошлин на потребительские товары для упрощения их ввоза во избежание их дефицита, до сих пор по сути не работает. Ритейлеры и поставщики говорят, что подтвердить основание для получения льготы можно только через правительство, причем четкого алгоритма нет. Представители интернет-ритейла просят Минпромторг упростить и ускорить процедуру, взяв утверждение льгот на себя. Также участники рынка считают нужным увеличить продолжительность отсрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет, в частности, Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет») к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой внести изменения в принятое 15 апреля решение совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) №75 «Об определении основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты процентов». В Минпромторге подтвердили “Ъ” факт получения письма, добавив, что изучают предложения.

Льгота предоставляется с 8 мая для товаров, ввозимых в страны ЕАЭС системообразующими или градообразующими предприятиями, за исключением не используемой в производстве подакцизной продукции, следует из разъяснения Федеральной таможенной службы. Для получения отсрочки или рассрочки необходимо предоставить таможенникам подтверждение уполномоченного органа страны ЕАЭС о том, что компания может получить данную поддержку, указывают в ФТС.

Сейчас системообразующей компании для получения отсрочки на срок более одного месяца необходимо распоряжение правительства РФ, свидетельствующее, что у нее есть для этого основания, говорится в письме АКИТ господину Мантурову. Ассоциация предлагает упростить процедуру, возложив на Минпромторг обязанность подтверждать основания для компаний получать льготы по ввозным таможенным пошлинам.

Собеседник “Ъ” из числа федеральных ритейлеров заявил, что меру по отсрочке он реализовать пока не смог, так как выпущенный ЕЭК документ не содержит четкого алгоритма действий. Представитель одного из маркетплейсов также рассказал “Ъ”, что при действующем механизме получить льготы крайне затруднительно.

Собеседник “Ъ” из числа крупных поставщиков электроники говорит, что не может воспользоваться льготой, так как ему не дают статус системообразующего. «Между тем у компаний снизились оборотные средства, уменьшилась покупательская активность, при этом появилась необходимость стопроцентной предоплаты поставок»,— отмечает президент АКИТ Артем Соколов.

По словам представителя другой сети, компании, имея статус уполномоченного экономического оператора, могут получить отсрочку по уплате ввозных пошлин до 45 дней. «А нам необходимо до шести месяцев»,— говорит он. В России сейчас наблюдается острая нехватка свободных денег, поэтому даже полтора месяца отсрочки окажутся полезными, не соглашается партнер One Story Ольга Сумишевская.

На уплату ввозных таможенных пошлин другому крупному нон-фуд-ритейлеру, с которым пообщался “Ъ”, приходится направлять до 300 млн руб. в месяц. «Эти средства можно было бы направить на развитие или на покрытие операционных разрывов»,— считает он.

Российское правительство и ФТС декларировали, что максимально готовы обеспечить страну доступностью товаров, отмечает Ольга Сумишевская. Из письма АКИТ следует, что решение совета ЕЭК требует ряда организационных доработок: «Любая схема, которая позволит двигаться быстрее, заработает. Если у Минпромторга будет быстрее получаться, вероятно, он возьмет на себя эту обязанность».

Никита Щуренков