Инвесторы обналичились

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Портфельные управляющие активно наращивают долю наличных в своих портфелях, доведя ее до 20-летнего максимума. Этому способствует ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, а также последствия противостояния Запада и России, которое может привести к сырьевому и продовольственному кризису в мире. В таких условиях инвесторы активнее всего сокращают вложения в акции американских компаний, которые торгуются на более высоких уровнях, чем акции компаний из других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

Майский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о резком росте доли наличных средств в портфелях. Средняя доля кэша выросла с 5,5% до 6,1%, максимального значения за 20 лет. Число управляющих, у которых доля наличности в портфеле была выше индикативного уровня, оказалось на 53% больше, чем тех, у кого показатель был ниже. За все время наблюдений показатель был выше только два раза — весной 2020 года и осенью 2008 года.

Такие действия управляющих связаны с ростом опасений относительно ужесточения политики финансовых регуляторов. По мнению 41% респондентов BofA, это является ключевым риском для мировой экономики на горизонте 12 месяцев. Таким опасениям способствуют ожидания резкого повышения ставки ФРС. 4 мая регулятор повысил ее сразу на 0,5 п. п., до 0,75–1%. В целом по году управляющие ожидают восемь повышений, хотя еще в марте ожидалось не более четырех повышений. В результате доходность десятилетних US Treasury достигла 3% годовых, в два раза выше, чем в начале года.

Высокие ставки повышают риски финансовой стабильности, поскольку ведут к росту стоимости заимствований для компаний. По данным опроса BofA, число управляющих, которые ожидают снижения темпов роста мировой экономики в ближайшие 12 месяцев, на 72% превысило число тех, кто ждет ускорения темпов. Это худший результат за все время наблюдений. По словам директора департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константина Асатурова, риск рецессии очень тесно связан с ожидаемыми действиями ФРС, которая может настолько сильно повысить ставку и сократить монетарные стимулы, что экономический рост полностью обнулится. «Вероятный продовольственный и энергетический кризис, распространение коронавируса в Китае — важные фундаментальные факторы, которые могут стать причиной возникновения рецессии»,— указывает главный аналитик УК ТРИНФИКО Максим Васильев.

В таких условиях глобальные портфельные управляющие повсеместно сокращают вложения в акции. По данным BofA, число управляющих, доля вложений в акции у которых оставалась ниже индикативного уровня, на 13% превысило число тех, у которых эта доля была выше. За месяц число пессимистов выросло на 19 п. п. Наиболее интенсивно падал интерес к акциям американских компаний. По данным BofA, число управляющих с долей таких бумаг в портфеле ниже индикативного уровня на 6% превышало число тех, у кого показатель был ниже. Всего за месяц число пессимистов выросло на 20 п. п. «Повышение учетной ставки в США поднимает риски не только экономической рецессии, но и рецессии прибылей, что чувствительно для американского фондового рынка»,— отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, рост ставок в США спровоцировал масштабное укрепление доллара, что является негативным фактором для многих американских компаний, получающих значительную выручку за рубежом.

Важное значение для управляющих имеют уровни, на которых ранее торговались акции из разных регионов. «В начале года рынок акций США по мультипликаторам стоил заметно дороже рынка акций Европы, а инвесторы, видя перспективу шока, склонны в первую очередь избавляться от самых дорогих активов»,— отмечает Олег Сыроваткин. С начала года индекс MSCI Emerging Markets потерял 18%, немецкий индекс DAX — 8,5%, а американский S&P 500 — 15%.

Настроения на глобальном рынке оказывают ограниченное влияние на российский рынок акций. После возобновления торгов 24 марта долларовый индекс РТС прибавил больше 25%, тогда как S&P 500 потерял 10%. Вместе с тем, как считает Сергей Суверов, управляющие по-прежнему во многом ориентируются на динамику мировых активов при принятии инвестрешений.

Виталий Гайдаев