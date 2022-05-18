Взломщики сейвов

75 3 мин. ...

Старт четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли оказался отмечен успехами российских хоккеистов, играющих за клубы, которые входят в число фаворитов розыгрыша. «Тампа-Бей Лайтнинг» разбила — 4:1 — «Флорида Пантерс» во многом благодаря надежности голкипера Андрея Василевского и очередным двум очкам форварда Никиты Кучерова, а в победу «Колорадо Эвеланш» над «Сент-Луис Блюз» в овертайме — 3:2 — внес большой вклад забивший важный гол нападающий Валерий Ничушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Тампы» Андрей Василевский, признанный лучшим игроком прошлого розыгрыша Кубка Стэнли, приносит своей команде важные победы и в нынешнем play-off

Фото: Reinhold Matay / AP Вратарь «Тампы» Андрей Василевский, признанный лучшим игроком прошлого розыгрыша Кубка Стэнли, приносит своей команде важные победы и в нынешнем play-off

Фото: Reinhold Matay / AP

Андрею Василевскому после гостевого матча с «Флоридой» наставник «Тампы» Джон Купер посвятил небольшую и очень эмоциональную речь. «Посмотрите на сейвы, которые он сделал в те моменты, когда мы нуждались в них. На мой взгляд, это как раз то, чем отличаются великие голкиперы»,— говорил Купер, кажется, нисколько не опасаясь перехвалить своего вратаря. Василевский, конечно, честно заслужил все комплименты.

«Тампа-Бей» — и об этом в НХЛ никому напоминать не нужно — сейчас рвется к третьему подряд Кубку Стэнли, что по меркам нынешнего века с его зыбкой хоккейной иерархией будет уже не просто большим достижением, а прыжком в космос.

И причины полагать, что прыжок она совершит, основываются в том числе на по-прежнему надежной игре Василевского, признанного самым ценным игроком прошлого play-off. Встреча, открывавшая серию с «Флоридой», из тренда не выпала.

Андрей Василевский отразил в ней 34 броска, пропустив лишь один — от Энтони Дюклера еще в первом периоде. И тут важно понимать, что противостояла ему особенная команда. С шикарным нападением, чтобы остановить которое, мало просто дисциплинированной защиты — требуются и вратарские подвиги, «Тампа» столкнулась еще в стартовом раунде. В нем она выжила, в семи матчах одолев «Торонто Мейпл Лифс». Но штука в том, что нападение «Флориды» на самом деле ничуть не менее опасно и вариативно, чем то, которым обладает «Торонто». Сосед «Тампы» по штату в регулярном чемпионате, поймав волну, мог легко раскрошить на мелкие кусочки оборону абсолютно любого соперника. В этом матче ничего не вышло во многом из-за Василевского.

Мог при желании Джон Купер выделить после него и другого российского лидера «Тампы» — Никиту Кучерова. Гости в этой встрече угробили «Флориду» с помощью одного из своих главных козырей — классной реализации большинства. А Кучеров при розыгрыше лишнего остается ключевым персонажем команды, который и дирижирует, и комбинации завершает. Против «Флориды» российский форвард набрал в большинстве два очка. Во втором периоде он стал автором результативного паса на Кори Перри, а в заключительном добил уже отставшего соперника собственным броском.

А в общей сложности в активе Кучерова в текущем play-off уже десять баллов, и он снова идет по графику, который предусматривает борьбу за первенство в бомбардирской гонке,— конечно, при условии, что «Тампа» не вылетит рано. И большой шаг к полуфиналу она уже сделала, сразу же лишив «посеянную» выше «Флориду» преимущества своей площадки.

Еще один безусловный фаворит Кубка Стэнли «Колорадо», который потрясающе мощно провел регулярный чемпионат, а в первом раунде play-off разнес в четырех матчах «Нэшвилл Предаторс», начал четвертьфинальное противостояние с симпатичным «Сент-Луисом» с трудной победы в овертайме.

В нем отличился защитник Джош Мэнсон, но в число героев встречи попал и российский форвард Валерий Ничушкин, забивший важный гол. Он сравнял счет во втором периоде.

С Ничушкиным связана безумно любопытная история. В прошлом десятилетии в нем видели фантастически одаренного и физически, и технически нападающего, способного быстро покорить НХЛ. Но в какой-то момент Ничушкин скис, а на излете прошлого десятилетия, играя за «Даллас Старз», установил антирекорд лиги, умудрившись растянуть серию матчей без забитых голов аж до 57.

Помог переход в «Колорадо», хотя казалось, что в его-то отлично укомплектованной линии атаки шансов затеряться у Ничушкина выше крыши. Но он не затерялся, а, напротив, превратился в значимую для клуба, научившегося максимально эффективно использовать его скорость и трудолюбие, фигуру. В прошедшем регулярном чемпионате у Валерия Ничушкина была, можно сказать, элитная статистика — 25 голов и 27 передач в 62 матчах. А в play-off он пока держит уровень: дважды забил «Нэшвиллу», теперь поразил ворота «Сент-Луиса».

Алексей Доспехов