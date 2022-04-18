Эсеры не поделили Рыбинск

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Выборы мэра Рыбинска, второго по величине города Ярославской области, могут привести к расколу в региональном отделении «Справедливой России — За правду» (СРЗП). В четверг бывший губернатор области, а ныне заместитель главы фракции СРЗП в Госдуме Анатолий Лисицын поддержал и. о. градоначальника Дмитрия Рудакова, который идет на выборы при поддержке «Единой России». В ответ лидер ярославских эсеров депутат Госдумы Анатолий Грешневиков пригрозил господину Лисицыну исключением из партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Лисицын (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Лисицын (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Анатолий Лисицын — один из самых опытных политиков Ярославской области. Он успел поработать главой области (1991–2007 годы), депутатом Госдумы (2007–2011 годы) и членом Совета федерации (2011–2018 годы). В 2020 году господин Лисицын перешел из «Единой» в «Справедливую Россию», от которой в сентябре 2021 года вновь избрался в Госдуму. 14 апреля господин Лисицын неожиданно поддержал на выборах мэра Рыбинска и. о. градоначальника Дмитрия Рудакова, хотя СРЗП выдвигает на этот пост своего кандидата. Анатолий Лисицын назвал господина Рудакова «честным руководителем, который хорошо разбирается в экономике и понимает городское хозяйство». «Случайных и слабых людей в руководстве городом быть не должно. Я уверен, что Рудаков справится и не подведет»,— заявил он изданию «Ярновости».

Напомним, выборы мэра Рыбинска намечены на 22 мая. Бывший топ-менеджер «Россетей» Дмитрий Рудаков баллотируется в качестве самовыдвиженца, но при поддержке «Единой России». КПРФ выдвигает депутата гордумы Олега Леонтьева, «Новые люди» не будут участвовать в кампании, а ЛДПР не раскрывает своих планов. В пятницу совет регионального отделения СРЗП рекомендовал выдвинуть в мэры Рыбинска депутата муниципального совета Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Александра Бокарева. В понедельник решение о его выдвижении будет принято на конференции.

Анатолий Лисицын «забыл, что состоит в оппозиционной партии», предположил лидер ярославских эсеров Анатолий Грешневиков в разговоре с корреспондентом “Ъ”. По словам депутата, если и после выдвижения кандидата от СРЗП «коллега Лисицын продолжит агитировать за Дмитрия Рудакова», то его может ждать лишение партбилета в соответствии с уставом. Господин Грешневиков выразил надежду, что его однопартиец «проявит благоразумие».

Сам Анатолий Лисицын заявил “Ъ”, что считает кандидатуру, выдвигаемую СРЗП, «провальной». По его словам, Александр Бокарев «не получит никаких голосов» на выборах мэра Рыбинска. «Настало время политические пристрастия отодвинуть на второй план. Общество должно консолидироваться в этот сложный момент»,— заявил он. Господин Лисицын уверен, что до исключения его из партии дело не дойдет — «партия скажет "нет", значит, "нет"». Добавим, что Анатолий Лисицын избрался в Госдуму по одномандатному округу, а значит, исключение из партии не угрожает его мандату.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков не исключает, что Анатолий Лисицын, долгие годы позиционировавший себя как пользующийся широкой популярностью в Ярославской области политик, противодействующий федеральному центру, на этот раз «с ним договорился», хотя пока сложно сказать, «каким является предмет договоренностей».

Александр Тихонов, Ярославль