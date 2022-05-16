Мэр ушел по-ярославски

1K 2 мин. ...

Мэр Ярославля Владимир Волков («Единая Россия») утром в понедельник неожиданно ушел в отставку, объяснив ее переходом на новое место работы. Прощаясь с горожанами, он поблагодарил за поддержку бывшего губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, покинувшего пост в октябре 2021 года, но никак не упомянул врио главы региона Михаила Евраева. По сведениям “Ъ”, для господина Евраева эта отставка стала неожиданностью. Нового мэра могут избрать в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Волков

Фото: Официальный портал города Ярославля Владимир Волков

Фото: Официальный портал города Ярославля

«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы» — такими словами начал свое прощальное обращение к ярославцам мэр Владимир Волков. Он поблагодарил горожан за поддержку, помощь, советы и конструктивную критику и отдельно — бывшего губернатора Дмитрия Миронова «за поддержку многих проектов по развитию города, а также помощь в решении городских проблем». «Он (Дмитрий Миронов.— “Ъ”) всегда откликался на наши просьбы и проявлял внимание ко всем аспектам жизни Ярославля»,— подчеркнул господин Волков.

Напомним, в октябре прошлого года господин Миронов перешел на должность помощника президента РФ, а временно исполняющим обязанности губернатора был назначен беспартийный заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев. Нового главу области уходящий мэр в своем обращении никак не упомянул.

Источник в правительстве региона рассказал “Ъ”, что отставка мэра стала для врио губернатора неожиданностью.

Собеседник “Ъ” в Ярославской областной думе считает, что Владимир Волков специально никого не предупредил, «чтобы не допустить утечки»: «Иначе штаб Евраева себе рейтинг на мэре начал бы поднимать. Практически повтор Рыбинска (в январе 2022 года в отставку неожиданно ушел мэр второго по величине города Ярославской области Денис Добряков.— “Ъ”)».

Отметим, публичная критика градоначальников, «доставшихся в наследство» от прежних региональных руководителей, действительно часто используется в ходе избирательной кампании новых губернаторов. Обычно она заканчивается их отставкой.

Городская дума Ярославля избрала Владимира Волкова мэром на пятилетний срок в декабре 2018 года. До этого в течение двух лет он возглавлял администрацию Переславля-Залесского (Ярославская область), а еще раньше руководил поселением Красково Люберецкого района Подмосковья. По неофициальным данным, господин Волков может вернуться в администрацию Люберец.

Исполнять обязанности мэра Ярославля в соответствии с уставом будет вице-мэр по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов. Следующий мэр Ярославля будет избран депутатами не раньше осени, поскольку до окончания срока текущего созыва гордумы осталось меньше полугода. В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», в таком случае глава муниципалитета назначается в течение трех месяцев со дня избрания гордумы. Выборы депутатов пройдут в единый день голосования 11 сентября.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что правильной мерой в сложившейся ситуации был бы возврат прямых выборов мэра Ярославля, отмененных в 2014 году.

Это позволит нивелировать возможное недовольство от итогов выборов в гордуму, которые пройдут исключительно по мажоритарной системе, то есть без партийных списков, полагает эксперт. «Не исключаю, что какие-то перестановки будут, и допускаю даже радикальную версию о том, что по новому закону о публичной власти Ярославль мог бы стать одним из первых городов, где бы прошли прямые выборы мэра, если все-таки таковые вернутся»,— резюмирует господин Гращенков.

Александр Тихонов, Ярославль