Взломщики сейвов

Старт четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли оказался отмечен успехами российских хоккеистов, играющих за клубы, которые входят в число фаворитов розыгрыша. «Тампа-Бей Лайтнинг» разбила — 4:1 — «Флорида Пантерс» во многом благодаря надежности голкипера Андрея Василевского и очередным двум очкам форварда Никиты Кучерова, а в победу «Колорадо Эвеланш» над «Сент-Луис Блюз» в овертайме — 3:2 — внес большой вклад забивший важный гол нападающий Валерий Ничушкин.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский, признанный лучшим игроком прошлого розыгрыша Кубка Стэнли, приносит своей команде важные победы и в нынешнем play-off
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Андрею Василевскому после гостевого матча с «Флоридой» наставник «Тампы» Джон Купер посвятил небольшую и очень эмоциональную речь. «Посмотрите на сейвы, которые он сделал в те моменты, когда мы нуждались в них. На мой взгляд, это как раз то, чем отличаются великие голкиперы»,— говорил Купер, кажется, нисколько не опасаясь перехвалить своего вратаря. Василевский, конечно, честно заслужил все комплименты.
«Тампа-Бей» — и об этом в НХЛ никому напоминать не нужно — сейчас рвется к третьему подряд Кубку Стэнли, что по меркам нынешнего века с его зыбкой хоккейной иерархией будет уже не просто большим достижением, а прыжком в космос.
И причины полагать, что прыжок она совершит, основываются в том числе на по-прежнему надежной игре Василевского, признанного самым ценным игроком прошлого play-off. Встреча, открывавшая серию с «Флоридой», из тренда не выпала.
Андрей Василевский отразил в ней 34 броска, пропустив лишь один — от Энтони Дюклера еще в первом периоде. И тут важно понимать, что противостояла ему особенная команда. С шикарным нападением, чтобы остановить которое, мало просто дисциплинированной защиты — требуются и вратарские подвиги, «Тампа» столкнулась еще в стартовом раунде. В нем она выжила, в семи матчах одолев «Торонто Мейпл Лифс». Но штука в том, что нападение «Флориды» на самом деле ничуть не менее опасно и вариативно, чем то, которым обладает «Торонто». Сосед «Тампы» по штату в регулярном чемпионате, поймав волну, мог легко раскрошить на мелкие кусочки оборону абсолютно любого соперника. В этом матче ничего не вышло во многом из-за Василевского.
Мог при желании Джон Купер выделить после него и другого российского лидера «Тампы» — Никиту Кучерова. Гости в этой встрече угробили «Флориду» с помощью одного из своих главных козырей — классной реализации большинства. А Кучеров при розыгрыше лишнего остается ключевым персонажем команды, который и дирижирует, и комбинации завершает. Против «Флориды» российский форвард набрал в большинстве два очка. Во втором периоде он стал автором результативного паса на Кори Перри, а в заключительном добил уже отставшего соперника собственным броском.
А в общей сложности в активе Кучерова в текущем play-off уже десять баллов, и он снова идет по графику, который предусматривает борьбу за первенство в бомбардирской гонке,— конечно, при условии, что «Тампа» не вылетит рано. И большой шаг к полуфиналу она уже сделала, сразу же лишив «посеянную» выше «Флориду» преимущества своей площадки.
Еще один безусловный фаворит Кубка Стэнли «Колорадо», который потрясающе мощно провел регулярный чемпионат, а в первом раунде play-off разнес в четырех матчах «Нэшвилл Предаторс», начал четвертьфинальное противостояние с симпатичным «Сент-Луисом» с трудной победы в овертайме.
В нем отличился защитник Джош Мэнсон, но в число героев встречи попал и российский форвард Валерий Ничушкин, забивший важный гол. Он сравнял счет во втором периоде.
С Ничушкиным связана безумно любопытная история. В прошлом десятилетии в нем видели фантастически одаренного и физически, и технически нападающего, способного быстро покорить НХЛ. Но в какой-то момент Ничушкин скис, а на излете прошлого десятилетия, играя за «Даллас Старз», установил антирекорд лиги, умудрившись растянуть серию матчей без забитых голов аж до 57.
Помог переход в «Колорадо», хотя казалось, что в его-то отлично укомплектованной линии атаки шансов затеряться у Ничушкина выше крыши. Но он не затерялся, а, напротив, превратился в значимую для клуба, научившегося максимально эффективно использовать его скорость и трудолюбие, фигуру. В прошедшем регулярном чемпионате у Валерия Ничушкина была, можно сказать, элитная статистика — 25 голов и 27 передач в 62 матчах. А в play-off он пока держит уровень: дважды забил «Нэшвиллу», теперь поразил ворота «Сент-Луиса».