Легионы просят огня

25K 3 мин. ...

Самым неожиданным итогом заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) стало введение нового формата лимита на легионеров. Посреди кризиса, вызванного бегством из отечественных клубов на фоне военной операции России на Украине иностранных игроков, РФС решил довольно существенно смягчить его. Разрешенное число зарубежных футболистов, одновременно находящихся на поле, в следующем сезоне останется прежним — восемь, зато сразу на пять человек увеличится их квота в заявке на сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФС Александр Дюков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Президент РФС Александр Дюков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Российский футбольный союз на заседании исполкома в среду принял ряд решений, касающихся регламента чемпионата, и самое любопытное среди них выделить несложно. РФС, начиная со следующего сезона, меняет лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). В соответствии с действующим сейчас, ограничено их число не на поле, а в клубной заявке — восемью игроками. Новый формат также предполагает, что в составе одной команды одновременно не может выступать более восьми иностранцев. Однако при этом квота под них в заявке на сезон из 25 человек довольно существенно — до 13 футболистов — расширена. РФС требует, чтобы из дюжины «доморощенных» футболистов как минимум четыре были воспитанниками именно данного конкретного клуба, но в любом случае речь идет о серьезном послаблении.

Изменения должны быть утверждены Министерством спорта РФ, формально отвечающим за такого рода лимиты. Однако президент РФС Александр Дюков уточнил, что одобренное на исполкоме предложение уже «обсуждалось» с этим ведомством в ходе выработки «стратегии» развития футбола.

Неожиданной инициативу футбольной структуры делают специфические обстоятельства. На первый взгляд, они превращают ее в абсолютно второстепенную, а может быть, и бессмысленную. Дело в том, что после начала военной операции России на Украине и применения в отношении спортивной отрасли санкций, вылившихся, в частности, в отстранение отечественных футбольных клубов от еврокубков, российские команды столкнулись пусть не с массовым, но с достаточно солидным оттоком зарубежных кадров. В общей сложности их покинули уже более трех десятков иностранцев, примерно половину из уехавших составляют именно игроки. При этом Международная федерация футбола (FIFA) фактически стимулировала их бегство из России, разрешив командам из других первенств вне рамок давно закрывшегося зимнего трансферного окна дозаявлять тех, кто не захотел доигрывать сезон в РПЛ. Более того, источники “Ъ” в менеджменте клубов высшего дивизиона признавались, что еще не понимают, какой будет ситуация летом. Они опасаются, что интерес к работе в России у иностранцев из-за потери вместе с ее отстранением от еврокубков части спортивных стимулов резко упадет, и что гораздо скромнее станут трансферные возможности самих клубов, теряющих значительную долю доходов в связи с общими экономическими проблемами.

Между тем Александр Дюков уверен, что внедрение нового лимита все равно актуально. «Та ситуация, в которой мы находимся сейчас, надеюсь, является краткосрочной. РФС же думает на большую перспективу»,— объяснил он позицию организации.

На самом деле лимит на легионеров — это одна из «долгоиграющих» тем российского футбола. До 2005 года его фактически не было. Впоследствии он корректировался, но в очень узком диапазоне — варианты «6+5» (шесть иностранцев на поле без ограничений по их количеству в заявке) и «7+4» сменяли друг друга. В 2015 году вопрос о легионерах вышел на государственный уровень. Изменения, внесенные в закон «О физической культуре и спорте», привели к тому, что лимиты во всех игровых видах стал утверждать Минспорт. И ныне действующие ограничения, выглядящие более жесткими, чем формула «6+5», уже принимались по согласованию со спортивным ведомством три года назад.

Всякий раз в спорах о лимите выдвигались одни и те же аргументы. Сторонники ужесточения настаивали на том, что оно обеспечивает приток в команды молодых российских футболистов, противники — на том, что «протекционизм» снижает уровень конкуренции, а следовательно, и рост профессионального мастерства россиян, а также приводит к взлету цен на них.

Александр Дюков всегда был сторонником смягчения, если не полной отмены лимита, различные варианты которого, кажется, никогда особенно не влияли на качество игры сборной, зато явно оказывают влияние на мощь по крайней мере ведущих клубов, если под ней понимать их комплектование с прицелом как на внутренние, так и на международные турниры. В последнее время российские представители постоянно терпели неудачи в еврокубках, и из-за них Россия уже опустилась в подвал первой десятки в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), рискуя потерять гарантированное место в групповой стадии Лиги чемпионов, даже если ее вдруг допустят к будущем континентальному сезону.

Арнольд Кабанов