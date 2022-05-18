То же, но режим построже

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Консервативный вариант прогноза Минэкономики, внесенный в правительство, рассчитан исходя из существенного снижения экспорта из РФ нефти и газа. В этом варианте, который в правительстве России считают менее вероятным, чем базовый, также предполагается двухлетняя рецессия, но более глубокая: стабилизация экономики в нем откладывается до конца 2023 года, снижение реальных зарплат и доходов распространится на следующий год, безработица на пике составит 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались расчеты Минэкономики к майскому макроэкономическому прогнозу. Накануне были опубликованы лишь выдержки из базового варианта прогноза, причем представители министерства достаточно уклончиво отвечали на вопрос, включены ли в него возможные нефтегазовые санкции ЕС, обсуждаемые в рамках шестого пакета санкций, испытывающего проблемы в утверждении (см. текст на этой же странице). Не учтены: они, исходя из данных в таблицах Минэкономики, описаны в консервативной версии прогноза. Таким образом, можно говорить об официальном для РФ ответе на вопрос, «что будет, если ЕС введет нефтегазовые санкции».

В этой версии экспорт нефти из РФ на 2023 год падает примерно на 10% в год в 2022–2023 годах со стабилизацией в 2024–2025 годах на уровне чуть ниже 200 млн тонн в год (в 2021-м 231 млн тонн). Экспорт газа сокращается сильнее — с прошлогоднего объема в 205,6 млрд куб. м до:

165 млрд в 2022 году,

135 млрд в 2023-м,

130 млрд в 2024-м,

125 млрд в 2025 году.

Экспорт нефтепродуктов в этом сценарии обваливается со 144 млрд тонн в 2021 году до 85–95 млрд тонн в последующие годы, экспорт СПГ сохраняется полностью на нынешнем уровне. По существу, это описание «нефтегазовых санкций ЕС» в умеренном варианте, сопоставимом с шестым пакетом,— впрочем, Минэкономики дополняет этот вариант снижением, а не ростом цен на нефтегазовый экспорт, вероятно, имея в виду рост дисконтов российских экспортных контрактов по всем видам товаров, в 2025 году цены нефти, например, учтены как $57,3 за баррель.

Расчеты Минэкономики в этом варианте не содержат каких-либо катастрофических сценариев. Эмбарго ЕС по ним вызовет 8,8% спада ВВП в 2022-м и 3,7% в 2023 году с возвращением к росту в 2,6% в 2024-м и его коррекцией до 2,1% в 2025 году: в отличие от базового варианта это уже уверенная двухлетняя рецессия. Из хороших новостей плохого сценария — при предполагаемом снижении внутреннего спроса и инвестиций инфляция уменьшится до целей ЦБ немного быстрее, несмотря на ослабление рубля к 2025 году до 85 руб./$.

Остальные новости хуже. Так, предполагается достаточно сильное снижение добычи нефти и газа со стабилизацией лишь в 2024 году на уровне 15–20% ниже уровня 2021 года. Спад в промышленности предполагается также двухлетним: 7,5% в 2022-м и 2,7% в 2023 году с вялым (1,5–1,7%) ростом после. Инвестиции в основной капитал в 2022 году в этой версии рухнут на 25,8% и снизятся еще на 2,2% в 2023 году. Импорт обвалится в этом сценарии на 32,4% в этом году и затем практически не будет восстанавливаться в следующем. Вне нефти и газа экспорт снизится в 2022 году на 25,1% и останется на этом же уровне в 2023 году.

Для населения реализация такого варианта будет означать не только немного меньшую инфляцию, но несколько более сильную потерю доходов: реальные зарплаты в этом варианте снизятся на 3,7% в 2022 году и на 3,5% в следующем, в 2024 году спад остановится (рост на 0,3%) и сменится растущим трендом.

Рынок услуг и оборот розницы снизятся чуть более сильно, чем в базовом сценарии, и стагнируют (а не будут расти) в 2023 году. Ожидаемая безработица несколько жестче, чем в базовом сценарии: 7% уже в этом году и 6,8% в следующем. Впрочем, к 2025 году она все равно выйдет на уровни, примерно соответствующие докризисным.

Таким образом, предполагаемое нефтегазовое эмбарго ЕС в расчетах Минэкономики приводит к удлинению кризиса, вызванного санкционным шоком, на срок чуть менее года и некоторому снижению темпов роста ВВП с 2025 года. В финале реализации консервативного сценария, в 2025 году, к показателям 2021 года экономика РФ теряет 7% ВВП (в базовом — около 2%). Цена для ВВП военной операции РФ на Украине, вероятно, находится в этих пределах. Минэкономики предупреждает, что в базовый сценарий заложена «проактивная» экономполитика, не позволяющая дополнить структурный спад циклическим,— отметим, впрочем, что реакцию ЦБ на введение даже элементов сырьевого эмбарго ЕС сложно просчитывать, а в целом главный ответ на вопрос «что будет?» находится вне прямого ведения и Банка России, и Минэкономики — это качество и скорость адаптации компаний к новым условиям бизнеса, во многом зависящие от настроений собственников и управляющих бизнесом.

Дмитрий Бутрин