Микрозаймы измельчали

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В первом квартале 2022 года выдача займов на микрофинансовом рынке сократилась на 26,6%. Одновременно выросли доля закредитованных клиентов и просроченная задолженность. Пока последний показатель не критичен, но рост безработицы и кризис на предприятиях могут привести к его росту в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2022 года объем выданных займов на микрофинансовом рынке сократился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате портфель рынка МФО по итогам квартала вырос всего на 7,3%, тогда как годом ранее рост составил 16,8%. Такие данные привел председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев на MFO Russia Forum 2022 в пятницу, 22 апреля.

Наибольшее падение выдач пришлось на март. По данным начальника аналитического управления департамента микрофинансового рынка Банка России Никиты Акимова, падение в марте составило 22%. Заметнее всего падение оказалось в сегменте POS-займов — в 4,5 раза. Такое снижение связано и с более осторожным поведением клиентов во время кризиса, а также с ужесточением скоринга и снижением темпов привлечения клиентов, пояснил он.

По данным Банка России, по итогам 2021 года портфель МФО вырос на 32%, до 329 млрд руб. Средний размер займа в сегменте «до зарплаты» (PDL) за прошлый год увеличился на 7%, до 8,5 тыс. руб. Доля просроченной задолженности (NPL 90+) в портфелях МФО незначительно выросла (до 29,6%), а показатель ранней просрочки (NPL 1–90) стабилизировался около 10%.

Несмотря на принятые микрофинансистами меры, ухудшается качество заемщиков. Так, по данным господина Мехтиева, по итогам первого квартала года объем краткосрочной просроченной задолженности (0+) вырос на 10,1%, свыше 90 дней — на 7%. Растет и общий уровень закредитованности населения, указывает первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Треть заемщиков имеют долговую нагрузку выше 80%, и более 40% из них — клиенты МФО. Снизить эти показатели могут помочь кредитные каникулы или снижение предельной ежедневной ставки МФО (см. “Ъ” от 22 ноября 2021 года), полагает господин Бахарев. Однако кредитные каникулы пока одобряются лишь для 50% подавших заявления, так как большинство желающих пока не могут подтвердить снижение своих доходов, замечает он. Что касается законопроекта о снижении ставок, он пока готовится ко второму чтению. Его окончательные параметры и сроки вступления будут определены после получения данных о состоянии рынка за апрель, подчеркнул депутат.

Тем более что такие риски создаются и растущими расходами микрофинансистов.

Как пояснил Никита Акимов, растут расходы компаний на программное обеспечение, стоимость СМС-рассылок. Для многих компаний сегмента это означает убытки и потенциальный уход с рынка, что также может провоцировать появление серого рынка, опасается он.

Сами компании фиксируют противоречивую динамику и в поведении клиентов, и в выдачах. В первом квартале «МигКредит» наблюдал краткосрочное снижение спроса со стороны клиентов. Однако ужесточение скоринга позволило улучшить качество кредитного портфеля в этот период, отмечает директор по коммерческим вопросам компании Марат Аббясов. Спрос вырос, выросло количество обращений на получение займов, указывают в ГК Eqvanta. Этот показатель был даже больше, чем в четвертом квартале и в первом квартале прошлого года, отмечает ее гендиректор Андрей Клейменов. Ужесточение скоринга и изменение структуры портфеля в пользу «займов до зарплаты» позволило снизить риски и одновременно зафиксировать рост выдачи даже в марте, говорит он.

При этом уровень просрочки не критичен, считают участники рынка. Рост составил 2–3 п. п. относительно стабильной ситуации, в апреле может составить еще 4 п. п., оценивает Андрей Клейменов. «Именно на этот месяц придется пик безработицы и кризиса на предприятиях»,— опасается он.

Полина Трифонова