Знание о силе

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Просветительский марафон общества «Знание» под названием «Новые горизонты» открылся во вторник выступлением сразу трех высокопоставленных чиновников. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров рассказали школьникам и студентам о «войнах», которые ведет против России «коллективный Запад», но нашли в нынешних событиях и позитив. Так, господин Кириенко увидел в кризисе новые возможности для России и россиян, господин Песков пообещал, что все закончится «комфортным для нас» миром, а господин Лавров заверил, что тренд на многополярность никому сломить не удастся.

Традиционный марафон общества «Знание» на этот раз проходил в павильоне ВДНХ «Россия — моя история», где размещена экспозиция, посвященная царской династии Романовых. Участников мероприятия встречала известная цитата императора Александра III: «У России есть только два союзника: ее армия и флот». И три главных спикера марафона выступили вполне в духе этого изречения, не побоявшись даже использовать слово «война» — правда, в отношении не самой военной спецоперации на Украине, а событий вокруг нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы понимаем, что против России идет масштабная экономическая война. Она уникальна: такого количества санкций не было никогда. Развернута невероятная информационная война!» — просветил студентов и школьников Сергей Кириенко. Вследствие этого, по его словам, «мир меняется необратимо» и уже столкнулся с двумя кризисами — энергетическим и продовольственным. «Понятно человеческое желание "давайте немножко подождем, все вернется, как было раньше". Оно не вернется. Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо, нельзя подождать,— развеял иллюзии аудитории господин Кириенко.— А если подождать, то этот новый мир будут формировать без нас с вами. Мы не можем себе позволить ждать».

Впрочем, оратор тут же добавил позитива, пояснив, что любой глобальный кризис — это еще и время возможностей, в том числе для страны в целом. А чтобы ими воспользоваться, «нужно знать, нужно уметь, нужно иметь волю, чтобы действовать». Также чиновник напомнил слушателям, что некоторые западные лидеры хотят «отменить Россию» и для противостояния с ними необходимо знать, любить и беречь свою культуру и традиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Нельзя говорить об информационных войнах, не увязывая все с общим контекстом гибридной войны,— продолжил военную тему Дмитрий Песков.— Это не только американские и британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, дают им разведывательную информацию. Это и дипломатическая война, и политическая война, и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война». Россия годами просила Запад не придвигать к ее границам «ракеты и пушки», но «нас не очень слушали», вздохнул чиновник. «Коллективный Запад» спровоцировал нынешний кризис, создавая из Украины «Антироссию», но шансов у недругов России нет, заверил господин Песков: «Мы уверены, что мы победим, что добьемся своих целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну».

Коснулся пресс-секретарь и ряда профессиональных вопросов. Так, он подробно рассказал молодежи об устройстве системы мировых СМИ и, в частности, поведал, что американские войска начинают бомбить другие страны, только убедившись в готовности CNN все это освещать. А вот российский телеканал RT, по убеждению чиновника, на Западе незаслуженно зажимали из-за опасения конкуренции. «Как назвать то, что сейчас происходит со свободой слова на Западе?» — спрашивали гостя слушатели. «Отсутствием свободы СМИ»,— отвечал Дмитрий Песков, обходясь без сложных формулировок. Но в конце речи он обнадежил всех тем, что «любая война заканчивается миром»: «И этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно и где мы будем уверенно стоять на своих ногах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров указал российской молодежи путь к многополярному миру

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Лавров указал российской молодежи путь к многополярному миру

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сергей Лавров выступил на тему «Многополярный мир. Россия на новом витке истории». Для начала он напомнил, как Москва со времен Евгения Примакова (глава МИДа в 1996–1998 годах) добивалась от Запада признания «многополярного мира» и отказа от расширения НАТО, но наши «партнеры» на это не пошли и договоренностей не соблюдали, не оставив России иного выбора, кроме как сначала признать ДНР и ЛНР, а затем и принять меры для их защиты. «Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне против Российской Федерации»,— не обошелся без военной терминологии и главный дипломат. Он также заявил, что тренд на многополярность не остановить, а высланных из враждебных стран дипломатов Россия переориентирует на работу с Латинской Америкой и СНГ.

«Есть ли смысл в таких условиях вести прямые переговоры с Украиной? Неужели в Киеве не осознают, что они марионетки в руках Запада?» — поинтересовалась у министра студентка подведомственного ему МГИМО. «Я не знаю, насколько и кем ощущает себя президент (Украины Владимир.— “Ъ”) Зеленский в то или иное время суток, хотя про это многие судачат. Что бы они ни ощущали в отношении себя, конечно же, они не являются самостоятельными»,— с видимым удовольствием ответил господин Лавров. Он также добавил, что мирный диалог шел неплохо до инцидента в Буче, после которого Запад расстроил переговоры, не поддержав «украинскую самодеятельность».

Поиски миссии России в мире вышли на философский уровень Вопросы будущего России на фоне спецоперации на Украине обсудили во вторник участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Поговорить на тему «Миссия России в мире» организаторы пригласили нескольких отечественных философов. Директор Института динамического консерватизма, доктор философских наук Виталий Аверьянов выделил в этой миссии три аспекта: минимальный — «слом сил, разрушительных для нашего цивилизационного кода», оптимальный — создание новой системы международных отношений и максимальный — демонополизация мирового могущества. «Россия вновь сумеет удержать мир от катастрофы и создать модель регуляции мирового развития»,— пояснил свою мысль господин Аверьянов. Философ, политолог и аналитик Российского совета по международным делам Аркадий Недель сосредоточился на проблемах Европы. Он сообщил, что прожил там много лет и может позволить себе констатировать, что «сегодняшняя Европа — абсолютный миф». По его мнению, Старый Свет, по сути, самоликвидируется путем «беспрецедентных миграционных волн», при этом у европейцев отобрана свобода высказываний и умерли элиты, способные на творческую мысль. Наконец, философ и политолог Аркадий Малер заявил, что проблема новой русской идеологии и миссии России заключается в необходимости единого концептуального основания, а не множества взглядов. Таким фундаментом, по его мнению, может стать православие. При этом в противостоянии с «коллективным Западом» Россия должна отстаивать свою систему ценностей, а не строить позицию на отрицании врага, полагает философ: «Есть выражение "назло маме отморожу уши". Вот так же и здесь». Поэтому создавать в ответ на проект Запада «Украина как анти-Россия» наш проект «Россия как анти-Запад» неправильно, уверен господин Малер: «Это тупиковый путь, потому что Запад меняется на глазах, и мы тоже будем вынуждены меняться». Елена Рожкова

После отъезда чиновников марафон продолжался еще несколько часов. В числе других лекторов перед слушателями выступили глава Минцифры Максут Шадаев, депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов, а также руководители государственных медиахолдингов Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян.

Андрей Винокуров