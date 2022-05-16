Консультанты локализуются

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Представительство McKinsey & Company в России перешло под контроль локальных управляющих партнеров. По условиям сделки российские владельцы сохранили контракты с локальными клиентами, но к августу должны изменить название бренда. В перспективе двух лет новая компания рассчитывает увеличить долю на рынке, расширив штат до более 200 человек. Однако эксперты полагают, что она потеряет часть клиентов из-за ребрендинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Platiau / Reuters Фото: Charles Platiau / Reuters

Российский топ-менеджмент международной консалтинговой компании McKinsey выкупил локальный бизнес у глобальной сети. Как следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 13 мая владельцами ООО «Мак-Кинзи и компания СиАйЭс» стали российские партнеры McKinsey — гендиректор Яков Сергиенко (33%), по 16,75% у Сергея Заборова, Елены Кузнецовой, Тиграна Саакяна и Виктора Суркова.

McKinsey & Company вышла на российский рынок 30 лет назад, консультанты компании специализировались на задачах стратегического управления. ООО «Мак-Кинзи и компания СиАйЭс» было зарегистрировано в Москве в 2008 году. Выручка представительства в России и СНГ по итогам 2021 года составила 22,9 млрд руб., чистая прибыль — 4,2 млрд руб.

После начала военных действий на Украине офис глобальной McKinsey & Company заявил, что приостановит деятельность после того, как будут завершены все обязательства в России. McKinsey не может продолжить сотрудничество с российским представительством из-за прямых санкционных запретов, но головной офис передал российским партнерам по итогам сделки все отношения с клиентами и необходимые материалы, рассказал “Ъ” Яков Сергиенко. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Российские владельцы должны сменить название бренда, уточнил господин Сергиенко, самое позднее — в августе.

С уходом McKinsey с российского подразделения снимается большая часть ограничений, подчеркнул Яков Сергиенко: «Мы теперь сможем работать с существенно большим числом клиентов, оставаясь независимыми в их выборе».

На время передачи всех дел и процессов, по его словам, в офисе остается несколько консультантов McKinsey. К концу года бывший российский офис McKinsey рассчитывает располагать штатом в 100–150 консультантов (сейчас их около 100), а в течение двух лет расширить его до более 200 человек: «Это будет 15–20% от исходного размера всей отрасли, в дальнейшем мы планируем консолидировать рынок консультантов».

О решении продать локальный бизнес в России его менеджменту уже сообщала консалтинговая компания Accenture. Российский офис сохранил юрлицо и унаследовал всю инфраструктуру, активы, «экспертизу и проекты», гендиректором проекта остался Вартан Диланян (см. “Ъ” от 7 апреля). PwC в России тоже вышла из состава международной сети и продолжила работу независимо. В начале марта об аналогичном решении и ребрендинге заявило российское подразделение «Делойт», продолжив сотрудничество с клиентами в России и Белоруссии.

У российского офиса McKinsey был свой собственный отчет о прибылях и убытках, который мог показать, какой доходностью обладал этот бизнес для его оценки, считает основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев. Но такая сделка, подчеркивает он, входит в категорию «специальных ситуаций», и оценить ее снаружи сложно.

По мнению эксперта, стоимость может составлять от одной годовой выручки.

Несмотря на то что в России основную часть работы выполнял именно локальный бизнес и без иностранной структуры компания сможет продолжить работу, обновление бренда грозит потерей части клиентов, полагает управляющий партнер Leta Caption Александр Чачава: «Бренд добавляет ценности продукту и услуге. Также компания потеряет большинство зарубежных клиентов». Безусловно, добавляет он, найти новых клиентов можно, но год для российского представительства «будет сложным».

Татьяна Исакова, Юлия Тишина