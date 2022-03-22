Никто не хотел вылетать

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Наиболее любопытным вопросом, который будет в среду рассматриваться Российским футбольным союзом (РФС), станет формат следующего чемпионата страны. Накануне заседания исполкома РФС стало известно, что общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за ее расширение до 18 команд и введения «моратория на вылет» из высшего дивизиона на фоне проблем, возникших из-за международных санкций. Впрочем, гранды, кажется, уверены в том, что в нынешних условиях расширение с нарушением «спортивного принципа» не пойдет лиге на пользу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РПЛ Ашот Хачатурянц не уверен, что в среду исполком РФС примет предложение о расширении РПЛ до 18 команд

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент РПЛ Ашот Хачатурянц не уверен, что в среду исполком РФС примет предложение о расширении РПЛ до 18 команд

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, что клубы Российской премьер-лиги проголосовали за увеличение в следующем сезоне числа ее участников с 16 до 18, рассказал после окончания общего собрания РПЛ ее глава Ашот Хачатурянц. Тема расширения высшего дивизиона возникла вскоре после начала военной операции России на Украине и последовавших за этим международных санкций в отношении российской спортивной отрасли. Футбол оказался в числе основных их жертв. Из-за санкций международных структур сборная России лишилась возможности на неопределенный срок проводить официальные матчи, а отечественные клубы — играть в еврокубках. Кроме того, РПЛ сразу же столкнулась с оттоком из первенства легионеров, а многие команды — с финансовыми сложностями. Описывая их, Ашот Хачатурянц честно признался, что «ряд клубов» даже «из середины турнирной таблицы» находятся в настолько сложном положении, что могут не доиграть сезон. До финиша первенства осталось восемь туров.

Смысл расширения премьер-лиги в том, чтобы заполнить лакуны в календаре, если санкции распространятся и на будущий сезон, а также в объявлении так называемого моратория на вылет.

В соответствии с действующим регламентом чемпионата, РПЛ покидают 15-я и 16-я команды, а две, располагающиеся выше них, проводят стыковые матчи с представителями Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по рангу дивизиона. Ашот Хачатурянц пояснил, что предложение, за которое проголосовало общее собрание, сводится к тому, чтобы исключить как стыковые игры, так и автоматический вылет из элиты, просто присоединив к ней два сильнейших клуба из лиги статусом ниже. В этом случае те, по кому больнее всего ударили обстоятельства, те, чьи потери из-за них были самыми сильными, могли бы избежать понижения в классе.

При этом Ашот Хачатурянц подчеркнул, что результаты голосования были отнюдь не однозначными: за расширение проголосовали десять клубов, против — пять. Различные источники, например, «Чемпионат.com», уверены, что в пользу увеличения числа команд в премьер-лиге выступали прежде всего, разумеется, аутсайдеры, такие как «Урал», «Химки», «Ростов», «Уфа». И именно благодаря им удалось добиться перевеса.

Между тем далеко не факт, что расширение состоится. Формат чемпионата должен утвердить в среду исполком Российского футбольного союза, и ему придется учитывать мнение ключевых игроков рынка, то есть клубов ведущих, которые, кажется, являются безусловными противниками идеи.

«Спартак» даже посчитал нужным публично объявить о своей позиции после собрания. В его заявлении говорится, что расширение и «мораторий на вылет» повлекут «грубое нарушение спортивного принципа». Источник “Ъ” в другом клубе-гранде отметил, что «ситуация меняется очень быстро и принимать решения с такой поспешностью нельзя: любой вопрос, выносящийся на исполком, должен быть тщательно подготовлен с учетом анализа всех рисков». По его мнению, таких рисков расширение несет немало. К ним относится и лишение двух клубов ФНЛ, занявших третье и четвертое места, шанса побороться за выход в РПЛ, от которого, возможно, зависит их благополучие, и новые вызовы — скажем, оснащение стадионов под внедрение Fan ID и обеспечение логистики в «непростых современных условиях, когда переезды на дальние расстояния становятся все труднее». Собеседник “Ъ” убежден, что «конкурентный» чемпионат больше отвечает задачам, стоящим перед нуждающимся в притоке аудитории и доходов российским футболом, нежели «размытый», а ссылки на отъезд легионеров он рассматривает как слабое оправдание: «Почему "Краснодар", создав собственную академию, может даже после того, как его покинули все иностранцы, играть своими кадрами и обыгрывать "Спартак", а "Химки" — нет? Чем они занимались все время?!»

Ранее «Чемпионат.com» сообщал, что, по его данным, чиновники РФС «не в восторге от инициатив, которые хотят продавить клубы». А Ашот Хачатурянц откровенно сказал, что не думает, что предложение о расширении РПЛ «сразу примут»: «Тут слишком много факторов. Важна финансовая готовность клубов, состояние стадионов. Предстоит серьезный анализ, по результатам которого РФС примет решение».

Алексей Доспехов