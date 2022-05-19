Андрею Воронкову насчитают до двух

258 3 мин. ...

Главному тренеру калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Андрею Воронкову, оказавшемуся в центре первого в российском волейболе громкого скандала с расистским подтекстом, грозит дисквалификация на срок до двух лет. Такую рекомендацию вынесла дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) по итогам заседания, на котором обсуждался инцидент, произошедший во время финального матча женского чемпионата России. В ходе тайм-аута Воронков использовал слово «обезьяна», которое в команде соперников, екатеринбургской «Уралочке», сочли оскорблением в адрес кубинской доигровщицы Айламы Монтальво. Окончательное решение по сроку и условиям дисквалификации господина Воронкова, категорически отказавшегося принести извинения, пока неизвестно. Его должен будет принять исполком ВФВ на ближайшем заседании структуры в конце мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова могут отстранить от работы на двухлетний срок из-за расистского высказывания

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова могут отстранить от работы на двухлетний срок из-за расистского высказывания

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В четверг состоялось заседание дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), на котором рассматривался один из самых заметных в российском спорте за последнее время инцидентов, связанный с известным тренером Андреем Воронковым.

ЧП, которое дисциплинарная комиссия изучала в течение двух часов, произошло неделю назад в разгар решающего матча национального чемпионата между выигравшим его со счетом 3:2 «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой». Во время тайм-аута Андрей Воронков давал инструкции своим подопечным, которые на тот момент уступали в счете. Затем тренер отвел в сторону блокирующую Валерию Зайцеву и принялся отчитывать ее за то, что она оставила свою зону. «Почему опять ловишь эту обезьяну?»— негодовал господин Воронков.

Этот диалог был показан в прямом эфире «Матч ТВ». В «Уралочке» посчитали, что слово «обезьяна» было употреблено в отношении кубинской доигровщицы екатеринбургского клуба Айламы Монтальво, единственной темнокожей спортсменки в заявках финалистов, и призвали Андрея Воронкова публично извиниться перед спортсменкой.

На фоне громкого скандала 21-летняя Айлама Монтальво, чей контракт с «Уралочкой» истек в текущем сезоне, приняла решение не продолжать свою карьеру в России. Она заявила, что «гордится своим цветом кожи» и не намерена «отвечать злом на зло», а также выразила благодарность руководству своего клуба и с большой теплотой отозвалась о партнершах по команде.

Скандал вызвал колоссальный общественный резонанс. На ситуацию обратило внимание и руководство всей спортивной отрасли. Министр спорта РФ Олег Матыцин, говоря о нем, сообщил, что ведомство «считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику». Он также подчеркнул, что считает необходимым принять в отношении Воронкова «меры дисциплинарного характера».

К такому выводу пришли и в дисциплинарной комиссии ВФВ, рекомендовавшей отстранить Андрея Воронкова от тренерской деятельности на срок «до двух лет». В заключении органа указывается на важное обстоятельство, которое сыграло, возможно, ключевую роль при вынесении вердикта. «Несмотря на очевидность ситуации, "Локомотив" и персонально Воронков принципиально отказались приносить извинения "Уралочке" и лично игроку Монтальво»,— говорится в заявлении. Вместо них клуб решил ограничиться письмом, которое «смещало фокус» в сторону «беспочвенных обвинений» в адрес господина Воронкова.

Окончательное решение по санкциям в отношении Андрея Воронкова должен будет вынести 31 мая, приняв во внимание рекомендации дисциплинарной комиссии, исполком ВФВ, которая перед началом дисциплинарного слушания на официальном сайте поздравила тренера калининградок с 55-летним юбилеем, пожелав ему «здоровья, благополучия, любви и удачи».

В федерации пояснили “Ъ”, что формулировка комиссии позволяет исполкому избрать любое наказание в предложенном двухлетнем диапазоне.

Примечательно, что это второй подряд случай, когда ВФВ вынуждена наказывать тренера за чрезмерно эмоциональное поведение. Совсем недавно им отметился Юрий Маричев, ранее руководивший женской сборной страны, а теперь работающий с саратовским клубом «Протон». ЧП случилось в его четвертьфинальном матче чемпионата как раз против «Локомотива» в середине апреля. Во время встречи, как сформулировала ВФВ, господин Маричев показал соперникам «оскорбительный жест» (по данным “Ъ”, согнув в локте руку). Федерация посчитала его проявлением «неспортивного поведения», выписав тренеру целый пакет санкций. Юрий Маричев был оштрафован на 50 тыс. руб., отстранен от трех игр чемпионата России, а также получил два года дисквалификации условно с уточнением, что срок превратится в реальный при повторном нарушении.

Екатерина Ремизова