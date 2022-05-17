День защиты защитников Отечества

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Сквозной темой первого после майских праздников пленарного заседания Госдумы стала во вторник военная спецоперация на Украине. Депутаты дали понять, что готовы помогать армии и словом, и делом: так, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал отложить осенние выборы в регионах, передав сэкономленные средства на нужды военных и «освобожденных территорий», а его коллега по фракции Анатолий Вассерман потребовал запретить обмен «нацистских преступников», имея в виду сдавшихся утром того же дня бойцов батальона «Азов». Выяснилось также, что многие парламентарии лично просятся в зону боевых действий, но спикер Думы Вячеслав Володин призвал их не забывать о законотворческой работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С предложением отменить в связи с операцией на Украине намеченные на сентябрь региональные и муниципальные выборы лидер эсеров Сергей Миронов выступил в самом начале заседания. «В условиях специальной военной операции нужно ли нам осенью в единый день голосования проводить выборы? Мы должны быть все как один. А что будет на выборах? На выборах мы будем бороться друг с другом. Мы в этом зале все поддерживаем президента, специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о противоречиях,— объяснил свою идею господин Миронов.—

Зачем тратить огромные деньги? Давайте деньги направим на нашу армию, на освобожденные территории».

Партиец также выразил уверенность, что участники операции, «когда вернутся с победой», примут участие в выборах и как кандидаты, и как избиратели.

Спикер Вячеслав Володин призыв Сергея Миронова никак не прокомментировал, зато не оставил без внимания инициативу другого представителя СРЗП Анатолия Вассермана. Тот, отреагировав на свежие новости из Мариуполя, где утром 17 мая сдались более 260 украинских военных, в том числе бойцов батальона «Азов», предложил принять постановление или закон, запрещающие обмен нацистских преступников. Спикер согласился, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену», и поручил комитетам по обороне и по безопасности подготовить соответствующее протокольное поручение. Как доложил в конце заседания глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), проект такого постановления может быть рассмотрен уже 18 мая.

Выяснилось также, что парламентарии готовы помогать армии и непосредственно на поле боя: как сообщил господин Володин, многие депутаты просят направить их в зону боевых действий.

«Поступают обращения от депутатов направить их в действующие части. Это возможно, только если инициатива будет поддержана Минобороны»,— пояснил спикер.

В частности, по его словам, депутат Юрий Швыткин, «сам военнослужащий, полковник, не просто обратился, но настоятельно просит использовать его знания в рамках специальной военной операции». «Если Минобороны сочтет возможным — конечно, откомандируем. Но нам также важно, чтобы работа эффективно велась как в зале пленарных заседаний, так и с избирателями»,— подчеркнул Вячеслав Володин, приведя в пример единоросса Виктора Водолацкого, который «работает в ДНР, но приезжает на рассмотрение вопросов». Но «когда это начинает приобретать стихийность, это может сказаться на работе парламента», предупредил председатель Думы. В связи с этим он обратил внимание коллег на необходимость «заниматься своим делом и решать эффективно задачи законодательного обеспечения, в том числе социальной помощи военнослужащим, которые сейчас участвуют в специальной военной операции».

Примером такого законодательного обеспечения стали одобренные в первом чтении поправки к закону «Об обороне» на тему оперативного оказания военнослужащим первой помощи. Согласно документу, такая помощь в условиях военного времени, ведения боевых действий и выполнения служебно-боевых задач осуществляется медицинскими специалистами воинской части и самими военнослужащими в виде само- и взаимопомощи, а перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, утверждается Минобороны (сейчас этим занимается Минздрав). «Главное — не допустить гибели раненого военнослужащего,— пояснил соавтор проекта Андрей Картаполов.— Оказание первой помощи в первые полчаса с момента ранения даже при отсрочке первой врачебной помощи до суток снижает вероятность смертельных исходов примерно в три раза. Изменения позволят сохранить жизни наших солдат и офицеров, выполняющих боевые и специальные задачи по защите нашей Родины».

По информации “Ъ”, инициатива Сергея Миронова об отмене ЕДГ-2022 может найти поддержку и в Думе, и в администрации президента (АП).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сказал, что никаких решений о переносе сентябрьских выборов в Кремле не принимали. Источник “Ъ”, близкий к руководству «Единой России», подтверждает, что пока такого решения нет, но называет подобное развитие событий вполне возможным: «В целом-то Сергей Миронов прав в своих аргументах». Источник “Ъ” в АП поясняет, что инициатива переноса ЕДГ идет прежде всего от парламентской оппозиции, которая боится получить на выборах низкие результаты, и допускает, что в Кремле могут прислушаться к этой просьбе. А источник “Ъ” в руководстве одной из фракций Думы утверждает, что соответствующий законопроект может быть внесен от имени руководителей всех фракций, а также спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко.

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Андрей Прах