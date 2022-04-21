Импорту возмещение

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Как стало известно “Ъ”, правительство готовит систему господдержки поставок в РФ критического оборудования из-за рубежа. Белый дом предлагает давать компаниям льготные кредиты и субсидии на покупку незаменимых импортных товаров в условиях масштабных санкций. В список «приоритетной продукции», вероятно, попадет оборудование для ТЭК, транспорта и IT-отрасли. Подобная практика применялась в Иране, отмечают аналитики, считая упрощенный импорт хорошей «подстраховкой» для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Промышленный блок правительства, ранее поступательно ограничивавший использование в РФ ряда зарубежной продукции ради импортозамещения, резко изменил позицию и разрабатывает меры поддержки поставок незаменимого оборудования из-за границы. Белый дом при участии Минпромторга и Минэкономики обсуждает выдачу льготных рублевых и валютных кредитов, рассказали “Ъ” несколько источников. По данным “Ъ”, речь также может идти о выдаче субсидий на финансирование импортных сделок по линии ВЭБ.РФ и Росэксимбанка, отсрочек по уплате НДС и пошлин. В Минпромторге воздержались от комментариев, в Минэкономики и Минфине “Ъ” не ответили.

Получить льготы и субсидии можно будет только на покупку товаров из специального списка «приоритетной импортной продукции». Предполагается, что бизнес сможет претендовать на господдержку при ввозе оборудования, не имеющего аналогов в РФ, из любой страны.

Источник “Ъ” в Белом доме, знакомый с документальным оформлением вопроса, подтвердил, что эта работа находится на контроле у первого вице-премьера Андрея Белоусова, за конкретное наполнение перечня импортируемых товаров, который получит господдержку, отвечает Минпромторг.

О перечне «приоритетной импортной продукции» Андрей Белоусов упоминал 13 апреля, выступая в Совете федерации. Он говорил, что в список входят почти полторы тысячи позиций — химическая продукция, некоторые виды машин и оборудования, запчасти и комплектующие, а также потребительские товары. Господин Белоусов также отмечал, что для продукции обнуляются пошлины, упрощены все виды контроля на границе.

Список критической импортной продукции «концептуально совпадает» с перечнем товаров, ограниченных к вывозу из РФ до конца 2022 года (постановления правительства №311 и 312), говорят два источника “Ъ”, знакомых с деталями предложений. Документы охватывают широкий список комплектующих и оборудования для ТЭК, авиапрома, судостроения, транспорта и IT. Собеседник “Ъ” в Минпромторге не отрицает, что в список приоритетного импорта в том числе попали газовые и паровые турбины для ТЭС, контейнеры, а также морские грузовые суда. Ряд собеседников “Ъ” отмечает, что документы по этой теме содержат гриф «для служебного пользования».

Практика поддержки критического импорта применялась в Иране, в соответствующий список включалось, например, оборудование для нефтяной и химической отраслей, напоминает Николай Кожанов из ИМЭМО РАН. Для импорта этих товаров иранские компании могли получить иностранную валюту в приоритетном порядке и по наиболее выгодному курсу.

В России льготы на импорт уже просили генерирующие компании для закупки неоригинальных иностранных запчастей для европейских газовых и паровых турбин (см. “Ъ” от 21 марта). Они предупреждали о возможных проблемах с эксплуатацией газотурбинных установок (ГТУ), объем которых оценивается в 22 ГВт. Проблема состоит в том, что для полной локализации производства элементов горячего тракта и лопаток для турбин средней и большой мощности, по оценкам генкомпаний, потребуется 3–5 лет. Ситуация осложняется тем, что в РФ нет станков для литья и обработки заготовок.

Упрощенный импорт может позволить «подстраховать» генкомпании, считает старший аналитик бизнес-школы «Сколково» Юрий Мельников. Он отмечает, что производители паровых турбин в РФ, вероятно, в среднесрочной перспективе будут перегружены заказами, в том числе из-за программы модернизации старых ТЭС. Гораздо хуже обстоят дела с газовыми турбинами, в том числе для промышленности и авиации: очевидно, что в этой сфере без импорта будет трудно, говорит аналитик.

Субсидирование приобретения контейнеров очень актуально, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, поскольку сейчас российским собственникам нужно как минимум удвоить парк контейнеров, чтобы заместить выбывающие с уходом международных контейнерных линий емкости. В судостроении наиболее актуально замещение европейского судового комплектующего оборудования (СКО), которое необходимо ускоренно завезти из Китая для достройки уже заложенных судов, отмечает он. Наиболее проблемные в этом плане — научные и рыболовные суда с высокой долей импортного оборудования.

Полина Смертина, Диана Галиева, Олег Сапожков, Наталья Скорлыгина