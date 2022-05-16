Пухнем долларом

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Банк России опубликовал оценку некоторых цифр платежного баланса за январь—апрель 2022 года. Данные о балансе притока-оттока капитала ЦБ публиковать перестал, профицит текущего счета в апреле, судя по всему, был из-за обвала импорта гигантским, рекордным в истории. Базовый сценарий ЦБ по этому показателю, возможно, занижен, а в ближайшие месяцы это может стать причиной дальнейшего укрепления российского рубля — или более быстрого ослабления контроля за движением капитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал комментарий к оценке состояния платежного баланса РФ в апреле 2022 года. Формат публикации, как в марте, содержит лишь отдельные цифры: напомним, вслед за закрытием Минэнерго данных об экспорте энергоносителей и ФТС — части данных о внешней торговле (практический смысл этих ограничений неизвестен, с достаточной точностью тренды вычислимы) ЦБ больше не публикует данные об оттоке-притоке капитала — данные сальдо по финансовому счету. В результате в публикации Банка России «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ» всего три цифры в формате «за четыре месяца» — сальдо счета текущих операций, баланс товаров и услуг и баланс первичных и вторичных доходов; все оценки — в долларах США. Таким образом, остается надежда на публикацию данных о платежном балансе РФ в квартальном измерении за первый квартал — в мае и за второй квартал — в июле—августе 2022 года. Если же ЦБ предпочтет переход на годовой формат публикаций, это мало будет отличаться от закрытия данных о платежном балансе, международной инвестпозиции и в итоге всех данных по системе национальных счетов.

Три цифры, опубликованные 16 мая регулятором, тем не менее дают определенное представление о том, что происходит с российским экспортом и импортом — но в весьма искаженном виде. Прежде всего, данные об апрельском сальдо счета текущих операций важны для прогнозов курса рубля — именно баланс спроса и предложения на безналичную валюту в условиях обязательной продажи валюты из экспортных доходов в основном и определяет главный курсовой тренд.

По итогам первых трех месяцев профицит счета текущих операций составлял $58,2 млрд, профицит сальдо внешней торговли товарами и услугами — $66,3 млрд. Через месяц эти же цифры составляли $95,8 млрд и $106,5 млрд.

То есть второй месяц повышенных цен на российский экспорт, пока еще упавший в объемах весьма умеренно (цены нефти, газа, металлов и агросырья росли быстрее, чем снижался их физический вывоз), и более быстрого сжатия импорта (исходя из данных Банка России, скорость сокращения импорта в апреле значительно превышала мартовский обвал, достигавший по отдельным направлениям, например из Германии, 60% в стоимостном выражении) принес экономике РФ временный финансовый выигрыш: приток валюты в одном только апреле явно превышает в объеме квартальные результаты 2021 года.

В действительности сравнивать данные с «довоенными» не имеет смысла. Так, ЦБ отмечает, что ключевое событие в происходящих изменениях — снижение импорта. Его скорость говорит о том, что на деле по крайней мере сверхбыстрой адаптации промышленности в РФ под новые условия торговли не происходит — она сопровождалась бы всплеском импорта для обслуживания изменившегося ассортимента производства. Скорее при продолжении того же тренда можно будет констатировать, что основной стратегией промышленности РФ будет до конца 2022 года выжидание, работа на существующих запасах без вложений в изменение структуры выпуска в конкретных компаниях, а также загрузка существующих мощностей без новых инвестиций. Этот сценарий можно охарактеризовать как «будем выпускать только то, что не требует новых вложений». Возможно, инвестиционные проблемы в экономике РФ в марте—апреле 2022 года (см. «Мониторинг») еще не могут свидетельствовать об отказе собственников в России от вложений в адаптацию (закупку дополнительного оборудования, перепрофилирование мощностей, ремонты) и уповании только на восстановление логистических цепочек через альтернативных поставщиков. Но четыре-пять месяцев такой «звездной» статистики внешней торговли будут указывать именно на это. Впрочем, по-прежнему возможен и другой вариант — сценарий «снежного кома» при последовательном наложении друг на друга сбоев логистики.

Видимо, единственный положительный момент в происходящем — сокращение долга компаний, то, что ЦБ в комментарии описывает так: «в финансовом счете платежного баланса рост активов превысил рост обязательств» (это, впрочем, отмечалось и по итогам марта).

Впрочем, и это, и динамика «баланса первичных и вторичных доходов», публикуемая сейчас Банком России,— крайне условные показатели: как отмечают в «Локо-Инвесте», в условиях ограничений на операции нерезидентов цифра оттока по балансу доходов носит «бумажный» характер, он не создает потоков. В принципе это замечание справедливо и для всех консолидированных цифр в платежном балансе — при таких двусторонних ограничениях на трансграничные платежи сравнения «март-апрель» и тому подобные имеют какой-то смысл, сравнения же «год с годом» в основном некорректны.

Тем не менее из цифр Банка России прямо следует: при таком рекордно высоком счете текущих операций рубль не будет укрепляться лишь в случае, если ЦБ и правительство будут опережающим образом ослаблять ограничения его конвертируемости (увеличение лимитов валютных платежей в дружественные страны в адрес физлиц с $10 тыс. до $50 тыс. в месяц по масштабу — некрупное). Вероятно, это будет происходить в виде снижения нормы продаж экспортной выручки — поскольку апрельские тренды явно продолжаются и усиливаются в мае 2022 года, вполне логично ждать к июню (особенно при отказе ЕС от быстрого нефтяного эмбарго) курса рубля в 60 руб./$ и ниже. «Локо-Инвест» и авторы Telegram-канала «Твердые цифры» при этом ждут профицита текущего счета за 2022 год существенно выше, чем консервативный прогноз ЦБ ($145 млрд в базовой версии). Отметим также, что чем дальше, тем больше Банк России будет беспокоить маловажное для экономики, но важное символически вызванное запретом на экспорт в РФ долларовых и евробанкнот расхождение безналичного и наличного курсов доллара и евро — с долларом в обменном пункте банка в 90 руб./$ при биржевом курсе 60 руб./$ ЦБ ничего быстро сделать не в состоянии.

Дмитрий Бутрин