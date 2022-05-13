Чемпионат доиграют в дисциплинарной комиссии

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Отечественный волейбольный сезон закончился довольно громким скандалом с расистским оттенком. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) рассмотрит инцидент, который произошел по ходу решающего матча финальной серии женского чемпионата страны в Калининграде между местным «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой». Во время одного из тайм-аутов главный тренер отстоявших чемпионский титул хозяек площадки Андрей Воронков употребил слово «обезьяна». В «Уралочке» его посчитали оскорблением в адрес кубинской доигровщицы клуба Айламы Монтальво. Это был уже второй срыв знаменитого тренера в play-off турнира. За первый — в виде «оскорбительного жеста» — возглавляющий клуб «Протон» Юрий Маричев получил два года дисквалификации условно.

Генеральный директор Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что «в ближайшее время» дисциплинарная комиссия BФВ рассмотрит довольно громкий инцидент. Он произошел в четверг во время матча, которым завершился отечественный волейбольный сезон. Это была пятая, решающая, встреча женского первенства страны. В ней калининградский «Локомотив», одержав победу со счетом 3:2 над екатеринбургской «Уралочкой», завоевал второй подряд чемпионский титул.

Между тем на следующее утро в центре обсуждения была уже не драматичная игра, а заявление уральского клуба. Он потребовал от наставника «Локомотива» Андрея Воронкова принести «публичные извинения» за свое поведение.

«Уралочка» имела в виду попавший в эфир «Матч ТВ» разговор во время тайм-аута в третьем сете господина Воронкова, одного из самых известных российских тренеров, в прошлом десятилетии возглавлявшего мужскую национальную сборную, с блокирующей Валерией Зайцевой. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» — спрашивал у нее Андрей Воронков. В «Уралочке» посчитали, что слово «обезьяна» было употреблено в отношении кубинской доигровщицы екатеринбургского клуба Айламы Монтальво — единственной темнокожей спортсменки в заявках финалистов и наиболее опасного в атаке игрока гостей. Если это действительно так, то речь идет об очень серьезном проступке с точки зрения существующего в мировом спорте тренда на беспощадную борьбу с любыми проявлениями расизма.

В ВФВ, говоря о ситуации, подчеркнули, что в настоящий момент ждут «позицию клубов, спортсменов и тренера». В «Локомотиве» “Ъ” сказали, что в команде «будут комментировать исключительно спортивную часть шикарного противостояния». А источник в калининградском клубе пожаловался, что те, кто обратил внимание на произнесенное Андреем Воронковым слово, «раздули из мухи слона». По его словам, невозможно доказать, имел в виду господин Воронков именно Айламу Монтальво «либо кого-то или что-то еще — да хоть, например, мяч».

В ВФВ “Ъ” затруднились сказать, какое наказание может грозить Андрею Воронкову в том случае, если все-таки будут получены подтверждения того, что он оскорбил кубинку, «из-за отсутствия прецедентов». Зато в структуре обратили внимание на то, что совсем недавно она жестко наказала за эмоциональный срыв другого знаменитого тренера.

Им был Юрий Маричев, ранее руководивший женской сборной страны, а теперь работающий с саратовским клубом «Протон». ЧП случилось в его четвертьфинальном матче чемпионата как раз против «Локомотива» в середине апреля. Во время встречи, как сформулировала ВФВ, господин Маричев показал соперникам «оскорбительный жест» (по данным “Ъ”, согнув в локте руку). Федерация посчитала его проявлением «неспортивного поведения», выписав тренеру целый пакет санкций. Юрий Маричев был оштрафован на 50 тыс. руб., отстранен от трех игр чемпионата России, а также получил два года дисквалификации условно с уточнением, что срок превратится в реальный при повторном нарушении.

Алексей Доспехов