Никита Кучеров держит кубковый тонус

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«Тампа-Бей Лайтнинг», победивший в двух предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли, к концу регулярного чемпионата НХЛ набрал шикарную форму, подтверждением которой стал разгром «Тампой» лидера первенства «Флорида Пантерс» со счетом 8:4. В отличной форме находится и лучший форвард клуба Никита Кучеров, в матче с «Флоридой» набравший пять очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Матч, в котором «Флорида» принимала «Тампу», привлек особенное внимание не только потому, что речь шла о чем-то вроде принципиального дерби двух команд из одного штата. На самом деле классную «афишу» ему обеспечили иные обстоятельства. Клуб, который первенствовал в двух предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли и мечтает продлить серию своих триумфов, встречался с клубом, занимающим верхнюю строчку в сводной таблице лиги, обладающим роскошной атакой и очень похожим на нового фаворита play-off. Между тем «Тампа» снесла «Флориду», почти не заметив, и это ее нападение, а не нападение соперника выглядело эталонным, особенно в тех ситуациях, когда гости получали большинство: лишнего игрока они реализовали трижды.

И крупный выигрыш стал для тех, кто переживает за нее, хорошим знаком. «Тампа» в прошлые сезоны приучила к тому, что умеет грамотно распределять силы на дистанции и прибавлять именно тогда, когда нужно: перед кубковой стадией. Так вот, то, что происходит с ней сейчас, как раз намекает на то, что стратегия тренера Джона Купера по-прежнему работает.

Матч против «Флориды» вписался в тренд. Дело в том, что до него «Тампа» успела сыграть две такие же яркие встречи. «Торонто Мейпл Лифс» она уничтожила со счетом 8:1, а «Нэшвилл Предаторс» — 6:2. И нужно знать, что «Торонто» — команда, которая в Атлантическом дивизионе идет сразу за «Флоридой», то есть выше «Лайтнинг», а «Нэшвилл» в апреле отчаянно борется за путевку в play-off и за очки цепляется как может.

Одну из причин разгона «Тампы» в середине весны определить легко. Это прекрасный тонус ее ключевого хоккеиста Никиты Кучерова, который во встрече с «Флоридой» забил два гола и сделал три результативные передачи. И это тоже было попадание в тенденцию.

Российский нападающий из-за травмы пропустил значительную часть нынешнего сезона, но после возвращения на лед в январе играет практически без сбоев. А в последние дни его эффективность еще возросла. Матч с «Флоридой» был для Никиты Кучерова шестым подряд, в котором он набирал очки, причем быстрыми темпами. В общей сложности за этот период их у него набралось 16 — по 8 голов и передач.

А всего в активе Кучерова 62 балла, но лишь в 44 проведенных встречах, притом что у лучших бомбардиров сезона, травмы долго не лечивших, их на три десятка больше. Между тем, если бы не длительный перерыв, Кучеров наверняка конкурировал бы с ними, сражаясь за самые высокие места в бомбардирской гонке. Его средняя результативность составляет 1,41 очка за игру. У возглавляющего гонку со 118 баллами Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» она всего на одну десятую очка больше.

Алексей Доспехов