Граждане потянулись за долгами

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Рынок потребительского кредитования в апреле частично восстановился после мартовского провала. Выросли и объем выдачи, и средняя сумма, и срок кредитов. Банкиры рассчитывают на восстановление спроса на необеспеченное кредитование на фоне снижения ключевой ставки, хотя и не спешат ослаблять скоринг. Однако эксперты ожидают стагнации рынка на фоне высокой инфляции и снижения реальных доходов населения, что будет вести к росту просрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным БКИ «Эквифакс», в апреле банки выдали 773 тыс. кредитов наличными на 115,8 млрд руб. Это примерно в два-три раза ниже, чем показатели начала года или годом ранее, однако уже на 35% больше в рублевом и на 25% в количественном выражении, чем в марте. Средняя сумма выдаваемого кредита по итогам апреля также выросла — до 149,8 тыс. руб. (в марте было 138,6 тыс. руб.) Увеличился и средний срок кредитования: после провала до многолетнего минимума в марте (до 25 месяцев) в апреле он составил 29 месяцев, то есть вернулся к значениям 2020 года. Восстановление наблюдалось несмотря на то, что полная стоимость кредита осталась на уровне марта — 30% годовых, вдвое выше, чем в предшествующие два года, следует из материалов «Эквифакса».

Причинами роста стали снижение ключевой ставки ЦБ и смягчение кредитной политики некоторыми игроками, говорит гендиректор БКИ Олег Лагуткин. Регулятор с 11 апреля понизил ключевую ставку с 20% до 17%, а в конце месяца опустил ее до 14%. Сами кредиторы подтверждают рост показателей кредитования в апреле, хотя и сохраняют консервативную скоринговую политику.

Период экстремально высоких ставок на рынке был краткосрочным, и в апреле был зафиксирован рост спроса на потребительские кредиты, отметили в ВТБ. Но банк по-прежнему внимательно оценивает платежеспособность заемщиков. В конце апреля—начале мая появились признаки стабилизации ситуации в потребительском секторе, отмечает аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский. На фоне мер по стабилизации курса рубля темп роста инфляции существенно замедлился. По данным Росстата, за апрель она составила 1,56% против 7,6% в марте. Это приводит к повышению доступности потребительских кредитов для россиян, отмечает господин Дужинский.

С начала мая количество обращений за потребкредитами увеличилось в два раза, чему способствовало улучшение условий кредитования и снижение ставок в среднем на 7 п. п., рассказывает начальник управления кредитных продуктов ПСБ Рустам Рафиков. В банке ожидают, что дальнейшее снижение ключевой ставки и отсутствие новых финансовых стрессов позволят увеличить спрос вдвое к концу года.

Однако аналитики менее оптимистичны. Апрельский рост кредитования вряд ли можно назвать полноценным восстановлением, отмечает господин Лагуткин, и, по его мнению, ожидать продолжения в мае едва ли стоит. «Скорее всего, можно с осторожностью говорить о легком восстановлении кредитования во второй половине лета—начале осени»,— полагает эксперт. Восстановление объема выдачи потребкредитов до среднего уровня 2021 года в среднесрочной перспективе маловероятно, согласен заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Более реалистичен рост объема выдач до уровня 2020 года (в среднем 250 млрд руб. в месяц), считает эксперт, однако такие показатели рынок увидит не ранее второго полугодия и при условии понижательной динамики ключевой ставки и отсутствия новых экономических шоков.

Одновременно эксперты отмечают и дальнейшее ухудшение качества кредитного портфеля. В «Эквифаксе» уже фиксируют рост числа выходящих в техническую просрочку договоров. Долговая нагрузка населения не снижается с учетом повышенной инфляции и сокращения реальных располагаемых доходов, указывает управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его оценке, уровень просрочки, скорее всего, будет расти до конца 2022 года, потому что сейчас, в неблагоприятных макроэкономических условиях, «вызревают рекордные выдачи потребительских кредитов прошлого года». На горизонте третьего-четвертого квартала некоторого ухудшения уровня просрочки ожидает и директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

Полина Трифонова