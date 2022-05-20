Заемщики выбрали займы

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Заемщики микрофинансовых организаций (МФО) в апреле стали активнее выбирать ранее одобренные им займы. По итогам прошлого месяца показатель утилизации лимитов достиг 83%, что находится почти на уровне января и является самым высоким показателем для апреля за три года. Тенденция наметилась на фоне роста цен на потребительские товары и сокращения доходов населения. В результате МФО могут ужесточить скоринг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам апреля показатель выбранных займов из общего объема одобренных займов составил 83%, следует из исследования онлайн-сервиса Moneyman. В феврале клиенты выбирали в среднем 80% от одобренной суммы займа, в марте — 72%.

Исследование проводилось в мае 2022 года на основе анализа поведения свыше 200 тыс. пользователей услуг МФО, оформлявших PDL-займы («займы до зарплаты» — до 30 тыс. руб. на месяц).

Апрельские показатели обычно находятся на уровне марта или чуть выше. В этом же году они изменились на фоне социальной и экономической неопределенности, поясняют в Moneyman: после рекордного снижения в марте, в апреле случился скачок практически до показателей января. Тенденция связана преимущественно с ростом цен на потребительские товары, поясняет гендиректор Moneyman Ирина Хорошко.

В кризисные периоды поведение заемщиков сначала становится более осторожным (снижают суммы запросов), затем происходит процесс адаптации, и клиенты возвращаются к своему привычному поведению, согласны эксперты «Юником24». Сказался и тренд на ослабление скоринга со стороны МФО, полагает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. «В марте компании закрутили скоринговые настройки, стали одобрять займы только лучшим клиентским сегментам, которые всегда утилизировали свой лимит меньше остальных. В апреле же компании стали снимать ограничения»,— поясняет он (см. “Ъ” от 11 мая).

Одной из негативных тенденций любого кризиса является рост цен на товары при стагнации дохода, предостерегают в «Юником24». Заемщику нужна большая сумма на покрытие своих потребностей в моменте. «Если рост инфляции продолжится при сохранении текущей ситуации с доходами, то с большей долей вероятности выбираемая доля займов либо останется на уровне 84% или может достигнуть максимума в 87%, что, безусловно, отразится на финансовой нагрузке клиентов»,— опасаются аналитики. «Важно понимать, выросла ли выбираемая доля займа за счет снижения общего лимита, или она выросла при сохранении прежних лимитов,— отмечает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.— В первом случае это существенным образом не отразится на рисках. Но, чтобы не допустить массовых дефолтов, стоит тщательно оценивать клиента».

По данным СРО «МиР», по итогам первого квартала текущего года объем краткосрочной просроченной задолженности (0+) вырос на 10,1%, свыше 90 дней — на 7%. То есть по итогам квартала доля просрочки в портфеле может оцениваться в 11% и 32% соответственно. Для сравнения: средний показатель по итогам 2021 года, согласно материалам ЦБ, находился на уровне 10% для молодой просрочки и 29,6% — для просрочки от 90 дней.

Рост утилизации одобренного лимита на рынке подтверждает и директор СРО «МиР» Елена Стратьева: «Наблюдается постепенное сокращение разницы между предварительно одобренными и выбираемыми заемщиками суммами». Однако нельзя не отметить, что в последние месяцы и средняя сумма одобряемого займа сокращалась, подчеркивает госпожа Стратьева, поэтому при росте «выбираемости» показатель средней суммы фактически выдаваемых микрозаймов снизился (см. “Ъ” от 23 апреля). По оценке СРО «МиР», в первом квартале 2022 года средний объем выдаваемого займа составлял порядка 13 тыс. руб., тогда так в четвертом квартале прошлого года этот показатель находился на уровне 16 тыс. руб.

Полина Трифонова