ФАС пробивает номера

51 2 мин. ...

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ценообразованием, в том числе на майские праздники, в отелях ряда регионов, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан. Полученные регулятором данные могут стать основной для проверки ценового сговора. Но участники рынка сомневаются, что службе удастся найти признаки нарушения. Стоимость размещения в гостиницах за год по объективным причинам выросла лишь на 10–14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, где территориальное управление ФАС по Московской области потребовало от отельеров региона предоставить данные о стоимости услуг размещения с 15 апреля по 15 мая и пояснить причины повышения стоимости услуг, а также указать совокупную выручку объектов за последний год. Данные необходимы для анализа причин роста цен на обслуживание в гостиницах уровня «три звезды», говорится в письме. Источник “Ъ” в туротрасли сообщил, что аналогичные обращения получили отельеры Москвы, Петербурга и Татарстана. В ФАС уточнили “Ъ”, что проверки также проходят в Тверской и Ульяновской областях, а ее цель — выявить наличие или отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Анализ цен на гостиничные услуги ФАС ведет по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который ранее заявлял о необходимости принять меры по стабилизации цен на услуги гостиниц. В аппарате чиновника пояснили “Ъ”, что, по данным Ростуризма на 12 мая, резкого роста стоимости гостиничных услуг по сравнению с тем же периодом 2021 года не наблюдалось, средняя стоимость ночи в трехзвездной гостинице составляла 4 тыс. руб.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников опасается, что проверки создадут дополнительную административную нагрузку на бизнес и могут квалифицироваться как внеплановые. «Вряд ли эта проверка даст какие-то результаты,— сомневается он.— У отелей давно динамическое ценообразование, а в сезон и выходные всегда высокий спрос».

Исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина считает, что на сбор данных у отельеров уйдет несколько дней. «Для обоснования нужно собрать и приложить письма от поставщиков»,— поясняет она. Эксперт считает нерелевантным запрошенный территориальным управлением ФАС период анализа: в Татарстане гостиницы просят отчитаться о динамике стоимости с декабря 2021 года по 16 мая 2022 года. «В декабре низкий спрос и низкие цены, а в январе — наоборот. Только за счет этого колебание может составить 20%»,— говорит госпожа Юшутина.

Данные о стоимости услуг отельеры должны предоставить в УФАС Московской области до 19 мая, следует из письма. Иначе им, как юридическим лицам, грозит административный штраф до 500 тыс. руб. Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что ФАС действует в рамках полномочий. Если в дальнейшем будет выявлено большое число необоснованно завысивших стоимость услуг, ФАС может возбудить дело о ценовом сговоре, не исключает эксперт. В таком случае, по его словам, нарушителю грозит оборотный штраф до 15% выручки.

ФАС не впервые проводит проверку стоимости размещения в отелях. В 2021 году аналогичные данные собирались о средствах размещения Крыма и Краснодарского края после ограничения полетной программы в Турцию из-за очередной волны пандемии. Тогда служба не нашла признаков сговора. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин называет логичным решение переключиться на рынки других городов РФ: отельеры курортных зон из-за низких продаж вынуждены сдерживать или снижать цены, а на экскурсионных направлениях наблюдается рост спроса. Но ФАС едва ли сможет найти признаки резкого повышения цен. По оценкам господина Ромашкина, размещение в Москве, Санкт-Петербурге и Казани за год подорожало всего на 10–14%.

Александра Мерцалова