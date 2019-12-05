Инвесторам посылают French Kiss

VIYM Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, начала поиск покупателей на сеть шоколадных бутиков French Kiss. Активом, стоимость которого оценивается до 500 млн руб., интересуется украинская «Конти». Сделка позволит компании выйти в более дорогой сегмент российского кондитерского рынка.

О том, что VIY Management (VIYM) Андрея Якунина решила выйти из капитала производителя и продавца шоколадных изделий French Kiss, рассказал источник “Ъ” в инвестиционных кругах. По его словам, активом интересуется украинская «Конти», которая в России управляет Курской кондитерской фабрикой. Владельцем этой компании на рынке считается украинский бизнесмен Борис Колесников.

Консультантом сделки выступает RGG Capital, уточнил собеседник “Ъ”. Андрей Якунин — сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина. В сфере интересов VIYM, сказано на его сайте, потребительские товары и услуги, IT, интернет, медицина и недвижимость. В числе проектов перечислены комплекс «Никольские ряды» и Four Seasons Hotel Lion Palace в Санкт-Петербурге, производитель круп «Агро-Альянс» и пр.

French Kiss основана в 2004 году. На настоящий момент, по собственным данным, включает 35 точек, из них 24 магазина открыто в Москве. В 2015 году была запущена фабрика в Москве.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Френчкисс» принадлежит кипрской FK French Kiss Ltd. Эта компания, согласно кипрскому реестру, примерно на 32,5% контролируется люксембургской VIY Growth Investment S.A R.L., остальное — у Belagon Investments Ltd., чьи бенефициары неизвестны. Ранее Forbes называл совладельцем French Kiss Хюсейина Йаманйылмаза, который сегодня занимает пост гендиректора компании. Представители VIYM и RGG Capital отказались от комментариев. В офисах French Kiss и «Конти» на вопросы “Ъ” не ответили.

Как говорит источник “Ъ”, желание VIYM выйти из проекта может быть связано с окончанием горизонта инвестирования. По его словам, при наличии хорошего предложения French Kiss может быть продана целиком. По подсчетам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в 2018 году выручка French Kiss снизилась на 15%, до 1,15 млрд руб., год к году из-за сокращения числа бутиков за пределами Москвы с 20 до 9 точек. Минимальную стоимость бизнеса он оценил в 500 млн руб. Но, по мнению аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, French Kiss стоит оценивать исходя из показателя 0,25 к выручке, что соответствует торгуемым розничным компаниям, и дисконта в размере 30–50%. Так, исходя из подсчетов аналитика, French Kiss может стоить около 200 млн руб.

В России «Конти» выпускает более 250 наименований кондитерских изделий (бренды Timi, Bonjour и пр.), всего — 81 тыс. тонн продукции в год. По данным Euromonitor International, в 2018–2019 годах компания занимает десятое место в РФ среди производителей сладостей с долей 2% в денежном выражении. Оборот рынка на этот год там оценивают в $10,8 млрд (692,71 млрд руб. по курсу ЦБ на среду). В 2018 году выручка АО «Конти-Рус» снизилась на 4,5%, до 9,94 млрд руб., чистая прибыль упала на 65,4%, до 239,48 млн руб. (данные Kartoteka.ru).

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный допускает, что «Конти» может использовать бутики для развития бренда премиум-класса, а за счет выхода в более дорогой сегмент повысить ценность всего портфеля. Но, отмечает он, в Москве бутики French Kiss располагаются в довольно дорогих локациях, а трафик в каждом конкретном случае может не обеспечивать достаточного уровня доходности.

Анатолий Костырев