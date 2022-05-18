На Москву-реку спускают «Синичку»

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Столичные власти сообщили о скором запуске в Москве речных судов как вида городского общественного транспорта. На два круглогодичных маршрута — от Киевского вокзала до Филей и от Печатников до Автозаводского моста — должны выйти 50-местные электрические речные трамваи с панорамным остеклением и оплатой обычными проездными. По условиям пятнадцатилетнего контракта на сумму в 19,5 млрд руб. перевозки должны начаться 1 июля. В марте 2022 года в ходе испытаний производитель говорил о 80-процентной локализации сборки судов и китайских батареях как критически важном компоненте. Найти комплектующие для таких судов реально, но это может повлиять на сроки их сдачи, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ

О скором возврате в Москву речных судов как вида общественного транспорта заявил столичный мэр Сергей Собянин. Градоначальник пообещал «поэтапно» запустить два регулярных маршрута — от парка «Фили» до Киевского вокзала и от Печатников до Автозаводского моста. «Причалы на маршрутах будем вводить постепенно»,— добавил господин Собянин, уточнив, что, например, поездка от Филей до Верхних Мневников займет около 13 минут. На маршрутах будут использоваться электрические суда. Оплачивать проезд в них можно будет обычными проездными билетами, картами «Тройка», а также с помощью Face Pay, говорится на сайте мэра. Сроки запуска движения мэр не назвал.

В декабре 2021 года структура столичной мэрии — ГКУ «Организатор перевозок» — подвела итоги конкурса на поставку услуг по «регулярным пассажирским перевозкам внутренним водным транспортом». 15-летний контракт жизненного цикла был заключен с ОАО «Пассажирский порт» (дочерняя компания крупнейшего в РФ оператора речных круизов «Водоходъ»). На сайте «Водохода» говорится о будущих поставках Москве 21 пассажирского судна на электротяге, монтаже 23 понтонных плавучих причала, шести береговых зарядных станций и двух «пунктов базирования флота». В тендерной документации оговаривается, что речь идет о 50-местных стальных судах длиной около 22 м с двумя электродвигателями (по 134 кВт каждый), LFP-батареями (на 470 кВт•ч) и туалетом. Корабли способны развивать крейсерскую скорость в восемь узлов (14,8 км/ч), обладать десятичасовым запасом хода, проходя на одной зарядке 205 км и 105 км (в летнее и зимнее время соответственно). Оговаривается, что суда должны иметь панорамное остекление и светодиодную подсветку по ее периметру (из пяти меняющихся цветов). Для судов должны быть смонтированы круглые понтонные причалы двух размеров — с радиусом в 10 м и 16 м.

«Причалы оборудуем зонами отдыха, кафе, медиаэкранами, местами для велосипедов и самокатов»,— перечисляется на сайте мэра, где также говорится, что для экономии времени электрические трамвайчики должны швартоваться к ним носом, а не сбоку. В ходе голосования на сайте мэрии горожане выбрали «Синичку» как имя первого такого электрического судна.

В документации говорится, что первые 12 причалов должны быть смонтированы к 17 июня, а пассажирское движение — начаться к 1 июля. С этого дня на маршруте от Филей к Киевскому вокзалу (с остановками, например, в «Москва-Сити» и у моста «Багратион») должны курсировать пять кораблей, а на маршруте от Печатников до ЗИЛа (с четырьмя остановками) — четыре судна. В дальнейшем число остановок на маршрутах должно наращиваться. На втором маршруте к 2024 году должны изменить и конечные пункты — на Южный порт и Автозаводский мост. В мэрии ожидают, что после открытия всех причалов этим транспортом ежедневно будут пользоваться до 16 тыс. пассажиров.

Испытания первого речного трамвая прошли в марте 2022 года. «Было важно протестировать корпус нового судна именно в холодную погоду, по битому льду»,— заявляли в «Водоходе», где добавляли, что корабли строит верфь компании «Эмпериум» в Ленинградской области. Речь о петербургской компании, инвестором которой, по данным отраслевого портала PortNews, выступает банкир Александр Лебедев. В 2021 году разработчик и производитель электросудов «Эмпериум» также заключил с «Водоходом» контракт на поставку пяти катамаранов Ecocruiser.

Москве, вероятно, будет поставлена модифицированная модель Ecobus: ее характеристики на сайте «Эмпериума» совпадают с тендерной документацией. В марте 2022 года исполнительный директор «Эмпериума» Денис Ткачев заявлял о локализации производства электрических судов на уровне 80%, называя китайские ячейки «для накопления энергии» критически важными компонентами.

«Отечественные производители ячеек оставляют желать лучшего»,— пояснял господин Ткачев, говоря, что можно найти замену на рынке и импортным двигателям. «Можно строить, применяя отечественные комплектующие»,— заверял менеджер.

В «Водоходе» 18 мая не ответили на запрос, оборудованы ли поставляемые Москве суда импортными электродвигателями и батареями и не было ли проблем с их заменой.

«Речь идет об относительно маломощных судах, поэтому найти замену западным аналогам реально — в Китае и в России»,— считает главный редактор PortNews Виталий Чернов, не исключая, что поиски могут повлиять «на сроки сдачи и характеристики судов». Сейчас все устанавливаемые на кораблях пропульсивные установки с электродвигателями импортного производства, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Но электродвигатели для маленьких пассажирских судов вообще не проблема, они легко заменяются на китайские и не подпадают под санкции»,— добавляет он.

Александр Воронов