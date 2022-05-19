Три идеи на пустом месте

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В ближайшие дни российские футбольные функционеры должны решить, может быть, наиболее актуальный в самом популярном виде спорта вопрос. Он касается формата следующего сезона, в котором отечественные клубы и сборная будут лишены возможности выступать в международных соревнованиях из-за наложенных на них санкций. Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) рассматривают три варианта заполнения освободившихся слотов. Клубы «второго эшелона», кажется, выступают за расширение элитного дивизиона с 16 до 18 команд, а грандам больше нравится любопытный вариант с проведением в «вакантные» даты матчей нового турнира — Кубка РПЛ, который может обеспечить дополнительные доходы командам и купировать их потери на фоне отстранения от еврокубков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сегодня состоится общее собрание Российской премьер-лиги. Ключевым вопросом, который будет рассматриваться на нем, является вопрос о формате и структуре будущего сезона. Клубы РПЛ на собрании должны сформировать единую точку зрения по этому поводу, а окончательное утверждение формата — прерогатива Российского футбольного союза. Заседание его исполкома состоится 24 мая, то есть сразу после завершения нынешнего чемпионата страны.

В чрезвычайно актуальную и острую основную тему общего собрания РПЛ превратили события, которые произошли в начале мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) принял решение продлить отстранение от выступления в международных матчах российских клубов и сборной на весь будущий сезон, распространив на него, таким образом, уже введенный в действие на фоне военной спецоперации России на Украине санкционный пакет. Из-за этого в календаре, предполагающем постоянную загруженность футболистов с конца лета 2022 года до мая 2023-го, образовалось множество «пустот».

Источник “Ъ”, знакомый с процессом разработки формата сезона, сказал, что перед общим собранием РПЛ осталось три «основных варианта», позволяющих их заполнить. Один из них предполагает расширение премьер-лиги с 16 до 18 команд. По действующему регламенту из высшего российского дивизиона напрямую во второй по статусу (ФНЛ) вылетают два аутсайдера, а те, кто занял 13-е и 14-е места, должны бороться в стыковых матчах с третьим и четвертым клубами ФНЛ. Расширение, возможно, будет означать отмену прямого вылета.

Увеличение количества команд в РПЛ активно обсуждалось в марте. Тогда в пользу него и «моратория на вылет» высказалась большая часть клубов. Но речь шла о командах среднего и ниже уровня. Гранды резко протестовали против идеи, настаивая на том, что «размывание» состава премьер-лиги приведет к снижению интереса к соревнованиям. РФС тогда заблокировал расширение.

Сейчас, кажется, расклад не слишком изменился. Идею расширения громко поддерживают лишь клубы «второго эшелона». Публично в пользу него высказался, например, генеральный директор занимающей перед заключительным туром чемпионата предпоследнее место и близкой к тому, чтобы отправиться в ФНЛ, «Уфы» Шамиль Газизов. Источник “Ъ” считает, что положительный эффект от расширения в целом окажется символическим: «Вместо восьми матчей за тур будут девять, ярких афиш не добавится, а экономической выгоды не будет ни у кого, кроме тех двух новых клубов, которые смогут обеспечить себе финансирование еще как минимум на сезон».

Два других варианта, сохраняющие в РПЛ 16 команд, учитывают как раз интересы «больших» клубов. В одном из них заложены примерно те же изменения, что и в представленном в прошлом году наиболее заметном проекте реформы российского первенства: РФС разработал его при помощи голландской компании Hypercube. Проект предлагал проводить чемпионат по системе, похожей на применяющуюся в хоккее или баскетболе,— то есть с play-off или турниром сильнейших в качестве кульминации. Благодаря этому возрастает градус интриги и количество важных с турнирной точки зрения матчей.

Но самым любопытным и неординарным выглядит третий вариант «насыщения календаря» и заполнения 24 остающихся вакантными из-за санкций дней в календаре. Речь идет об интеграции в сезон нового турнира — Кубка РПЛ. Его предлагают проводить по никогда не использовавшейся в российском футболе схеме. Она называется double elimination и применяется прежде всего в киберспорте. В соответствии с ней после группового этапа турнир разделяется на две «сетки» — «победителей» и «проигравших». Две лучшие команды «сеток» встречаются в «гранд-финале» на главном стадионе страны — в «Лужниках». В презентации турнира сказано, что благодаря нестандартной схеме появляется «возможность привлечь молодую аудиторию, которая не следит пристально за футболом, но отлично разбирается в киберспорте и привыкла к такому формату».

Впрочем, те, кто придумал Кубок РПЛ, видят в его появлении и иные, куда более очевидные, плюсы. Первый заключается в том, что он страхует от возникновения конфликта с UEFA и Международной федерацией футбола (FIFA), запрещающей национальным ассоциациям устраивать официальные матчи во время календарных «окон» под международные турниры. Кубок РПЛ же можно позиционировать как коммерческий.

Второй фактор еще более значим. Разработчики этого варианта формата уверены, что он «даст возможность заработать» клубам-участникам за счет новых контрактов — на медиаправа, с беттинг-партнером и титульным спонсором. Они настаивают, что доходы от Кубка РПЛ могут исчисляться «миллиардами рублей». Причем, по предварительным оценкам, даже клуб, «полностью проваливший групповой этап и вылетевший в первом раунде сетки проигравших, получит несколько десятков миллионов рублей», а это «существенная часть годового бюджета». Команда же, которой «удастся выиграть турнир и пройти без поражений через сетку победителей», может заработать «вплоть до нескольких сотен миллионов рублей». Этот момент может показаться чрезвычайно привлекательным грандам, у которых из-за еврокубкового отстранения выпадает значительная доля поступлений.

Вчера два топ-менеджера ведущих клубов страны сказали “Ъ”, что поддерживают «скорее именно вариант с 16 клубами в чемпионате и Кубком РПЛ». Один из них объяснил, что он «вероятно, повысит привлекательность турниров и матчей с разных точек зрения, в том числе коммерческой». Другой указал на то обстоятельство, что матчи Кубка РПЛ можно эффективно использовать «для подготовки молодых игроков, востребованных в изменившихся условиях».

Алексей Доспехов