Кондитеры вышли за деньгами

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Приостановка поставок в РФ крупных иностранных кондитерских брендов стимулирует местных игроков задуматься об экспансии. На этом фоне Райффайзенбанк начал поиск инвестора для крупного производителя и продавца шоколадных изделий French Kiss. Активом могут заинтересоваться кондитерские холдинги, но эксперты видят риски в снижении спроса на конфеты премиум-сегмента и росте себестоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Райффайзенбанк начал поиск стратегического инвестора для крупного производителя и продавца шоколадных изделий ручной работы French Kiss. Презентация с описанием бизнеса есть у “Ъ”. Там отмечается, что в связи с обострением геополитической ситуации иностранные конкуренты French Kiss покидают российский рынок, создавая возможность для наращивания доли. После начала военной операции на Украине о приостановке поставок и закрытии магазинов в РФ объявила, в частности, швейцарская Lindt & Spruengli AG.

French Kiss существует с 2003 года. Включает 19 собственных магазинов в Москве, а также 10 работающих по франшизе точек в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владивостоке и т. д. Ассортимент включает шоколад, конфеты, десерты, чай, кофе. Производство площадью более 3 тыс. кв. м находится в Москве. В 2021 году выручка French Kiss выросла на 23,9%, до 476,9 млн руб., EBITDA сократилась на 37,8%, до 45 млн руб., чистая прибыль была на уровне 29,6 млн руб. Единственный владелец группы — Хюсейин Йаманйылмаз. Среди инвесторов French Kiss ранее был фонд VIY Management Андрея Якунина, который затем вышел из проекта.

Старший вице-президент Райффайзенбанка Эмиль Закиров заявил “Ъ”, что привлечение инвестора должно дать French Kiss компетенции для работы с сетевым ритейлом, который заинтересован в новых локальных поставщиках. «Если поступит хорошее предложение, основатель готов рассмотреть передачу доли»,— говорит он. По словам господина Закирова, интерес со стороны ряда потенциальных инвесторов есть, бизнес оценивается как растущий. В апреле оборот увеличился на 20% год к году, и French Kiss планирует новые открытия, получая хорошие предложения от операторов торгцентров, указывает топ-менеджер.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что French Kiss может заинтересовать крупных профильных игроков, таких как «Объединенные кондитеры», «Славянка» или «Конти», у которых может быть синергия с основным бизнесом. Как отмечается в презентации French Kiss, у покупателя будет возможность развития новых направлений, а также увеличения онлайн-продаж, на которые в 2021 году приходилось 11% выручки. Председатель совета директоров «Славянки» Сергей Гусев заявил “Ъ”, что сеть магазинов теоретически может быть интересна группе, но сделка потребует детального рассмотрения. Собеседник “Ъ” в инвестиционных кругах считает, что найти инвестора на текущем рынке будет крайне тяжело. В «Объединенных кондитерах» и «Конти» комментарий не предоставили.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД Вячеслав Лашманкин отмечает, что у ряда крупных производителей кондитерских изделий уже есть свои бренды конфет ручной работы. И хотя свободная ниша на рынке премиальных шоколадных изделий стала несколько больше из-за приостановки поставок некоторых брендов, экономическая ситуация пока не способствует значительному росту спроса на конфеты премиум-сегмента, добавляет он.

Кроме того, на фоне кризиса участники кондитерского рынка отмечали рост цен на упаковку, компоненты и сырье, а также сложности с логистикой. По словам господина Лашманкина, хотя какао-сырье закупается в странах, не вводивших санкций против РФ, сложности с доставкой ингредиентов сохраняются, что приводит к росту себестоимости готовой продукции.

Анатолий Костырев