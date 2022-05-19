ЕС зеленеет от жадности

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Еврокомиссия (ЕК) опубликовала план полного отказа от российских энергоресурсов к 2027 году стоимостью до €210 млрд. Ключевой вопрос в нем — как заместить 155 млрд кубометров газа, которые страны ЕС получают из РФ. Они будут вытесняться в основном за счет ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии, доля которых должна достигнуть невероятных 45% в энергобалансе к 2030 году. Также планируется наращивать импорт газа из альтернативных источников. Параллельно ЕК готовит план по экстренному сокращению спроса на газ в случае остановки поставок из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евросоюз намерен шаг за шагом снижать зависимость от российских нефти и газа

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images Евросоюз намерен шаг за шагом снижать зависимость от российских нефти и газа

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images

ЕК опубликовала план по прекращению зависимости Европы от российских энергоресурсов (REPowerEU) к 2027 году. «Неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России, крупнейшего поставщика газа в Европу, против Украины привела к массовым нарушениям в мировой энергетической системе»,— пишет ЕК. Европа будет пересматривать свою энергополитику, чтобы избежать перебоев с поставками энергоресурсов в будущем. Россия уже прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, а Финляндия, отказавшаяся от новой системы оплаты за российский газ, ожидает отключения поставок 20 или 21 мая.

По оценкам ЕК, ЕС импортирует 90% от потребляемого газа, а Россия обеспечивает около 45% этого импорта (в разных странах-членах объемы варьируются). На РФ также приходится около 25% импорта нефти (ЕС пытается согласовать санкции в отношении нее) и 45% импорта угля (запрет на его поставки в ЕС начнет действовать с августа). Глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 мая сообщила, что с апреля 2021 по апрель 2022 года доля российского газа в потреблении ЕС упала с 40% до 26%. Она не упомянула, что цены на газ в ЕС при этом выросли в восемь раз.

Чтобы полностью прекратить зависимость от России, ЕК предлагает действовать по трем основным направлениям: экономить энергию, более глубоко диверсифицировать поставки и ускорить переход ЕС на экологические виды топлива.

Для реализации этих мер, по оценкам Брюсселя, потребуются дополнительные инвестиции в размере €210 млрд к 2027 году и €300 млрд к 2030 году — это сверх тех объемов средств, которые уже были запланированы по программе сокращения выбросов парниковых газов на 55% к концу десятилетия в сравнении с выбросами 1990 года. Но эти инвестиции окупятся, позволив сэкономить до €80 млрд на импорте газа, до €12 млрд — нефти и €1,7 млрд — угля к 2030 году.

ЕК предлагает направить €86 млрд на развитие ВИЭ, €27 млрд — на водородную инфраструктуру, €56 млрд — в энергосбережение, €29 млрд — в электросети. Еще до €10 млрд — на новые газовые и СПГ-проекты и до €2 млрд — на модернизацию нефтяной инфраструктуры, чтобы сократить зависимость от импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба». Для финансирования проектов предлагается использовать средства Европейского фонда восстановления от последствий COVID-19.

Также речь идет о повышении цели увеличения доли ВИЭ в энергобалансе стран ЕС с 40% до 45% к 2030 году. Таким образом, к 2030 году в ЕС будет работать до 1236 ГВт ВИЭ-генерации, что примерно вдвое больше текущего уровня.

Для этого Еврокомиссия предлагает ускорить выдачу разрешений на ее строительство. Страны ЕС будут обязаны устанавливать солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях с 2025 года, в новых жилых домах — с 2029 года. ЕС также хочет производить до 10 млн тонн водорода к 2030 году, импортируя еще до 10 млн тонн.

Что касается потребления энергии, то его Еврокомиссия предлагает сократить на 13% к 2030 году (раньше стояла цель в 9%). За счет повышения энергоэффективности зданий и применения тепловых насосов спрос на газ в краткосрочной перспективе снизится на 5% (около 13 млрд кубометров). По прогнозу Еврокомиссии, спрос на газ в Европе упадет на 30% к 2030 году. «В новой реальности потребление газа в ЕС будет сокращаться более быстрыми темпами, ограничивая роль газа в качестве переходного топлива»,— отмечает Еврокомиссия.

ЕС также предлагает схему по совместным добровольным закупкам газа, СПГ и водорода через общую энергетическую платформу. Впрочем, прежде схожие инициативы не были востребованы.

В случае резкого и полного прекращения поставок газа со стороны РФ ЕС может потребоваться административное ограничение цен на газ для конечных потребителей и добровольные меры по сокращению потребления. Помимо этого, «из чувства солидарности менее пострадавшие государства-члены могли бы сократить свои потребности в газе в интересах более пострадавших государств-членов», считает Еврокомиссия.

В случае реализации плана Еврокомиссии в полном объеме — с учетом как роста энергоэффективности, так и ввода ВИЭ — на горизонте до 2030 года ЕС удастся сократить потребление российского газа более чем на 100 млрд кубометров, отмечает Иван Тимонин из Vygon Consulting. Наиболее амбициозными, сложными в выполнении, а также вносящими крупнейший вклад в потенциальное сокращение потребления ископаемого топлива, по его оценке, представляются цели по созданию ВИЭ. «Предлагаемые темпы строительства мощностей ВИЭ кратно превышают исторические, и для решения столь серьезной задачи потребуется не только масштабное финансирование, но и получение доступа к необходимым ресурсам, таким как, например, используемый для возведения ВЭС алюминий, в достаточных объемах»,— говорит он. Аналитик также подчеркивает факт крайне частого пересмотра целевого показателя по доле ВИЭ: за последние 12 месяцев он был увеличен уже дважды: в середине 2021 года целевая доля ВИЭ к 2030 году была повышена с 32% до 40%, а теперь — уже до 45%.

Татьяна Дятел