Трудовой возраст

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Депутаты госсовета Удмуртии выступили с инициативой наладить в российских школах трудовое воспитание. В своем обращении к Госдуме и правительству РФ они указали на позитивный опыт советской школы по воспитанию общества, любящего труд, и предложили вернуть в образовательный обиход школьные мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха. «К сожалению, реформы в сфере образования привели к тому, что целью образования в школах стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг»,— констатировали парламентарии, поддержав поправки к закону об образовании об исключении из нормативной практики понятия «образовательная услуга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Депутаты госсовета Удмуртии на сессии во вторник приняли обращение в адрес Госдумы и правительства РФ по вопросу разработки нормативных правовых актов, направленных на развитие трудового воспитания в образовательных организациях. С инициативой выступила фракция «Единой России». «Труд является, пожалуй, одним из главных средств развития психики и нравственных установок личности,— обнародовала основные тезисы обращения руководитель фракции Елена Дербилова.— Нельзя говорить о всестороннем развитии личности, если ребенок отвлечен от труда. Правильно организованный труд формирует трудолюбие, коллективизм, взаимодействие, дисциплинированность, инициативность, что является одной из главных функций трудового воспитания».

Удмуртские депутаты ссылаются на опыт советской школы, в которой система трудового воспитания «эффективно прививала любовь к труду, уважение к людям труда, готовность работать в сфере материального производства, помогала в профориентации»: «К сожалению, последующие реформы в сфере образования привели к тому, что целью образования в школах стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг, в рамках которых не нашлось место для формирования у учащихся представлений о труде и трудовой деятельности как необходимости для формирования полноценной личности».

По словам парламентариев, школьников перестали привлекать «даже к элементарному обслуживающему труду» — уборке в классах, дежурству в столовой. В сельской местности летом учащиеся больше не работают на пришкольном участке, а это в прошлом было основой трудового воспитания. Депутаты считают, что «время показало» нежизнеспособность таких реформ в сравнении с советской системой образования.

В обращении указывается, что госсовет республики поддерживает принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в РФ"» (в части исключения понятия «образовательная услуга») и предлагает разработать на федеральном уровне нормативные акты для выстраивания системы трудового воспитания в школах. В частности, депутаты считают, что нужно ввести обязательное участие школьников в общественно полезном труде (в зависимости от возраста). Такое трудовое воспитание, по задумке авторов обращения, должно способствовать сознательному выбору учащимися дальнейшего продолжения образования. Можно привлекать для организации труда школьников близлежащие предприятия. Речь идет о разнообразных формах деятельности подростков — школьные мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха и другие трудовые организации и объединения.

Председатель общественной организации «Родительская забота» Нафиса Веретенникова уверена, что «система, в которой мы прожили 30 лет, расчеловечила людей». По ее словам, любовь к труду — это «генетически заложенная программа», которая влияет на способность человека мыслить, достигать результата и творить. «Сейчас появляется все меньше инженеров, математиков, думающих людей,— отмечает она.— Клиповое мышление развивает в детях и взрослых самолюбование, делает детей более зависимыми, не способными критически оценивать. Труд — это одна из главных скреп общества. Уверена, что уроки трудового воспитания поддержат и родители, и бабушки с дедушками. Чтобы созидать, надо прививать навыки труда».

В прошлом даже дети руководителей республики оставались после уроков мыть полы в классе, вспоминает директор гуманитарно-юридического лицея №86 Ижевска Надежда Заварзина: «Сейчас же, когда учитель просит стереть с доски, ему могут ответить, что это не входит в обязанности школьника». На уроках технологии, продолжает она, в основном дают теоретические знания, а не учат работать на станках, родители боятся, что ребенок травму получит, когда будет строгать или пилить.

«Трудовое воспитание было действительно одной из сильных сторон советской системы, которая на тот момент была впереди всей планеты,— замечает политолог Александр Балицкий.— Сейчас много говорится о патриотизме, о возвращении в каком-то виде идеологии, на первый план с высоких трибун ставится не обучение, а воспитание. Происходит реанимация советской системы, однако не столько с точки зрения содержания, сколько с идеологической».

Михаил Красильников, Ижевск