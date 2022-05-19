РФС отформатирует премьер-лигу

253 3 мин. ...

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), кажется, так и не выработали единого мнения по поводу формата будущего футбольного сезона, в котором из-за санкций отечественные сборные и клубы будут лишены международных матчей. На заседании общего собрания структуры большинство клубов выступили за введение моратория на вылет из высшего дивизиона. Но клубам-грандам, которым нравится идея заполнения календарных пустот с помощью нового турнира с солидной коммерческой составляющей — Кубка РПЛ, он представляется нарушением «спортивного принципа». В любом случае выбрать идеальный вариант сезона теперь предстоит Российскому футбольному союзу (РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В четверг, за два дня до заключительного тура чемпионата страны, состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги, посвященное, видимо, наиболее актуальному в российском футболе вопросу — о формате и структуре очередного сезона. В острую тему его превратили события, которые произошли в начале мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) принял решение продлить отстранение от выступления в международных матчах российских клубов и сборной на весь будущий сезон, распространив на него, таким образом, уже введенный в действие на фоне военной операции России на Украине санкционный пакет. Из-за этого в календаре, предполагающем постоянную загруженность футболистов с конца лета 2022 года до мая 2023-го, образовалось множество «пустот».

Перед собранием было подготовлено три основных варианта, позволяющих их заполнить (см. “Ъ” от 19 мая). Один предполагает расширение премьер-лиги с 16 до 18 команд с возможной отменой прямого вылета из нее для двух аутсайдеров. Его внедрение еще весной лоббировали представители клубов «второго эшелона».

Два других варианта, сохраняющие в РПЛ 16 команд, учитывают скорее интересы «больших» клубов: они настаивали на увеличении количества топовых, вызывающих повышенный интерес матчей. В одном из них заложены примерно те же изменения, что и в представленном в прошлом году наиболее заметном проекте реформы российского первенства: РФС разработал его при помощи голландской компании Hypercube. Проект предлагал проводить чемпионат по системе, похожей на применяющуюся в хоккее или баскетболе, то есть с play-off или турниром сильнейших в качестве кульминации.

В третий вариант «насыщения календаря» была заложена интеграция в сезон нового турнира — Кубка РПЛ. Его разработчики уверены, что он «даст возможность заработать» клубам-участникам за счет новых контрактов — на медиаправа, с беттинг-партнером и титульным спонсором, оценивая потенциальные доходы от состязания в «миллиарды рублей».

Между тем единого мнения по поводу формата общее собрание, согласившись только с тем, что будущий сезон должен стартовать 17 июля, так и не выработало. Источник “Ъ”, участвовавший в дискуссии, сказал, что она «была очень эмоциональной, но абсолютно непродуктивной».

По его словам, представители клубов, находящихся внизу турнирной таблицы и рискующих вылететь из РПЛ либо напрямую, либо после стыковых матчей с командами из второго дивизиона, ФНЛ, «много жаловались на обстоятельства, например отъезд на фоне санкций легионеров». Эти обстоятельства их менеджеры рассматривали как веский аргумент в пользу введения «моратория на вылет». Причем, может быть, даже без расширения высшего дивизиона, путем включения в него лучших клубов из ФНЛ. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев фактически подтвердил это, заметив в разговоре с ТАСС, что «большинство было за мораторий».

Впрочем, еще в марте, после первой волны санкций, клубы, не входящие в категорию лидеров чемпионата, на общем собрании РПЛ добились того, чтобы оно проголосовало за такой мораторий, хотя против него резко возражали гранды. Но тогда Российский футбольный союз заблокировал инициативу, прислушавшись к мнению последних. Директор по развитию РФС Максим Митрофанов, комментируя ТАСС дискуссию на собрании, дал понять, что скептически относится по крайней мере к идее о моратории, замораживающем состав премьер-лиги, «когда никто не вылетает и не входит»: «Это ущемляет права команд ФНЛ, которые в честной спортивной борьбе получили право выступить в РПЛ».

При этом и Роман Бабаев, и собеседник “Ъ”, работающий в другом топ-клубе, подтвердили предположение, что грандам, лишенным еврокубков, а следовательно, и доходов от них, нравится проект Кубка РПЛ с его значительной коммерческой составляющей. Для его доработки создана рабочая группа.

В любом случае позицию по поводу формата сезона теперь предстоит согласовывать внутри РФС. Собственно, именно эта организация обладает прерогативой в области принятия всех ключевых решений в футбольной сфере. Ближайшее заседание исполкома РФС состоится 24 мая.

Алексей Доспехов