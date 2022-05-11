МФО раскручивают гайки

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В апреле была одобрена четверть заявок на микрозаймы, что на 5 процентных пунктов выше, чем в марте. Это может свидетельствовать, что рынок и клиенты приспосабливаются к новым экономическим условиям. Микрофинансисты тестируют разные модели выдачи и работы с клиентами, а значит, такие колебания на рынке будут продолжаться как минимум до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными финансовой экосистемы «Юником24», согласно которым в апреле доля одобренных микрофинансовыми организациями (МФО) заявок выросла на 5 процентных пунктов (п. п.), до 25%. Для сравнения: в феврале этот показатель был на уровне 35%, а в марте, после начала военных действий на Украине, снизился до 20%. Рынок микрозаймов постепенно оживает, уверены в «Юником24», снижается ключевая ставка (в марте 70% тех, кто планировал брать заем, отложили эту идею именно из-за высоких ставок).

Кроме того, в марте финансовые организации были лишены возможности проверять паспорта новых клиентов через Минцифры в едином сервисе упрощенной идентификации системы межведомственного электронного взаимодействия, отмечает председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов. Теперь же банки и МФО сумели «приспособить свои процессы идентификации к новой ситуации», и уровень одобрений начал восстанавливаться, добавляет он. Все это снижает риск массовых дефолтов и может свидетельствовать о том, что в течение трех-четырех месяцев показатель одобрения в сегменте МФО вернется к уровню 32–34%, полагают аналитики «Юником24».

В СРО «МиР» подтвердили, что в апреле по сравнению с мартом пропорционально одобрению выросло и число заявок, и число выданных займов. Но пока эти данные не могут свидетельствовать о формировании тенденции, считает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «После резкого шока — глобальных изменений, влияющих на макроэкономическую ситуацию и поведение потребителей,— финансовые институты переходят в режим тестирования, модели оценки потенциального заемщика становятся более гибкими, компании оперативно пробуют новые, краткосрочные настройки»,— сказал он.

В течение марта—апреля MoneyMan несколько раз корректировала уровень одобрения, подтверждает гендиректор компании Ирина Хорошко. Уровень одобрения в ГК Eqvanta в апреле увеличился по сравнению с мартом на 3 п. п., при этом скоринговые настройки существенно не менялись, рассказывает гендиректор компании Андрей Клейменов, в апреле в ГК Eqvanta обратилось больше повторных заемщиков, чем в марте, а они получают отказ реже.

По данным ЦБ, в первом квартале портфель микрозаймов достиг 268 млрд руб. Доля просроченной задолженности NPL 90+ — 28,6%. По данным СРО «МиР», количество выданных микрозаймов в январе—марте оказалось на 55% больше, чем в первом квартале прошлого года, но на 2,5% ниже, чем в четвертом.

Участники рынка подтверждают «некоторую стабилизацию» ситуации в сегменте, но опасаются высокого уровня просрочки. По данным НАПКА, по микрозаймам наблюдаются всплеск ранней просрочки и рост уровня просроченной задолженности 90+. Общий уровень просрочки все еще выше значений января—февраля, и на его резкое снижение рассчитывать не стоит, полагает господин Клейменов. Но показатель уже лучше, чем в марте, уточняет гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, в апреле просрочка снизилась на 6,5 п. п., до уровня начала года.

В периоды высокой неопределенности показатели выдачи и одобрений выглядят как циклические колебания вокруг одного уровня, поясняет Эльман Мехтиев. «Аналогичная ситуация в начале пандемии наблюдалась на рынке примерно 13 недель. Сейчас неясно, сколько продлится период неопределенности, поэтому сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация со спросом и выдачами. Такие всплески и снижения будут происходить на рынке МФО как минимум до конца года»,— сказал он.

Рынок микрозаймов надолго остановится на уровне одобрения около 25% и вряд ли в ближайшее время будет доходить до 35%, уверен директор по коммерческим вопросам МФК «МигКредит» Марат Аббясов. Это связано с общим ухудшением состояния экономики: компании более сдержанно будут относиться к раскручиваю уровня одобрения заявок новых клиентов. Акцент будет сделан на работу с повторными клиентами, уровень одобрения которых доходит до 80%, кроме того фокус будет сделан на короткие займы и меньшие суммы.

Полина Трифонова