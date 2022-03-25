Хитровыверенная позиция

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Молдавия во время кризиса на Украине сохраняет нейтралитет. Страна не присоединилась к антироссийским санкциям и при этом не пропускает через свою территорию ничего, что может быть истолковано как продукция двойного назначения, и продолжает прямые контакты с Тирасполем. Наблюдатели считают, что это единственно верная тактика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и президент Молдавии Майя Санду

Фото: Reuters Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и президент Молдавии Майя Санду

Фото: Reuters

С самого начала «специальной военной операции» на Украине Кишинев занял позицию нейтралитета. Хотя нейтральный статус молдавского государства вписан в конституцию страны, до этого конфликта он, по сути, ни разу не применялся на практике. Более того, было принято считать, что Молдавия, объявившая своей целью интеграцию в ЕС, видит себя и в НАТО.

Кишинев, который вместе с Киевом и Тбилиси составляет костяк «Восточного партнерства» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина), не присоединился ни к каким санкциям, введенным Западом против России после того, как российские вооруженные силы вошли на Украину.

Примечательно, что подобная позиция Кишинева была поддержана западными странами, включая США. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен, посетивший Молдавию в начале марта, заявил, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность и суверенитет Молдовы, а также гарантированный конституцией нейтралитет.

«Все западные дипломаты и лидеры, посещавшие Кишинев в последние недели, публично и непублично одобряли позицию нейтралитета. Никто не подталкивал нас к жестким действиям»,— сказал “Ъ” источник в молдавском правительстве. Он отметил, что глава МИД Молдавии Нику Попеску «собственноручно вписывает упоминание нейтрального статуса страны в каждое выступление».

Нейтральный статус Молдавии, подтверждают собеседники “Ъ” в российских госструктурах, не декларативный. Кишинев, по их словам, не присоединился ни к каким антироссийским санкциям.

Источники в правительстве Молдавии на условиях анонимности сообщили “Ъ”, что молдавские власти заняли принципиальную позицию: через территорию республики в сторону Украины не поставляется ничего, что могло бы быть рассмотрено даже как продукция двойного назначения.

Один из собеседников “Ъ” сказал, что с территории Молдавии на Украину не ввозятся даже бронежилеты. Это, по его словам, вызывает негативную реакцию украинских властей, однако Молдавия не желает идти на уступки в таких вопросах.

На этом фоне Кишинев продолжает прямые переговоры с властями непризнанного Приднестровья и даже договаривается с ними. Так, 24 марта во время встречи вице-премьера Молдавии Олега Серебряна с главой МИД непризнанного Приднестровья Виталием Игнатьевым стороны достигли договоренности о том, что Кишинев не будет препятствовать поставкам на левый берег Днестра лекарств, которые не зарегистрированы в госреестре Молдавии. Таким образом, стороны конфликта демонстрируют не только наличие прямого диалога, но и достижение договоренностей.

Подобное поведение молдавской власти в условиях масштабного кризиса одобряют даже оппозиционные политические силы. «Действительно, и Майя Санду (президент Молдавии.— “Ъ”), и премьер Наталья Гаврилица, и министр иностранных дел Нику Попеску поминали молдавский нейтралитет добрым и благодарным словом уже полсотни раз. Беспрецедентно! И все это за минувший месяц. На него ссылалась власть, в том числе объясняя свой отказ от присоединения к антироссийским санкциям и, напротив, формируя в Молдове масштабный гуманитарный хаб поддержки сотен тысяч украинских беженцев. Более того, впервые за многие-многие годы молдавский нейтралитет был поддержан извне. Во время блицвизита в Молдову Энтони Блинкен не только выслушал от Майи Санду публичное заявление о приверженности конституционному нейтралитету, но и сам выразил "твердую поддержку нейтрального статуса"»,— отмечает один из лидеров партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук.

По его словам, сегодня нейтралитет в стране поддерживает беспрецедентное число граждан: более 80%.

«Это весьма удивительный ответ на драматический, катастрофический вызов. Это дает основание считать, что именно тема нейтралитета станет основой внутриполитической молдавской повестки»,— считает господин Ткачук. «Очевидно, что это понятие следует растолковывать шире, законодательно развивать,— продолжает он.— В молдавской версии нейтралитет — это не попытка усидеть одновременно на нескольких стульях, это живая и продуктивная альтернатива вовлечению отдельной страны в убийства людей в промышленных масштабах, чем, собственно, и заняты любые военно-политические блоки».

Владимир Соловьев, Кишинев