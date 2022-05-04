«Пингвины» сыграли на подправление

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На старте своей серии первого раунда play-off «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питсбург Пингвинс» сыграли один из самых драматичных матчей в истории Кубка Стэнли. Его главным героем чуть было не стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший почти восемь десятков бросков. Зато им стал выдающийся форвард «Питсбурга» Евгений Малкин, чей гол в третьем овертайме принес гостям победу со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питсбург Пингвинс»

Фото: Vincent Carchietta / USA TODAY Sports / Reuters Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питсбург Пингвинс»

Фото: Vincent Carchietta / USA TODAY Sports / Reuters

Этот матч был удивительным в смысле насыщенности всякого рода заметными событиями и сюжетными поворотами. И даже само по себе схематическое описание сценария, по которому он прошел, уже дает довольно полное представление о том, насколько встреча была хороша.

«Рейнджерс» в начале второго периода повел со счетом 2:0 и, казалось, взял ситуацию под контроль. Но от контроля вскоре ничего не осталось, потому что «Питсбург» благодаря дублю Джейка Генцела соперника достал. Потом, в той же второй двадцатиминутке, «Рейнджерс» снова вышел вперед, а гости снова равновесие восстановили.

А за три с небольшим минуты до окончания третьего периода трибуны нью-йоркского Madison Square Garden были уверены, что можно праздновать успех своей команды. Филип Хитил запихнул шайбу в сетку, а видеочеллендж, взятый тренерским штабом «Питсбурга», выглядел жестом отчаяния: похоже было на то, что с голкипером Кейси Десмитом партнера Хитила Каапо Какко столкнул защитник гостей Брайан Дюмулен, а следовательно, запретной помехи вратарю не было. Провал челленджа фактически ставил крест на надеждах «Пингвинс» отыграться. Ведь в этом случае команда, по-прежнему уступая, вдобавок на две минуты осталась бы в меньшинстве. Но «Питсбургу» повезло: просмотр убедил судей, что помеху Десмиту, из-за которой он не смог помешать Хитилу, создали хозяева, а матч перетек в овертайм. В очень долгий овертайм.

В первом из дополнительных периодов оппоненты ничего не забили, во втором — тоже. Развязка наступила на излете шестой минуты третьего. Защитник «Питсбурга» Джон Марино стрельнул издали, а его бросок классно — рукояткой клюшки — подправил стоявший на пятачке форвард.

Этим форвардом был Евгений Малкин. Выдающийся российский хоккеист до этого уже успел отметиться результативной передачей Брайану Расту, забившему третий питсбургский гол. Теперь Малкин забросил важнейшую шайбу лично. И это было его 176-е очко в play-off НХЛ. В списке лучших российских бомбардиров Кубка Стэнли до нью-йоркского матча единолично лидировал Сергей Федоров. Малкин после своего подправления идет с ним вровень.

Нюансы, добавляющие матчу красок, связаны прежде всего с вратарями.

Про «Нью-Йорк Рейнджерс» отлично известно, что его мощь во многом сосредоточена в двух российских игроках — форварде Артемии Панарине и голкипере Игоре Шестеркине. Панарина «Питсбург» сумел закрыть, а вот Шестеркин своей игрой лишь подтверждал репутацию сильнейшего в своем амплуа в лиге, заработанную по ходу регулярного чемпионата.

На его долю выпала не просто огромная, а невероятная нагрузка. Рекорд play-off по количеству отраженных бросков принадлежит финну Йонасу Корписало. В 2020 году в матче «Колумбус Блю Джекетс» против «Тампа-Бей Лайтнинг» он справился с 85-ю, которые отправили в створ игроки «Тампы». Так вот, Шестеркин был чрезвычайно близок к тому, чтобы достижение побить. Он отбил 79 бросков, прежде чем пропустить решающий гол от Малкина.

Но вратарская тема — это еще, разумеется, и про «Питсбург». На самом деле Кейси Десмит — не первый номер клуба. Первый номер — Тристан Джарри — сломал в середине апреля ногу, и беда с ним считалась фактором, который, возможно, превращает «Питсбург» в аутсайдера противостояния с «Рейнджерс». Но, во всяком случае, в матче, его открывшем, Десмит был на уровне. Только вот в середине второго овертайма он вдруг попросил замену и уехал с площадки через заднюю калитку — ту, которую используют не хоккеисты, а машины для заливки льда.

Это было настоящее ЧП. На скамейке «Питсбурга» находился Луи Доминг — вратарь-резервист, которому в регулярном чемпионате доверили лишь два матча. Доминг вообще был уверен, что в Нью-Йорке на площадку не выйдет, а в перерыве между первым и вторым овертаймами даже успел подкрепиться острой свининой с брокколи — такой набор был приготовлен для участников встречи в качестве послематчевого обеда.

Однако, покушав, пришлось выходить на лед и делать трудную работу. Настоящих подвигов Доминг, может быть, и не совершал, но, как ни крути, успел 17 раз остановить шайбу, летевшую в створ его ворот. А это не так уж плохо для ситуации, когда любая вратарская осечка означает проигрыш команды.

Алексей Доспехов